Planul lui Hegseth pentru a opri „scurgerile” de informații la Pentagon: „O să comand zeci de pizza seara ca să vă zăpăcesc pe toți”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a glumit spunând că orice creștere a livrărilor de mâncare la pachet către Pentagon — un fenomen care a prezis cu exactitate începutul unor evenimente geopolitice majore — ar putea fi doar el comandând pizza „ca să inducă pe toată lumea în eroare”, relatează The Hill.

Întrebat despre „Pentagon Pizza Report”, un cont de pe Twitter care urmărește activitatea pizzeriilor din apropierea Pentagonului, Hegseth a spus că este la curent cu existența acestuia.

„M-am gândit să comand pur și simplu multe pizza în seri aleatorii doar ca să-i zăpăcesc pe toți”, a declarat el, duminică, la Fox News. „Într-o vineri seară, când vedeți o mulțime de comenzi la Domino’s, s-ar putea să fiu doar eu pe o aplicație, dând peste cap tot sistemul ca să vă ținem pe toți în gardă. Ne uităm la fiecare indicator”.

Pentagon Pizza Report urmărește datele privind „orele de vârf” de pe Google Maps pentru pizzeriile din apropierea Pentagonului și a altor instalații militare majore, pornind de la ideea că o creștere bruscă a activității seara sau noaptea târziu sugerează că oficialii de rang înalt lucrează peste program — un posibil indiciu al unei acțiuni militare iminente sau în desfășurare în lume.

Istoricul pizzei ca indicator pentru operațiuni militare

De exemplu, cu câteva ore înainte ca presa să anunțe atacul major al Israelului asupra Iranului din 12 iunie, Pentagon Pizza Report a semnalat o creștere a activității pe Google Maps la patru pizzerii din apropierea Pentagonului, în jurul orei 19:00 — un semn că liderii militari rămâneau la post pentru a monitoriza evoluția evenimentelor.

„La ora 18:59 ET, aproape toate pizzeriile din apropierea Pentagonului au înregistrat o CREȘTERE URIAȘĂ a activității”, se arată într-o postare pe Twitter a contului.

Statele Unite au transmis că nu au fost implicate în acele atacuri inițiale asupra Iranului, dar ulterior au participat la războiul de 12 zile, când au bombardat trei instalații nucleare din Teheran pe 22 iunie, într-o operațiune cunoscută sub numele de Midnight Hammer.

Hegseth a insistat, duminică, asupra faptului că oficialii din domeniul apărării sunt pe deplin conștienți de astfel de informații din surse deschise.

„Există un motiv pentru care Midnight Hammer a funcționat: pentru că am înțeles informațiile din surse deschise, înțelegem și modalitățile clasificate prin care publicul și alții încearcă să urmărească mișcările și, în moduri sensibile, controlăm o mare parte din acestea”, a spus el.

Creat în august 2024, contul Pentagon Pizza Report nu este primul mod prin care publicul a urmărit livrările de pizza în legătură cu activitatea militară, o observație care datează încă din anii 1980.

„Presa nu știe întotdeauna când urmează să se întâmple ceva important pentru că dorm, dar livratorii noștri sunt acolo la ora 2 dimineața”, a declarat Frank Meeks, proprietarul a 43 de unități Domino’s din zona Washington, pentru Los Angeles Times, în ianuarie 1991.

El a povestit că, în noaptea de 1 august 1990, CIA a comandat 21 de pizza — un record pentru o singură noapte la acea vreme — cu doar câteva ore înainte ca forțele irakiene să invadeze Kuweitul și să înceapă Războiul din Golf.