Un nou model de calcul arată amploarea reală a crizei climatice în Europa: Valurile de căldură sunt de zece ori mai puternice

Cercetătorii au folosit noua metodă pentru a investiga schimbările în evenimentele de căldură extremă din întreaga Europă / FOTO: Getty Images

Cercetătorii au creat o nouă soluție matematică pentru a analiza modul în care entitățile responsabile de emisii mari sunt responsabile de creșterea daunelor climatice. Un studiu „revoluționar” a scos la iveală cât de mult impactează schimbările climatice provocate de om asupra fenomenelor meteorologice extreme din Europa, potrivit Euronews.

Cercetătorul în domeniul climei Gottfried Kirchengast și echipa sa de la Universitatea din Graz, Austria, au dezvoltat o nouă metodă pentru calcularea pericolelor generate de evenimente extreme, cum ar fi valurile de căldură, inundațiile și secetele.

Folosind o nouă soluție matematică, modelul poate fi utilizat pentru a calcula frecvența, durata, intensitatea, extinderea spațială și alte variabile ale evenimentelor extreme. Acest lucru permite cercetătorilor să analizeze măsura în care actorii cu emisii mari, cum ar fi statele sau companiile, sunt responsabili de creșterea daunelor și riscurilor climatice.

„Dacă sunt disponibile date climatice pe termen lung adecvate, dezvoltarea unor indicatori de pericol climatic pentru extremele de interes poate fi urmărită an de an și deceniu de deceniu – în țările europene și în orice altă regiune din lume”, spune Kirchengast.

Cercetătorii au folosit noua metodă pentru a investiga schimbările în evenimentele de căldură extremă din Austria și din întreaga Europă, utilizând seturi de date privind temperaturile maxime zilnice din 1961 până în 2024.

Pragul pentru „extrem” a fost considerat temperatura din fiecare locație care a depășit valorile zilnice din perioada 1961-1990 cu un procent. Pentru Austria, aceasta a fost de 30°C, în sudul Spaniei a fost peste 35°C, iar în Finlanda a fost în jur de 25°C.

Studiul, publicat în revista Weather and Climate Extremes, a constatat că extremitățile totale ale căldurii din Austria și din majoritatea regiunilor din Europa Centrală și de Sud au crescut de aproximativ zece ori în perioada climatică actuală, 2010-2024, comparativ cu perioada 1961-1990.

„Această creștere masivă a valorilor extremităților totale depășește cu mult variabilitatea sa naturală și arată influența schimbărilor climatice provocate de om cu o claritate pe care nici măcar eu, ca cercetător climatic, nu am mai văzut-o până acum”, spune Kirchengast.

Mii de decese din cauza temperaturii extreme

Mii de decese din Europa de vara trecută au fost atribuite căldurii extreme, deoarece temperaturile au crescut la 40 de grade Celsius în mari părți ale continentului și au împins mai multe țări în secetă.

Cercetătorii de la Imperial College London și London School of Hygiene & Tropical Medicine au analizat 854 de orașe europene și au descoperit că schimbările climatice au fost responsabile pentru 68% din cele 24.400 de decese cauzate de căldură estimate în această perioadă, crescând temperaturile cu până la 3,6°C.

Vremea extremă din vara anului 2025 a provocat, de asemenea, pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 de miliarde de euro, costurile totale fiind estimate să atingă uimitoarea sumă de 126 de miliarde de euro până în 2029.

Un studiu publicat în septembrie, condus de Dr. Sehrish Usman de la Universitatea din Mannheim, în colaborare cu economiștii Băncii Centrale Europene (BCE), a constatat că valurile de căldură, secetele și inundațiile au afectat un sfert din toate regiunile UE în timpul verii anului 2025.

Pierderile imediate se ridică la 0,26% din producția economică a UE în 2024, dar autorii studiului subliniază că aceste estimări sunt probabil conservatoare, deoarece nu includ impacturi complexe atunci când apar simultan evenimente extreme, cum ar fi valurile de căldură și secetele.