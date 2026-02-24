Între Rusia și SUA. Sondajul Eurobarometru care arată că peste două treimi dintre europeni cred că țara lor este amenințată

Un număr semnificativ de europeni sunt nemulțumiți de nivelul actual al investițiilor în capacitățile militare. sursa foto: Getty

Într-o lume tot mai volatilă, cetățenii din Uniunea Europeană au opinii diferite în privința nivelului de cheltuieli pe care Bruxelles-ul ar trebui să îl aloce pentru apărare și securitate, scrie Euronews.

Pe fondul relațiilor transatlantice aflate la un nivel minim istoric, Europa încearcă să își recapete, să își consolideze și să își asume controlul asupra propriilor capacități de apărare.

Cu toate acestea, în pofida eforturilor recente la nivel continental de a întări securitatea, majoritatea europenilor par să aibă îndoieli cu privire la capacitatea guvernelor lor de a-i proteja, potrivit celor mai recente date Eurobarometru.

Mai exact, peste două treimi dintre europeni consideră că țara lor este amenințată: Franța (79%), Țările de Jos (77%) și Danemarca (76%) înregistrează cele mai ridicate procente ale respondenților care împărtășesc această opinie, în timp ce Slovenia (50%), Croația (52%) și Cehia (52%) au cele mai scăzute niveluri.

În același timp, cetățenii UE fac o distincție clară între amenințările la adresa țării lor și cele la adresa propriei persoane, majoritatea (51%) nefiind de acord cu ideea că siguranța lor personală este în pericol.

Impulsionată de războiul Rusiei din Ucraina, Uniunea Europeană a accelerat în ultimii ani măsurile pentru consolidarea capacităților sale de apărare, punând accent pe achiziții comune și pe extinderea capacităților industriale.

Printre aceste inițiative se numără planul ReArm Europe, conceput pentru creșterea cheltuielilor de apărare, și instrumentul de împrumut Security Action for Europe (SAFE), care permite statelor membre să se împrumute pentru a finanța achiziții comune și pentru a întări industria europeană de apărare.

Aceste măsuri par să fi fost bine primite de public, mulți europeni exprimând încredere în capacitatea Bruxelles-ului de a consolida apărarea. Potrivit Eurobarometrului, majoritatea europenilor (52%) au încredere că UE poate întări securitatea și apărarea, în special în țări precum Luxemburg (76%), Portugalia (74%), Cipru (73%) și Lituania (71%).

Tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani au mai multă încredere în UE în domeniul securității și apărării decât alte grupe de vârstă, în special comparativ cu cei de 55 de ani și peste.

Cu toate acestea, un număr semnificativ de europeni sunt nemulțumiți de nivelul actual al investițiilor în capacitățile militare.

Aproape o treime dintre cetățeni consideră că UE nu investește suficient în apărare și securitate, în timp ce 14% cred că investește prea mult, potrivit studiului.

Cererea pentru investiții suplimentare crește odată cu vârsta: 27% dintre respondenții cu vârste între 15 și 24 de ani spun că doresc mai multe investiții, procentul ajungând la 35% în rândul celor de 55 de ani și peste.

Spațiul: viitorul apărării și securității?

Europenii nu se limitează doar la capacitățile terestre ale continentului – mulți își îndreaptă atenția și către spațiu.

Aproximativ 53% dintre respondenți au declarat pentru Eurobarometru că securitatea și apărarea ar trebui să fie o prioritate în programele spațiale ale UE, urmate de domenii precum mediul și schimbările climatice, precum și dezvoltarea industriei europene.

Printre inițiativele spațiale recente ale UE se numără IRIS² - o constelație de conectivitate securizată, multi-orbitală, menită să consolideze reziliența cibernetică și comunicațiile strategice de mare viteză între guvernele și cetățenii UE, reducând dependența de furnizori externi.

Sistemul ar urma să devină complet operațional între 2027 și 2030, la câțiva ani după lansarea Strategiei Spațiale a UE pentru Securitate și Apărare, destinată protejării activelor spațiale ale blocului comunitar împotriva amenințărilor, inclusiv a atacurilor antisatelit.