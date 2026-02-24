Autocar cu 29 de studenți români, blocat la granița dintre Austria și Ungaria. Vehiculul, confiscat din cauza defecțiunilor grave

Incidentul a avut loc sâmbătă și s-a transformat rapid într-o operațiune de amploare. FOTO: Hepta

Un autocar cu 29 de studenți români care se îndreptau spre Franța, într-un proiect Erasmus+, a fost blocat la granița dintre Austria și Ungaria, după ce autoritățile l-au oprit și l-au scos din circulație în punctul de trecere Nickelsdorf, potrivit publicației BVZ.

Incidentul a avut loc sâmbătă și s-a transformat rapid într-o operațiune de amploare. Polițiștii de frontieră austrieci au descoperit manipulări ale înregistrărilor obligatorii privind timpii de conducere și de odihnă, date folosite pentru a preveni oboseala șoferilor.

După ce documentele au ridicat suspiciuni, experți din landul Burgenland au efectuat o inspecție tehnică suplimentară. În urma verificărilor, au fost identificate 14 defecțiuni grave și periculoase.

Autoritățile au oprit călătoria și au depus plângeri la administrația districtuală din Neusiedl am See și la parchetul din Eisenstadt. Studenții români au fost preluați ulterior de un autocar de înlocuire.

La scurt timp după acest incident, un alt autocar a fost oprit în același punct de frontieră. De această dată era vorba despre un vehicul austriac care circula din Kosovo spre Salzburg, cu 50 de pasageri la bord. Și în acest caz au fost constatate nereguli privind timpii de conducere, precum și 15 defecțiuni grave, iar autocarul a fost scos din circulație.