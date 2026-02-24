Un zgârie-nori de 91 de etaje împarte Australia în două. Motivul: Va purta numele lui Trump. „E cea mai proastă idee posibilă”

Cel mai înalt zgârie-nori din Australia ar urma să poarte numele lui Donald Trump. Foto: The Trump Organization and Trump Hotels

Un teren viran din apropierea centrului celebrei zone turistice Gold Coast ar putea deveni locul unde va fi ridicat cel mai înalt zgârie-nori din Australia - și primul care va purta numele Trump pe fațadă.

Dezvoltatorul Altus Property Group intenționează să construiască un turn cu 91 de etaje, care va include un hotel de lux de 6 stele cu 285 de camere, spații comerciale premium, restaurante cu stele Michelin și apartamente realizate după standardele impuse de brandul Trump.

Proiectul, denumit Trump International Hotel & Tower Gold Coast, nu a fost încă depus oficial pentru aprobare la Consiliul Local din Gold Coast, dar deja a stârnit controverse pe celebra faleză turistică și nu toată lumea îl susține, scrie CNN.

O petiție care cere respingerea proiectului strânsese peste 26.000 de semnături până marți după-amiază, mulți dintre semnatari spunând că nu vor ca orașul să fie asociat cu brandul Trump.

„De ce am vrea să avem ceva de-a face cu Trump în țara noastră? Este toxic și trebuie să stea departe de Australia sub orice formă”, a scris o persoană care a semnat petiția online. Un alt comentariu spune: „Este cea mai proastă idee posibilă și nu trebuie să permitem să se întâmple!”.

CK, inițiatoarea petiției (care folosește un pseudonim pentru a evita reacțiile susținătorilor lui Trump), a declarat pentru CNN că s-a simțit neputincioasă văzând pe rețelele sociale imagini cu „violențe anti-imigrație și diviziune socială” din SUA și a căutat o modalitate de a-și exprima opoziția.

„Unii cred că sunt împotriva creării de locuri de muncă, dar nu este adevărat deloc”, a spus ea. „Sunt doar împotriva brandului Trump”. „Scopul nostru este să mergem la Consiliul din Gold Coast și să prezentăm această opoziție, în speranța că proiectul va fi oprit”, a adăugat CK.

Gold Coast, Australia. Foto: Getty Images

Trump este „foarte, foarte simpatic”

Primarul Gold Coast-ului, Tom Tate, susține cu entuziasm proiectul și a declarat la un post de radio australian că a luat recent cina cu Donald Trump la reședința acestuia, Mar-a-Lago, și că l-a găsit „foarte, foarte simpatic”.

Tate se află în SUA pentru programul „G’Day USA”, un eveniment economic și diplomatic care facilitează întâlniri între oameni de afaceri australieni și americani.

Despre viitorul Trump Tower, primarul a spus: „Este ceva cu adevărat impresionant și se bazează pe calitate”.

Pentru autoritățile locale, orice investiție care aduce bani în zona turistică este binevenită, mai ales după anii dificili din perioada pandemiei de Covid.

Terenul pe care ar urma să fie construit turnul este nefolosit din 2013, când un hotel popular a fost demolat din cauza unor probleme grave de structură.

„Dacă nu construim acest reper aici, locul va rămâne gol încă 20 de ani”, a spus Jordan Nguyen, un angajat al unei cafenele, care a inițiat o petiție separată în favoarea proiectului. „Propunerea ar trebui evaluată pe criterii urbanistice și în funcție de beneficiile pentru comunitate, nu pe baza opiniilor politice”.

Apartamentele din Trump Tower Gold Coast ar urma să fie vândute cu aproximativ 5 milioane de dolari australieni (circa 3,5 milioane de dolari americani), oferind vedere la Oceanul Pacific și la plaja Surfers Paradise, una dintre cele mai aglomerate destinații turistice din timpul verii.

Martin Hall, reprezentant al Camerei de Comerț Gold Coast Central, a lăudat proiectul, numindu-l o „opțiune de aur” pentru cumpărători într-o piață imobiliară în creștere.

„Nu ducem lipsă de macarale în Gold Coast în momentul de față, trebuie doar să te uiți la linia orizontului”, a spus el. „Având în vedere că Jocurile Olimpice vor avea loc în sud-estul statului Queensland în 2032, orice spații suplimentare de cazare sunt binevenite”.

Un telefon către Ivanka

Dezvoltatorul australian David Young spune că a pus bazele proiectului încă din 2007, după ce a sunat-o „la rece” pe Ivanka Trump, potrivit unui articol publicat pe blogul companiei sale.

Fondatorul și CEO-ul Altus Property Group își amintește că s-a prezentat drept un dezvoltator din Australia care dorea să construiască „cea mai bună proprietate turistică din Surfers Paradise”.

Aproape 20 de ani mai târziu, acordul a fost semnat cu fratele ei mai mic, Eric Trump, la Mar-a-Lago, pe 14 februarie. De atunci, echipele lucrează la proiectare și la planurile de inginerie, pentru a respecta condițiile contractului de licență Trump.

„Va fi un proiect australian, nu american. Nu va avea pe fațadă nume precum Four Seasons sau Ritz-Carlton, ci va scrie ‘Trump’”, a declarat Young, citat de presa australiană.

Deși nu este clar când va fi depusă cererea oficială de autorizare, sau dacă va fi aprobată, Young speră ca turnul să fie finalizat înainte ca Brisbane să găzduiască Jocurile Olimpice de vară din 2032.

„Va fi o clădire emblematică pe plaja Surfers Paradise, destinată celor înstăriți, și va fi gata înainte de începerea Jocurilor, contribuind la oferta turistică a evenimentului”, a spus el pentru Australian Financial Review.

Dacă va primi undă verde, turnul de 335 de metri ar putea să nu rămână mult timp cea mai înaltă clădire din Australia. Acest titlu ar urma să fie preluat de un alt proiect din apropiere, One Park Lane, care va fi cu aproximativ 60 de metri mai înalt.