A fost descoperită „super-nava” Evului Mediu. Cea mai mare și mai avansată corabie medievală a fost găsită în stare perfectă

Svælget 2 este cea mai mare epavă a unei corăbii medievale de transport marfă, care a fost descoperită până acum. FOTO: vikingeskibsmuseet.dk

Cu o lungime de peste 27 de metri și o capacitate de 300 de tone, Svælget 2 este cea mai mare epavă a unei corăbii medievale de transport marfă, care a fost descoperită până acum. Muzeul Corăbiilor Vikingilor din Danemarca a anunțat în decembrie descoperirea fără precedent în strâmtoarea Øresund, scrie Interesting Engineering.

Considerată „un moment de referință în arheologia maritimă”, descoperirea a avut loc când scafandrii cercetau fundul mării în zona strâmtorii, în contextul pregătirilor pentru noul district Lynetteholm din Copenhaga, și au dat peste corabia îngropată de secole în nisip și mâl.

Epava a fost găsită la circa 13,1 metri adâncime. Tocmai faptul că a fost acoperită și protejată de sedimente a protejat-o, astfel că a fost conservată perfect și le-a dat arheologilor ocazia rară de a vedea de aproape detalii care nu mai fuseseră observate până acum.

› Vezi galeria foto ‹

„Este extraordinar să avem atât de multe piese din echipamentul de manevră”, au remarcat cercetătorii. Dimensiunile impresionante și starea foarte bună a epavei au transformat săpăturile într-o operațiune uriașă, care au implicat 289 de scufundări și peste doi ani și jumătate de muncă, potrivit Arkeonews.

Acum, Muzeul Corăbiilor Vikingilor a venit cu detalii și concluzii despre una dintre cele mai impresionante nave ale lumii medievale.

O navă revoluționară

Botezată Svælget 2, această navă-cargou medievală ar fi navigat pe mările Europei de Nord având capacitatea remarcabilă de a transporta o încărcătură uriașă de 300 de tone, cu un echipaj relativ redus.

Construită din lemn provenit din Polonia și Danemarca, corabia este descrisă de muzeu, într-un comunicat de presă, drept „super-nava” Evului Mediu. Avea aproximativ 27,7 metri lungime, 9,1 metri lățime și 6,1 metri înălțime.

Datele au arătat că Svælget 2 a fost construită în jurul anului 1410, folosind lemn provenit din Polonia și Țările de Jos. Pentru arheologi, asta sugerează că, deși anumite elemente (precum cadrele) au fost fasonate la locul construcției, constructorii au importat și materiale principale din alte regiuni. Cercetătorii au fost impresionați să constate că asemenea cantități mari de lemn erau transportate prin Europa.

De fapt, aceasta este una dintre concluziile-cheie ale specialiștilor: epava reflectă existența unei rețele comerciale puternice și complexe, pe care nava însăși o făcea mai eficientă. Într-un comunicat, muzeul o numește „coloana vertebrală a comerțului medieval”, deoarece putea parcurge distanțe mari și traversa ape periculoase fără a necesita un echipaj numeros, fiind o navă de transport eficientă și relativ ieftină.

„Este o dovadă clară că se făcea comerț cu bunuri de zi cu zi. Constructorii au făcut-o cât de mare se putea, ca să transporte încărcături voluminoase de sare, lemn, cărămizi sau produse alimentare de bază”, spune Otto Uldum, arheolog-șef, într-un comunicat de presă.

Nava marchează o schimbare importantă în comerț: bunurile schimbate nu mai erau doar produse de lux, ci și mărfuri obișnuite, pentru consumul zilnic. Practic, vasul a „extins” comerțul prin reducerea costurilor inutile și prin capacitatea de a transporta încărcături grele în toată Europa de Nord.

Datorită stării excelente de conservare, arheologii au recuperat corpul navei, o descoperire rară. De-a lungul acesteia au apărut urme ale suprastructurilor din prova și pupa, unde stătea echipajul.

O surpriză majoră a fost descoperirea unei galere construite din cărămidă, cel mai vechi exemplu de acest fel găsit vreodată în apele daneze. Asta ar fi permis echipajului să gătească la foc deschis. În plus, au fost găsite și obiecte precum încălțăminte, un pieptene, un vas de gătit și o tavă din lemn, potrivit Arkeonews.

Toate aceste descoperiri oferă o perspectivă rară asupra vieții de zi cu zi la bordul unei nave-cargou care a schimbat comerțul în Europa de Nord. În același timp, ele sugerează că existau resursele și organizarea necesare pentru construirea unei nave capabile să domine rutele maritime.