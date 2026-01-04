Tată și fiică, ținuți sclavi și torturați cinci ani chiar de cei pe care îi angajaseră să aibă grijă de ei. Cum i-a găsit familia

Rudele au mers la locuință și au descoperit o scenă de coșmar. Foto: Getty Images

Un caz cutremurător a ieșit la iveală în districtul Mahoba, din statul indian Uttar Pradesh. Un fost angajat al căilor ferate și fiica sa cu dizabilități mintale ar fi fost ținuți captivi și torturați timp de cinci ani chiar de către persoanele angajate să aibă grijă de ei. Din cauza abuzurilor, bărbatul a murit, scrie NDTV.

După decesul soției sale, în 2016, Omprakash Singh Rathore, în vârstă de 70 de ani, fost funcționar superior la căile ferate, locuia împreună cu fiica sa, Rashmi, de 27 de ani, diagnosticată cu handicap mintal. Potrivit fratelui său, Amar Singh, familia a angajat un cuplu, Ram Prakash Kushwaha și soția sa, Ramdevi, pentru a-i îngriji.

Rudele susțin însă că cei doi ar fi preluat controlul total asupra casei, obligându-i pe tată și pe fiică să locuiască în camerele de la parter, în timp ce ei trăiau confortabil la etaj. Mai mult, ar fi fost privați de hrană și de alte nevoi de bază.

„De fiecare dată când veneam să-l vizităm, îngrijitorul găsea scuze și ne spunea că Omprakash nu dorește să vadă pe nimeni”, a declarat Amar Singh.

Luni, după ce familia a fost anunțată de moartea lui Omprakash, rudele au mers la locuință și au descoperit o scenă de coșmar. Trupul bărbatului era extrem de slăbit, iar fiica sa a fost găsită dezbrăcată, într-o cameră întunecată. Potrivit unei rude, Rashmi arăta ca o persoană de 80 de ani, din cauza înfometării severe.

„Nu mai avea carne pe trup, era doar un schelet, abia mai respira”, a declarat Pushpa Singh Rathore, membră a familiei.

Medicii au constatat decesul lui Omprakash la sosirea acestuia la spital. Poliția a preluat trupul neînsuflețit și l-a trimis pentru autopsie.

Vecinii spun că sunt șocați de soarta fostului angajat feroviar, cunoscut ca un om demn, mereu îmbrăcat elegant, la costum și cravată. În prezent, Rashmi se află în grija familiei, care cere pedeapsa maximă pentru cei responsabili.