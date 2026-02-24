Directoarea Muzeului Luvru și-a dat demisia, la câteva luni după „jaful secolului”

După jaf, muzeul Luvru a transferat o parte din colecţia de bijuterii la Banca Centrală a Franţei din motive de securitate. FOTO: Profimedia Images

Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, şi-a înaintat demisia, acceptată de şeful statului francez, Emmanuel Macron, la patru luni de la spectaculosul jaf care a avut loc în cel mai vizitat muzeu din lume, a anunţat marţi Palatul Élysée, potrivit AFP, potrivit Agerpres.

Emmanuel Macron a salutat „un act de responsabilitate într-un moment când cel mai mare muzeu din lume are nevoie de calm şi de un nou impuls pentru a duce la bun sfârşit mari lucrări de securizare, de modernizare”.

„Jaful secolului”, aşa cum a fost botezat de presă, a ţinut prima pagină a ziarelor din lumea întreagă pe 19 octombrie, când mai mulţi răufăcători au fost filmaţi în timp ce au furat în câteva minute bijuteriile coroanei folosind un simplu lift de marfă.

Jaful din Galeria Apolo a Muzeului Luvru nu a fost lipsit de incidente. Se pare că diadema imperială a împărătesei Eugenie, cu cele 1.354 de diamante și 56 de smaralde de un verde intens, le-a alunecat din mână hoților în timp ce fugeau cu prada uriaşă.

Vulnerabilități majore de securitate au fost semnalate în mai multe studii analizate de conducerea Luvrului în ultimul deceniu, inclusiv într-un audit realizat în 2019 de experți ai casei de bijuterii Van Cleef & Arpels.

Concluziile acestora subliniau că balconul de pe malul Senei, pe care l-au folosit hoții, era un punct slab și putea fi accesat ușor cu o scară telescopică, exact scenariul care s-a produs în timpul jafului.