Nazare, despre programul de relansare economică: „Vizează economia României până în 2032. Introducem pentru prima dată creditul fiscal”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis marți seară, după ședința de Guvern, că pachetul de relansare economică adoptat de Executiv reprezintă pentru România o tranziție de la consum la producție autohtonă. El a mai precizat că schema de resurse minerale și de noi tehnologii va fi gestionată de Ministerul Economiei și că un aspect important îl reprezintă introducerea creditului fiscal. „Nu este un pachet care să vizeze anul 2026. El, ca și scheme de finanțare, vizează economia României până în 2032”, a mai subliniat acesta.

„Aș începe prin a mulțumi tuturor colegilor, fie din coaliție, fie colegi miniștri care au participat la acest efort de echipă de a finaliza un pachet legislativ esențial, din punctul meu de vedere, legat de competitivitatea României.

Cred că adoptarea acestui pachet legislativ reprezintă pentru România o tranziție, prin asta marcăm o tranziție strategică de la o creștere bazată pe consum la o creștere bazată pe investiții productive, pe inovație și pe producție autohtonă.

Ne îndreptăm atenția de acum încolo în aceste zone, nu în consum, pentru că am constatat în ultimii ani că acest consum pe care ne-am bazat ne-a adus în situații de dezechilibru bugetar”, a explicat ministrul Finanțelor.

Nazare: „România va fi mult mai bine echipată pentru atragerea investițiilor”

Alexandru Nazare a mai adăugat că, prin acest pachet de relansare economică, România va fi mult mai bine echipată pentru atragerea investițiilor.

„Prin acest pachet de relansare economică, marcăm exact acele zone strategice de care România are nevoie în viitor, în primul rând, pentru a fi capabile să atragă investiții strategice mari, mult mai repede competitiv și în ritmul în care aceste investiții pot fi atrase în acest moment, pentru că există o competiție la nivel regional, european și global pentru atragerea acestor investiții.

Deci, România va fi mult mai bine echipată pentru atragerea investițiilor, va fi mult mai bine echipată pentru a proiecta în regiune leadership economic românesc prin băncile de investiții, antreprenorii români să poată manifesta interes economic în regiune, în țările din regiune și să îi sprijinim pentru acest lucru, iar în aceste scheme prezentate există aceste prevederi.

Foarte important, bonificațiile fiscale și tot ce înseamnă măsuri care să mărească lichiditatea firmelor din piață, să ajute antreprenorii sunt foarte importante.

Toată partea fiscală a pachetului rămâne în continuare foarte importantă, inclusiv creșterea plafonului de TVA la încasare și introducerea amortizării super accelerate, dar mai ales creșterea atractivității profitului reinvestit”, a mai adăugat ministrul Finanțelor.

Nazare: „Introducem pentru prima dată creditul fiscal”

Potrivit acestuia, o altă noutate din forma finală a pachetului de relansare economică este reprezentantă de introducerea creditului fiscal.

„Ca atare, ca și noutăți față de varianta inițială a pachetului, nu sunt foarte multe.

Schema de resurse minerale și de noi tehnologii va fi gestionată de Ministerul Economiei, conform competențelor acestui minister va prelua în totalitate această schemă, iar la schema de apărare HG-ul cu criteriile privind această schemă va fi elaborat în colaborare cu Ministerul Economiei.

Acestea sunt modificările operate în această ședință de Guvern. Pachetul de relansare nu este un pachet care să vizeze anul 2026.

El, ca și scheme de finanțare, vizează economia României până în 2032. Ca și sume totale proiectate până în 2032 avem 5 miliarde de euro pentru toate schemele.

Aceste scheme vor fi pentru criteriile pe care le avem în vedere pentru scheme, acestea vor fi elaborate în 90 de zile de la momentul adoptării actelor normative și vor fi puse în transparență și dezbătute cu antreprenorii români.

De asemenea, tot ca și punct foarte important al acestui pachet, în sfârșit, România are un instrument prin care să atragă investiții mari, de peste 1 miliard de lei, de peste 200 de milioane de euro, instrument pe care până acum nu l-am avut și, din nefericire, în anii trecuți am pierdut foarte multe investiții mari, pentru că nu am avut modalitățile de a oferi unui investitor strategic condițiile necesare pentru a veni în România.

Impactul despre care am vorbit la precedenta conferință de presă se menține, deci impactul anual pe 2026 este 2,2 miliarde de lei și efectele pe care le- am precizat mai devreme, le vedem pe termen mediu și lung.

Ca și elemente de noutate, introducem pentru prima dată creditul fiscal și facem uz de acest credit fiscal în zona de cercetare-dezvoltare și inovare, pentru care avem niște scheme dedicate pentru atragerea și pentru scalarea ideilor de business din această zonă dinspre zona universitară de accelerator, în zona de business mai mare, acest instrument nu exista până acum.

Acestea sunt doar câteva idei din pachetul de relansare”, a încheiat ministrul Finanțelor.