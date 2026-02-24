Exista conturi pe care nu se poate pune poprire? Ce spune legea

Anumite categorii de venituri nu pot fi urmărite prin poprire. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Legea din România prevede că nu toate conturile sau sumele din conturile bancare ale persoanelor fizice pot fi blocate prin poprire, chiar dacă acestea au datorii către stat sau creditori privați.

Codul de procedură civilă și Codul Fiscal includ prevederi care protejează anumite venituri și sume de bani considerate esențiale pentru traiul debitorilor și al familiilor lor, astfel încât acestea să nu poată fi urmărite prin poprire.

Pe ce conturi se poate pune poprire

Poprirea este o măsură prin care instituțiile abilitate — precum Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sau executorii judecătorești — pot bloca sumele din conturile bancare pentru recuperarea unor datorii restante. În general, conturile curente, de economii sau alte depozite ale unei persoane fizice pot fi poprite dacă există un titlu executoriu valabil împotriva debitorului. Băncile sunt obligate să pună în aplicare poprirea la primirea ordinului de la autorități și să rețină sumele necesare executării.

Totuși, legislația în vigoare face distincție între sumele în sine și natura lor. În practică, dacă în cont există atât venituri supuse popririi (de exemplu, salarii sau pensii mai mari), cât și venituri protejate, banca este obligată să distingă și să nu urmărească sumele exceptate.

Venituri care sunt exceptate de la poprire

Legea protejează anumite categorii de venituri astfel încât acestea să nu poată fi urmărite prin poprire, indiferent de natura datoriei sau de creditor. Printre cele mai importante categorii se numără:

alocațiile de stat pentru copii;

ajutoarele sociale și alte prestații cu destinație socială;

indemnizațiile pentru creșterea copilului și indemnizațiile de maternitate;

bursele școlare și bursele sociale;

indemnizațiile acordate persoanelor cu handicap;

indemnizațiile de șomaj și sumele pentru incapacitate temporară de muncă (concedii medicale);

tichetele de masă și tichetele de vacanță;

pensii minime garantate și alte prestații sociale de bază;

despăgubirile pentru accidente de muncă și diurnele cu destinație specială.

Aceste sume, odată intrate într-un cont bancar, sunt protejate de lege și nu pot fi urmărite nici de ANAF, nici de executorii judecătorești sau alte instituții, indiferent de natura datoriei.

În ce situații se pune poprire pe conturile unei persoane fizice

Poprirea poate fi instituită în mai multe situații, după obținerea unui titlu legal:

De către ANAF, pentru recuperarea obligațiilor fiscale restante ale persoanei fizice; De către executorii judecătorești, la cererea creditorilor — bănci, firme sau persoane fizice — pe baza unui titlu executoriu (de exemplu, o hotărâre judecătorească definitivă); De către alte autorități prevăzute de lege, în condițiile strict reglementate de actele normative aplicabile.

Odată instituită, poprirea poate bloca parțial sau total accesul la sumele din cont, până la achitarea datoriei sau până la ridicarea măsurii de către creditor sau instanță.

Poprirea poate fi ridicată și atunci când debitorul dovedește că sumele existente în cont fac parte din categoria veniturilor protejate de lege, caz în care banca este obligată să excludă respectivele fonduri de la executare.