Mărturii cutremurătoare ale militarilor ruși. „Zero-ificarea” - cum își execută „la liber” comandanții lui Putin soldații din subordine

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Patru soldați ruși capturați au vorbit, la BBC, despre condițiile groaznice din armata rusă și despre ororile și brutalitatea la care sunt supuși militarii Kremlinului pe frontul din Ucraina. Doi dintre ei au povestit despre felul în care soldații ruși sunt executați pe loc de propriii comandanți când refuză executarea ordinelor ilegale.

Unul dintre bărbați a povestit echipei BBC cum a fost martor la execuția unui soldat la ordinul comandantului său. Acesta din urmă a fost decorat cu titlul „Erou al Rusiei” în 2024.

Un alt soldat, de la o altă unitate, povestește că l-a văzut pe comandantul său omorând patru soldați.

„Îi cunoșteam. Îmi amintesc că unul dintre ei țipa «Nu trageți, fac orice!»”.

Un alt soldat spune că a văzut de 20 de cadavre ale camarazilor săi într-o groapă comună după ce fuseseră „zero-izați” de colegi. Termenul de „zero-izare” este folosit de soldații ruși pentru a se referi la execuții în interiorul armatei ruse.

În documentarul „Linia Zero: În Interiorul Războiului Rusiei”, soldații au povestit cu detalii despre cum au fost torturați pentru că refuză să participe la atacuri suicidare împotriva ucrainenilor.

Trupele ruse numesc aceste operațiuni zadarnice „furtuni de carne” – valuri de soldați sunt trimise pe front într-un efort de uzură pentru a încerca să-i copleșească pe ucraineni.

Este prima dată când soldați ruși care au luptat pe front vorbesc despre ce au văzut și despre cum funcționează armata invadatoare.

Unul dintre bărbați, care avea sarcina de a-i identifica și număra pe soldații morți, a dat liste detaliate care dovedesc că este singurul supraviețuitor dintr-un grup de 79.

Pentru că a refuzat să meargă pe linia frontului, spune că a fost torturat și că umilit. Ceilalți soldați au fost îndemnați să urineze pe el. Alții din unitatea lui care au refuzat ordinele au fost electrocutați, înfometați și aruncați în așa-zisele „furtuni de carne” fără arme.

Cei patru soldați citați, care sunt încă fugari, au povestit despre aceste orori la care au fost martori.

„Zero-ificarea”. Comandanții ruși execută soldați fără să clipească

Aproape orice formă de opoziție publică față de războiul lui Putin împotriva Ucrainei a fost nimicită în Rusia. Cifre oficiale privind pierderile în război nu există Ministerul britanic al apărării a informat, însă, că peste 1,2 milioane de soldați ruși au fost uciși sau răniți de când a început invazia, acum patru ani.

Regimul rus susține că forțele sale armate „operează cu cea mai mare grijă, pe cât posibil în condițiile unui conflict de mare intensitate, tratându-și personalul militar cu grijă maximă”.

Cele patru declarații coroborate ale soldaților ruși prezintă o imagine sumbră a armatei ruse, în care nu mai există reguli de funcționare și în care comandanți se comportă ca mici satrapi cu soldații pe care îi conduc.

Ilia, soldatul care identifica și număra morții, este cel care a văzut cum comandanții își împușcau soldații.

Înainte de război, tânărul de 35 de ani preda la o școală pentru copii cu nevoie speciale și autism din Kungur, în munții Ural. Apoi, în mai 2024, poliția a venit la ușa părinților săi și le-a spus că va fi încorporat.

A fost mobilizat alături de alți 78de bărbați, spune el, la un centru de recrutare din orașul Perm.

„Aproape toți erau beți. Strigau «Înainte la luptă! Îl vom prinde pe Zelenski și ne vom ridica steagul»”, își amintește el țipetele de luptă.

„Îi priveam și mă întrebam în sinea mea – «Cum am ajuns eu aici?». Mi-era atât de frică”.

La sosirea în Ucraina, Ilia spune că majoritatea bărbaților au fost trimiși direct pe linia frontului. Spune că nu a vrut să împuște sau să omoare pe nimeni, așa că a ajuns să fie dus la un avanpost de comandă.

Condițiile era brutale și spune că a văzut uciderea a patru soldați – împușcați în față de la distanță mică de un comandant – unul în Panteleimonivka și alți trei în Novoazovsk, ambele locuri din Donețk-ul ocupat, în Ucraina.

Bărbații au fost împușcați pentru că fugiseră de pe linia frontului și refuzau să se întoarcă acolo.

„Cel mai trist este că îi cunoșteam. Îmi aduc aminte că unul striga «Nu trageți, fac orice!». Chiar și așa, comandantul l-a împușcat”.

„Zero-ificarea” este adesea pedeapsa pentru soldații care refuză ordinele. Este o formă de intimidare și pentru alți soldați care se gândesc că pot să refuze.

„Soarta ta depindea de comandant. Comandantul se aude mereu prin radio «Zero pe acela, zero pe celălalt»”, spune Ilia.

Astfel de execuții extrajudiciare ale soldaților care refuză ordine nu erau ceva ce se întâmpla doar în unitatea lui Ilia.

„Desigur că își omoară oamenii lor, e ceva normal pentru ei”, spune Dima.

Înainte de război, tânărul de 34 de ani locuia cu familia sa, soția și fiica, în Moscova. Era depanator de mașini de spălat vase.

El spune că a fost recrutat forțat în octombrie 2022, când se deplasa de la un client la altul. Un grup de polițiști l-a oprit, i-a fost cerut pașaportul, iar apoi a fost informat că dacă nu merge în armată, va fi arestat și dus la închisoare.

Dima spune că nu a vrut să participe la măcelul din război, așa că, deși nu avea deloc experiență medicală, s-a alăturat unei unități de paramedici. Mai târziu, a fost mutat la o brigadă de evacuare a soldaților răniți de pe front.

Aici, în a 25-a brigadă, spune Dima, și-a văzut camarazii executați la ordinul comandantului său.

„I-am văzut căzând, împușcați de la doi-trei metri. Erau crime pur și simplu – clic-clic, bang-bang. Nu e film, nu e teatru, e viața reală”.

Între timp, comandantul lui Dima, Alexei Ksenofontov, a fost decorat cu „Steaua de Aur” cea mai înaltă dinstincție de stat. În 2024 a fost făcut și „Erou al Rusiei”.

Ksenofontov a fost denunțat și de familiile soldaților care au murit în unitatea sa. Ele au trimis o scrisoare comună în ianuarie 2025, în care au făcut apel la Putin să cerceteze direct acuzațiile din interiorul unității sale.

Dima spune că Ksenofontov este un „măcelar”. „Toată ziua dădea ordine pentru uciderea soldaților. Are mult mult prea mult sânge pe mâini”. Dima descrie, de asemenea, cum a văzut trupurile a 20 de bărbați, care ajunseseră la baza sa în noaptea precedentă, zăcând într-un șanț după ce fuseseră împușcați.

El spune că a vorbit cu mai mulți dintre ei, toți foști condamnați, înainte de a-i vedea luați în dimineața următoare. Ca medic, morții îi erau raportați în mod obișnuit lui Dima, iar el afirmă că a fost informat că acești bărbați au fost împușcați de un comandant, iar cardurile lor bancare au fost luate.

„20 de băieți au fost aduși la noi. Le-au luat pur și simplu cardurile bancare și i-au omorât”, își amintește el. „Nu este o problemă să radiezi pe cineva. Doar inventezi un raport”. Dima spune că i s-a spus că respectivele carduri au fost luate de comandanți.

Umilințe și violențe greu de imaginat

Documentarul BBC include și mărturia unui alt fost soldat, un ofițer de stat major superior, care spune că a servit în armata rusă timp de 17 ani. Fostul ofițer, care a făcut declarații sub rezerva anonimatului, afirmă că a vorbit cu un bărbat care a ajutat la uciderea unui grup de ofițeri de rang înalt.

Bărbatul i-a spus că făcuse parte dintr-un „escadron de lichidare trimis să termine orice supraviețuitor”, își amintește fostul ofițer. „Nu am văzut niciodată așa ceva în toți anii mei de serviciu”.

Toți cei patru bărbați au povestit în detaliu despre temutele misiuni de tip „furtună de carne”, parte a tacticii „abator” a armatei ruse pe câmpurile de luptă din Ucraina. Aceste atacuri au o mortalitate atât de ridicată încât sunt comparate cu misiuni sinucigașe.

„I-am văzut trimițând val după val, aruncând oameni ca într-un abator către ucraineni, astfel încât ei să rămână fără muniție și drone, iar un alt val să poată atinge obiectivul”, spune un alt fost soldat, Denis.

În fiecare zi din 2025, între 900 și 1.500 de ruși ar fi fost uciși sau răniți în Ucraina, potrivit ministerului britanic al apărării. Dima explică modul în care funcționează aceste atacuri în practică.

„Trimiți trei oameni, apoi alți trei. Nu a funcționat, trimiți 10. Nu a funcționat cu 10, trimiți 50”, spune el. „În cele din urmă vei străpunge liniile. Aceasta este logica armatei. Am avut 200 de morți în trei zile. La prima furtună de carne a regimentului nostru ne-au zdrobit, regimentul a fost distrus în doar trei zile”, afirmă el.

Dima arată apoi un videoclip, încărcat pe rețelele sociale în octombrie 2023, în care mame și soții ale unor bărbați uciși din unitatea sa vorbesc despre pierderile uriașe.

O femeie poate fi auzită spunând: „Bărbaților noștri li s-a ordonat să înainteze înarmați doar cu mitraliere și lopeți.” Alta spune: „Sunt pierderi îngrozitoare. Bărbații noștri sunt măcelăriți”. Cei care nu sunt uciși pentru că refuză o astfel de misiune se confruntă adesea cu consecințe grave și dezumanizante, spune Ilia.

El a arătat un videoclip pe Telegram cu bărbați din unitatea sa din Panteleimonivka, în Donețk. „Hai să hrănim animalele”, spune un bărbat, înainte de a ridica un capac și a arăta trei bărbați ghemuiți într-o groapă.

„Aoleu, ți-e foame? Vrei mâncare?”, întreabă cel care filmează, înainte ca unul dintre bărbați să ridice capul și să dea din cap afirmativ, întinzând mâinile în timp ce niște boabe uscate sunt turnate în groapă.

„Uite cum mănâncă”, spune cel care filmează, în timp ce bărbatul din groapă mănâncă boabele. Unii bărbați erau „înfometați zile întregi” și electrocutați, spune Ilia, înainte de a fi trimiși neînarmați în astfel de atacuri. El afirmă că a fost personal torturat după ce a refuzat să participe la o astfel de misiune.

„M-au legat de un copac, m-au lovit de câteva ori cu bastonul și mi-au pus un pistol la cap. Nu știu cum să spun, și-au făcut nevoile pe mine. Comandantul le-a spus tuturor: «Avem o toaletă nouă». Am fost legat jumătate de zi”. După ce a fost dezlegat, Ilia a încercat să se sinucidă.

Denis, care spune că a adus pe ascuns mâncare și apă soldaților dintr-o groapă, arată echipei documentarului un videoclip cu un presupus dezertor peste care se urinează, material pe care BBC nu a reușit să îl verifice independent.

„Este o călcare în picioare a onoarei și demnității unei persoane. În armata rusă, asta a devenit o normă”, spune el. „Este ilegal, dar nimeni nu este pedepsit pentru asta. Dimpotrivă, băieții sunt chiar încurajați să facă acest lucru”.

Denis, în vârstă de 27 de ani, arată și o fotografie despre care spune că a fost făcută la scurt timp după ce doi dintre dinții săi din față au fost scoși de unul dintre superiorii săi, pentru că le spusese că nu vrea să caute o dronă dispărută. „Este groaznic, a trebuit pur și simplu să merg mai departe”.

Dima a fost în cele din urmă promovat, deși spusese că nu vrea să devină ofițer. El arată o fotografie de la ceremonia în care a fost învestit. După promovare, spune că a ales să nu-și trimită oamenii în misiuni sinucigașe. „Am refuzat să fac asta. Eu nu ar fi trebuit să merg în față, dar nu puteam pur și simplu să le dau ordinul”.

Acest lucru a dus la arestarea sa de către poliția militară și la transferul la Zaițeve, o închisoare improvizată, spune Dima. „Acolo mă torturează cu șocuri electrice”, își amintește el, adăugând că puterea primului șoc l-a făcut să își piardă controlul asupra funcțiilor fiziologice. Spune că a fost torturat zilnic timp de 72 de zile.

„Doar tortură, în fiecare zi, cu fețe împietrite. Fără emoții, este nebunie”, spune el, referindu-se la cei care l-au torturat. Toți soldații care au dat declarații pentru acest material BBC se află acum în afara Rusiei, dar au fost puternic afectați psihic și psihologic de ce le îndurate.

„Am coșmaruri. Văd o pădure plină de cadavre, oameni zdrobiți, cu fețe și guri albe murdare, pline de sânge. Mirosul nu miroase, are gust”, spune Dima. „Sunt un infractor și nimănui nu-i pasă – fapta mea este doar că nu vreau să ucid”, afirmă el.

Ilia spune că își iubește țara, „dar nu ceea ce Putin a făcut din ea”.

„Acolo pot să distrugă pe oricine, nu contează dacă ești puternic sau nu. Aproape m-au distrus și pe mine, dar nu complet”.