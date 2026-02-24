„Am un fel de ambiție suplimentară.” Fiica lui Bill Gates vrea ca startup-ul ei să aibă succes fără să fie legat de numele de familie

Phoebe Gates a explicat că vrea să demonstreze că poate convinge investitorii din Silicon Valley pe baza abilităților proprii / sursă foto: Getty Images

Phoebe Gates, fiica cea mai mică a miliardarului Bill Gates, în vârstă de 23 de ani, susține că își dorește ca startup-ul ei în domeniul inteligenței artificiale, Phia, să fie evaluat după merite, nu după numele de familie. Recent, compania a atras o finanțare de 35 de milioane de dolari și este evaluată acum la aproximativ 185 de milioane de dolari.

„Am un fel de ambiție suplimentară,” a declarat Phoebe Gates într-un podcast Yahoo Finance, potrivit Fortune.

Tânăra a explicat că vrea să demonstreze că poate convinge investitorii din Silicon Valley pe baza abilităților proprii și nu datorită renumelui familiei. „Am ceva de dovedit”, a mai adăugat ea.

Ea a mărturisit că pasiunea pentru afaceri a moștenit-o de la tatăl său.

Întrebată cum vede ea succesul, aceasta a răspuns că:

„De la tatăl meu am învățat cu adevărat că echipa ta este nucleul a ceea ce construiești. Nu poți face nimic fără o echipă incredibilă”.

Cum funcționează business-ul

Phia este un asistent de cumpărături bazat pe inteligență artificială, creat împreună cu colega ei de cameră, studentă la Universitatea Stanford, Sophia Kianni.

Aplicația este compatibilă cu browsere precum Chrome sau Safari, compară prețuri și găsește cele mai bune oferte de pe mii de magazine online și platforme de second-hand.

Concret, aplicația vine ca un instrument de căutare pentru utilizatori. Dacă o clientă vrea să cumpere o rochie, Phia găsește automat site-uri unde rochia poate fi achiziționată mai ieftin.

„Consumatorul nostru țintă este o tânără care se grăbește. Face cumpărături ca un geniu, dar nu vrea să-și piardă timpul făcând asta”, a explicat Phoebe Gates în aprilie 2025, pentru Fortune.

Startup-ul din New York și-a lansat aplicația în 2025 și a crescut rapid, strângând sute de mii de descărcări în primele luni, pe măsură ce investitorii sunt din ce în ce mai interesați de „agenți” AI care automatizează diverse sarcini digitale.