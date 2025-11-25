Autorii jafului de la Luvru ar fi cerut pe dark web 8 milioane de dolari în criptomonede pentru bunurile furate

O companie israeliană, care se oferise să ajute ancheta încă de la început, susține acum că a contactat un „reprezentant al autorilor furtului” pe dark web și că „jocurile de orgolii din Franța” au dus la eșecul negocierilor.

Trei dintre cei patru autori ai furtului de la Luvru au fost deja arestați, dar bunurile furate nu au fost încă recuperate. Astfel fiecare zi care trece face ca recuperarea bijuteriilor să fie mai puțin probabilă, alimentând totodată diverse legende și posibile acte de dezinformare.

Potrivit publicației media israeliene i24News, preluată de Corriere della Sera, o companie israeliană susține că se află în contact cu o persoană care pretinde că îi reprezintă pe autorii furtului de la Luvru . Conform acestei versiuni, „schimburile au avut loc pe Darknet, o rețea paralelă de internet accesibilă doar prin intermediul unui software specific”, iar, potrivit postului public de televiziune israelian Kan, intermediarul a trimis o primă imagine a bunurilor furate.

Firma de securitate israeliană despre care se spune că este implicată în investigația și recuperarea bijuteriilor furate este CGI Group, al cărei CEO, Zvika Nave, este convins că, în ciuda suspiciunilor că imaginea a fost creată de inteligența artificială, fotografia este autentică. Persoana care susține că deține cel puțin o parte din bunurile furate ar fi cerut 8 milioane de euro în criptomoneda Monero , a propus un schimb în Slovacia și a amenințat că va apela la „contacte din Asia și Dubai” dacă negocierile eșuează. Grupul Cgi ar fi transmis informațiile autorităților franceze competente, dar, potrivit directorului său, Nave, citat de i24News, „jocurile orgoliilor din Franța ne-au împiedicat să facem progrese, iar contactul a fost întrerupt” .

Povestea relansată de presa israeliană pare a fi de o credibilitate îndoielnică . La doar câteva ore după furtul de la Luvru, pe 19 octombrie, compania CGI Group a susținut că a fost contactată de conducerea muzeului pentru a ajuta la anchetă, însă informaţia a fost infirmată la scurt timp chiar de muzeul Luvru. De data aceasta, aceeași companie susține că este în contact cu un intermediar, dar printre bunurile furate enumerate există şi „coroana împărătesei Eugenie”, care este, de fapt, singura bijuterie recuperată imediat , deoarece a fost abandonată de bandiți în timpul evadării lor în dimineața jafului.

În urmă cu câteva zile, utilizatori pro-ruși au răspândit pe rețelele sociale imagini false generate de inteligență artificială pentru a relata o povestea puţin credibilă cum că printre bunurile confiscate de la un apropiat al președintelui ucrainean Zelenski, Timur Mindich s-ar afla şi bijuteriile furate de la Luvru.