Cum ar putea Rusia să lovească NATO fără a declanșa Articolul 5: Achizițiile de proprietăți lângă baze militare ar putea fi primul pas

Kremlinul ar putea încerca să testeze hotărârea NATO în “zona gri”. Foto: Getty Images. Foto: Profimedia Images

Serviciile de informații europene avertizează că Rusia ar fi cumpărat proprietăți în mai multe țări din Europa occidentală pentru a crea o rețea de “cai troieni”, care ar putea fi folosită pentru sabotaj, spionaj și atacuri coordonate în contextul războiului hibrid, scrie The Telegraph.

Potrivit jurnaliștilor britanici, sunt vizate case de vacanță, depozite, apartamente sau chiar insule situate în apropierea unor baze militare și infrastructuri critice.

Oficialii se tem că unele dintre aceste locații ar putea găzdui deja echipamente, drone sau agenți sub acoperire, pregătiți să fie activați într-o eventuală criză. În paralel, incidentele de sabotaj atribuite Moscovei s-au înmulțit după invazia Ucrainei, iar experții cred că acestea ar putea fi doar teste pentru acțiuni mai ample, menite să paralizeze transportul, comunicațiile și rețelele energetice fără a declanșa direct articolul 5 al NATO.

Care este planul din spatele achizițiilor

În loc să lanseze un atac militar convențional, oficialii din domeniul informațiilor spun că Kremlinul ar putea încerca să testeze hotărârea NATO în “zona gri”, organizând atacuri greu de atribuit la o scară mai mare pentru a paraliza rețelele de transport, comunicații și energie, complicând în același timp orice invocare a clauzei de apărare colectivă prevăzute la Articolul 5 al alianței.

“O campanie de sabotaj are mai puține șanse să producă un consens în jurul Articolului 5 decât o operațiune militară rusească convențională”, a declarat un ofițer de informații. „Negarea - plauzibilă sau nu - face atribuirea mai dificilă și, fără certitudine, devine mult mai dificil să se obțină sprijin.”

Marea Britanie este considerată vulnerabilă la un astfel de atac. Deși au fost investigate achiziții suspecte de proprietăți în apropierea sediului MI6 din Vauxhall, centrul Londrei și a ambasadei Statelor Unite de la Nine Elms, experții în securitate și unii politicieni se tem că Rusia ar fi putut achiziționa - sau va încerca să achiziționeze - proprietăți îndepărtate cu vedere la baza de submarine Trident de la Faslane, în vestul Scoției, sau la punctele de aterizare a cablurilor submarine din Shetland. Există, de asemenea, temeri că rușii ar fi putut cumpăra case în jurul RAF Akrotiri din Cipru.

Finlanda, alarmată de achizițiile rusești de imobile

Statele europene sunt acum îndemnate să urmeze exemplul Finlandei, care în iulie a impus o interdicție aproape totală rușilor și belarușilor de a cumpăra proprietăți imobiliare, declanșând o reacție în lanț în statele baltice care au adoptat o legislație similară.

Puține alte țări europene au mers atât de departe, însă, există îngrijorări că Marea Britanie rămâne vulnerabilă din cauza lacunelor în materie de proprietate, chiar și după înăsprirea regulilor de divulgare.

Prudența Finlandei este înrădăcinată în experiență. Este considerată pe scară largă de către oficialii de informații ca epicentrul unei strategii clandestine rusești de a achiziționa proprietăți amplasate strategic - un model pe care se crede acum că Moscova îl reproduce în întreaga Europă.

Niciun caz nu a alarmat autoritățile finlandeze mai mult decât Airiston Helmi, o companie care a achiziționat în liniște 17 proprietăți în jurul Mării Arhipelagului, multe dintre ele aproape de rute maritime cheie și infrastructură de telecomunicații din apropierea portului Turku, care găzduiește industria maritimă și comandamentul naval al Finlandei.

Cel mai frapant dintre acestea a fost insula Sakkiluoto. În dimineața zilei de 22 septembrie 2018, locuitorii de peste Canal au privit cu neîncredere cum elicopterele și bărcile rapide au debarcat sute de soldați camuflajați pe insulă.

Ceea ce au descoperit anchetatorii a fost extraordinar. Proprietatea avea nouă debarcadere, un heliport, camere de securitate și detectoare de mișcare, plase de camuflaj și clădiri asemănătoare unor barăci, fiecare dotată cu antene parabolice și sisteme avansate de comunicare.

Un model care s-a răspândit în Europa

Mai greu de urmărit este numărul mult mai mare de proprietăți deținute de persoane fizice și companii rusești. În Norvegia, cabanele legate de personalități conectate la Kremlin se află în apropierea unor situri militare arctice sensibile. Acestea includ case din Målselv Fjellandsby, cu vedere la baza aeriană Bardufoss din Troms, una dintre cele mai importante baze militare ale țării și echipată cu hangare montane pentru a proteja avioanele F-35 staționate acolo.

Biserica Ortodoxă Rusă - considerată mult timp de agențiile de informații occidentale ca fiind strâns aliniată cu Kremlinul - a achiziționat proprietăți în apropierea bazelor navale și a instalațiilor radar din Norvegia și Suedia, ceea ce a provocat îngrijorări de securitate.

Dincolo de regiunea nordică, agențiile europene de informații au semnalat achiziții legate de Rusia în apropierea bazelor navale și a căilor navigabile strategice din Sicilia, Creta și Grecia continentală, precum și în apropierea unor situri sensibile din Londra, Paris și Geneva.

Rapoarte recente au subliniat că serviciile de informații ale lui Putin continuă să utilizeze recrutori din cadrul grupării Wagner și din “fabrica de troli” pe care aceasta a creat-o.

Amintim că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis, pe 11 decembrie, un avertisment sumbru legat de faptul că „suntem următoarea ţintă a Rusiei" și a cerut liderilor țărilor europene să își imagineze un război cu distrugeri uriașe”. El a subliniat că „mult prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa ameninţării ruse” şi le-a cerut tuturor aliaţilor „să-şi crească rapid cheltuielile şi producţia pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia".