O femeie a primit despăgubiri după ce și-a rupt glezna în timp ce lucra de acasă. Instanța a decis că a fost accident de muncă

O femeie din Italia și-a rupt glezna când s-a ridicat de la birou, în timp ce lucra de acasă, iar judecătorii au stabilit că incidentul se încadrează la accident de muncă și a primit despăgubiri în valoare de 1.300 de euro și o indemnizație lunară pentru incapacitate de muncă.
Incidentul a avut loc în aprilie 2022. O angajată administrativă a Universității din Padova, membră a sindicatului FGU Gilda Unipd, lucra de acasă când, în timpul unei ședințe, s-a ridicat pentru a lua câteva hârtii și s-a împidicat, provocându-și o dublă fractură la glezna dreaptă, potrivit publicației Il Messaggero.
Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale serioase, astfel că a suferit o intervenție chirurgicală și a stat internată în spital pentru mai multe zile.
Ulterior, aceasta și-a luat 137 de zile de concediu medical.
INAIL (Institutul Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă) a considerat la început că este vorba despre un accident de muncă și a aprobat acordarea despăgubirilor, dar ulterior a revenit asupra deciziei și a reclasificat cazul drept „accident domestic”.
Femeia a acționat în instanță și, în data de 8 mai 2025, Tribunalul din Padova i-a dat câștig de cauză, astfel că judecătorii au recunoscut accidentul ca fiind de muncă.
INAIL a fost obligat să acopere cheltuielile medicale și juridice suportate de angajată, să îi acorde despăgubiri în valoare de 1.300 de euro și o indemnizație lunară pentru incapacitatea de muncă.