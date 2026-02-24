Un român din Danemarca vrea să fugă fără să-și achite creditul. Valuri de reacții: "Și așa băncile nu-s încântate că suntem români"

Un român din Danemarca vrea să fugă fără să-și achite creditul pentru casă. FOTO: Getty Images

Un român stabilit în Danemarca a iscat o dezbatere aprinsă într-un grup de Facebook dedicat diasporei, după ce a întrebat ce se întâmplă dacă nu mai plătește un credit ipotecar și se întoarce de tot în România. În postare, bărbatul spune că a cumpărat o casă în Danemarca, a plătit un avans de 15% și trei ani de rate, dar nu mai este mulțumit de viața de acolo.

"Dacă nu voi mai veni niciodată aici, ce altceva se va întâmpla?", a întrebat el, iar postarea a fost urmată de zeci de reacții. Unii l-au sfătuit ce să facă, alții i-au reporșat decizia, iar alții l-au avertizat că există consecințe. Totodată, au fost persoane care și-au arătat interesul să preia ei ratele la casă.

O persoană i-a scris un mesaj în care i-a atras atenția că plecarea fără discuții cu banca nu e o soluție, ci începutul unor probleme.

Un comentator i-a spus să meargă la bancă, nu pe Facebook, și să se comporte "ca un adult responsabil", el avertizându-l că sunt penalități, cheltuieli de judecată și alte costuri care se pot aduna.

În același ton critic, alte persoane au insistat că abandonarea creditului ar afecta imaginea comunității. "Și așa băncile sunt încântate când aud că suntem români", a scris cineva, îndemnându-l să vândă sau să închirieze în loc să "lase în aer".

Alte persoane i-au răspuns și i-au dat diverse soluții: să vândă casa, să o închirieze și să plătească rata din chirie, să vorbească cu banca pentru o soluție negociată sau să consulte un avocat. Alții i-au sugerat proceduri precum "insolvența" sau preluarea/vânzarea imobilului de către bancă.

Au fost și membri ai grupului care au cerut poze și detalii despre locuință și s-au arătat interesați.

Un utilizator a criticat ideea de a cumpăra locuințe vechi în zone în care "nu se mai vinde", spunând că a văzut cazuri în care oamenii investesc mult în renovări ca să vândăr, dar câștigul la revânzare este mic. Aceeași persoană a comparat nivelul de trai din Danemarca cu cel din România, din punct de vedere al programului de lucru, concediul și posibilitatea de a merge mai des în vacanțe.

Ce prevede legislația din Danemarca

Unele comentarii la postarea românului au inclus și mesaje precum "nu te caută nimeni în România". Legislația din Danemarca are reguli clare însă în aceste situații.

În Danemarca, atunci când un credit ipotecar intră în neplată, există proceduri rapide de executare, iar dacă prețul obținut la vânzarea locuinței nu acoperă datoria, creditorul poate rămâne cu o creanță asupra debitorului. Banca centrală a Danemarcei (Danmarks Nationalbank) precizează că instituțiile de credit ipotecar își mențin pretenția față de împrumutat dacă încasările din vânzare nu acoperă restul datoriei.

Totodată, în UE există mecanisme care pot permite recunoașterea și executarea hotărârilor în alte state membre în privința recuperării transfrontaliere. Regulamentul Bruxelles I prevede că o hotărâre judecătorească pronunțată într-un stat membru este recunoscută în celelalte state membre fără a fi necesară nicio procedură specială.

O hotărâre judecătorească pronunțată într-un stat membru și executorie în statul respectiv se execută într-un alt stat membru fără a fi necesară nicio declarație de constatare a executării.