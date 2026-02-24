Șase motive pentru care oamenii regretă că se pensionează mai devreme. Un expert financiar vorbește despre "provocările neașteptate"

Mulți oameni visează la ziua în care se vor pensiona. Pentru unii, e șansa de a călători în sfârșit, de a petrece mai mult timp cu familia sau de a se bucura de hobby-urile de care nu au avut timp până atunci. Însă, problemele care apar ulterior precum inflația, ritmul cheltuielilor sau stilul de viață pot deveni provocări neașteptate, explică un exper financiar, scrie Newsweek.

Asad Khan, consultant în planificare financiară cu sediul în Pinner, Anglia, a declarat pentru Newsweek că regretul legat de pensionarea anticipată ține adesea de aspecte financiare pe care oamenii nu le iau în calcul din timp.

„Deși pensionarea anticipată poate părea atractivă, mulți pensionari descoperă târziu că anumite realități financiare au fost trecute cu vederea.”, a spus Khan.

1. Subestimarea speranței de viață

Potrivit unui raport din 2024 al Bloomberg American Health Initiative de la Johns Hopkins, speranța de viață în Statele Unite este, în medie, de 78,6 ani. A trăi mai mult e o veste bună, dar numai dacă finanțele pot ține pasul.

„Pensionarea la 50 și ceva de ani sau la începutul anilor 60 poate însemna să finanțezi o pensionare care durează 30-40 de ani”, a spus el pentru Newsweek. „Mulți își subestimează speranța de viață, ceea ce crește riscul de a rămâne fără economii.”

2. Inflația și creșterea costurilor

Chiar și când inflația încetinește, prețurile rareori scad. Costurile legate de locuințe pun cea mai mare presiune asupra bugetelor gospodăriilor. Și prețurile alimentelor au urcat, mai ales pentru produse din supermarket precum cerealele, carnea și băuturile. Asistența medicală, îngrijirea personală, serviciile de comunicații sunt și ele mai scumpe.

„Inflația erodează treptat puterea de cumpărare”, a spus Khan. „Pe parcursul a zeci de ani, chiar și creșteri anuale modeste ale costului vieții pot afecta semnificativ veniturile fixe din pensie”.

3. Retrageri din fondul de pensie și ritmul cheltuielilor

„Accesarea prea devreme a fondurilor de pensie sau retragerea unor sume mari fără un plan poate duce la terminarea rapidă a economiilor pentru pensionare și la consecințe financiare neprevăzute”, a explicat el.

Fără o strategie clară, banii care ar trebui să ajungă zeci de ani pot dispărea mult mai repede decât se anticipează.

4. Cheltuieli prea mari în primii ani

Primii ani de pensionare se simt adesea ca o eliberare, iar asta poate veni la pachet cu cheltuieli suplimentare. Călătoriile, hobby-urile și schimbările de stil de viață pot apăsa serios pe buget.

„Prima etapă după pensionare implică deseori o creștere a cheltuielilor pentru ce ne place”, a spus Khan pentru Newsweek. „Fără o strategie financiară pe termen lung, asta poate duce la stres financiar în etapele ulterioare.”

5. Taxele nu dispar la pensionare

Taxele nu dispar la pensionare, iar neînțelegerea modului în care funcționează poate fi costisitoare. Internal Revenue Service (IRS) explică faptul că, atunci când primești bani dintr-o pensie sau o anuitate, o parte sau chiar totul este impozabil.

„Neînțelegerea tratamentului fiscal al retragerilor din pensie și al altor surse de venit poate duce la obligații neașteptate și la scăderea venitului net”, a spus Khan.

Pentru pensionarii care trăiesc din venituri fixe, chiar și surprize fiscale mici pot avea un impact semnificativ.

6. Ajustări emoționale și de stil de viață

Banii nu sunt singura provocare. Khan spune că mulți subestimează schimbarea emoțională care vine odată cu renunțarea la muncă.

„Tranziția psihologică spre pensionare este adesea subestimată”, a spus el. „Pierderea rutinei, a identității și a interacțiunii sociale poate influența comportamentul de cheltuire și starea generală de bine, ducând uneori la decizii financiare neplanificate.”

Pentru unii, munca oferă o structură și un sens greu de înlocuit.

Chiar dacă pensionarea anticipată poate fi alegerea potrivită pentru mulți, sfaturile lui Khan arată de ce planificarea înseamnă mai mult decât să pui bani deoparte. Cu costuri de trai în creștere, a te gândi din timp la acești factori, adesea trecuți cu vederea, poate face diferența între o pensionare liniștită și problemele care pot apărea.