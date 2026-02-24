Ucraina intră în al cincilea an de război. Sondajele care arată cât de mult mai susțin europenii Kievul

În unele zone ale Kievului au fost instalate corturi de urgență în cartierele rezidențiale, unde oamenii se pot încălzi, după ce atacurile rusești au lăsat populația fără curent, apă și încălzire. sursa foto: Profimedia

La patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, liderii europeni își reafirmă sprijinul pentru Ucraina, însă opinia publică din marile state ale UE începe să arate nuanțe: entuziasmul inițial s-a estompat în unele țări, pesimismul privind deznodământul conflictului crește, iar ideea unor negocieri sau concesii teritoriale divide societățile europene, scrie Euronews.

Națiunile europene și-au reafirmat marți susținerea pentru Ucraina și solidaritatea cu poporul său, în contextul marcării a patru ani de la lansarea invaziei ruse.

Lideri din întreaga Europă au subliniat că sprijinul pentru Kiev va continua atât timp cât va fi necesar, până la încheierea războiului declanșat de Rusia.

Marți, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de liderii mai multor state europene, inclusiv Danemarca, Estonia și Norvegia, s-au deplasat la Kiev pentru a marca acest moment.

Aceștia s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-și arăta susținerea față de efortul de război și pentru a aduce un omagiu soldaților ucraineni căzuți.

Într-o postare pe platforma X, von der Leyen a afirmat că vizita sa are scopul de a „reafirma că Europa este alături de Ucraina fără ezitare, financiar, militar și pe parcursul acestei ierni dure”.

Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat compasiunea față de cei aproximativ 15.000 de civili ucraineni uciși în conflict.

„Patru ani de vieți distruse – violență, viol, tortură, crime de război și teroare. Patru ani și mii de copii ucraineni smulși de pe pământul și din familiile lor”, a scris el pe X.

Macron a promis că Franța va continua să sprijine Ucraina, atât la nivel bilateral, cât și prin instituțiile europene.

Pe măsură ce războiul intră în al cincilea an, care este starea opiniei publice din Europa?

Franța

Un sondaj recent, realizat pentru publicația La Tribune du Dimanche, arată că majoritatea francezilor susțin în continuare sprijinul acordat Ucrainei, deși entuziasmul pare mai scăzut față de nivelul înregistrat în urmă cu patru ani.

Potrivit cercetării, 47% dintre respondenți susțin continuarea livrărilor de arme către Kiev, în timp ce 39% se opun. În martie 2022, sprijinul pentru asistența militară era mult mai ridicat, 65% dintre francezi fiind în favoarea acesteia.

În ceea ce privește trimiterea de trupe în Ucraina pentru misiuni de menținere a păcii în eventualitatea unui armistițiu, opiniile sunt împărțite: 43% se opun, iar 40% susțin această idee.

În același timp, 53% dintre francezi sprijină propunerea lui Macron de reluare a negocierilor directe cu președintele rus Vladimir Putin – o poziție pe care liderii europeni au respins-o în mare parte în ultimii patru ani.

Spania

În Spania, opinia publică pare pesimistă în privința evoluției conflictului, potrivit datelor oficiale colectate de Real Instituto Elcano în mai 2025.

Sondajul arată că majoritatea covârșitoare a spaniolilor consideră că Ucraina nu va reuși să recupereze teritoriile ocupate de Rusia în cazul unui acord de pace.

Se estimează că Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, în special în regiunea estică Donbas.

Doar 39% dintre respondenți cred că războiul se va încheia în acest an. Mulți și-au exprimat îndoiala că conflictul va rămâne limitat la Ucraina și și-au manifestat îngrijorarea că acesta s-ar putea extinde în alte țări din estul Europei.

În ciuda acestui pesimism, aproximativ 75% dintre spanioli consideră că Europa ar trebui să continue sprijinul militar pentru Ucraina, iar puțin peste jumătate susțin trimiterea de trupe spaniole pentru a contribui la garantarea securității Ucrainei după încheierea războiului.

Portugalia

În Portugalia, jumătate dintre cei intervievați susțin alocarea de fonduri europene consistente pentru Ucraina, Lisabona participând activ la astfel de inițiative.

Puțin peste o treime (35%) se pronunță în favoarea unui sprijin financiar bilateral suplimentar pentru Kiev, dar la o scară mai redusă, reflectând dimensiunea mai modestă a economiei portugheze.

Doar 11% se opun implicării Lisabonei în sprijinul european pentru Ucraina.

Respondenții portughezi susțin, în mare parte, și implicarea militară: 61% ar fi de acord cu participarea trupelor portugheze în cazul în care NATO s-ar implica într-un conflict armat sau în operațiuni de menținere a păcii după război.

În ceea ce privește eventualele concesii teritoriale, opiniile sunt împărțite. Doar 15% dintre portughezi ar susține un acord care să oblige Ucraina să accepte cedări teritoriale, așa cum a propus anterior fostul președinte american Donald Trump.

Un procent mai mare, 43%, afirmă că poziția lor ar depinde de detaliile acordului și de garanțiile oferite. În schimb, 36% resping categoric ideea ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei în cadrul unui acord de pace.

Germania

În Germania, un sondaj realizat la începutul lunii februarie de publicația Bild arată că majoritatea populației susține creșterea ajutorului acordat Ucrainei pentru a face față agresiunii ruse.

Puțin peste jumătate (52%) dintre respondenți consideră că Occidentul ar trebui să ofere sprijin militar și financiar suplimentar dacă Rusia continuă să submineze eforturile de pace și evită negocieri reale pentru încheierea războiului.

Cei mai mulți preferă ca ajutorul să fie împărțit în mod egal între livrări de armament și sprijin financiar. Un procent de 12% ar dori creșterea exclusivă a sprijinului financiar, iar alți 12% susțin doar majorarea livrărilor de arme.

Aproximativ o treime dintre germani (35%) se opun continuării sprijinului pentru Ucraina.