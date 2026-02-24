Permisul de conducere va fi suspendat pentru neplata amenzilor, a decis Guvernul Bolojan. Cum se va aplica măsura

Suspendarea va intra în vigoare automat, după expirarea intervalului în care șoferii au posibilitatea să plătească amenzile. Sursa foto: Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne

Printre măsurile adoptate marți de Guvernul Ilie Bolojan se numără și suspendarea permiselor de conducere pentru neplata amenzilor de circulație, a anunțat Cseke Attila, în timpul prezentării OUG privind tăierile din administrație. El a precizat că acest mecanism va intra în vigoare peste 6 luni:

“Nu s-a discutat niciun moment despre posibilitatea renunțării la suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor de circulație. Este un mecanism foarte clar stabilit împreună cu colegii de la MAI și cu colegii de la Ministerul Justiției, astfel încât după trecerea unor perioade de timp care sunt foarte bine delimitate prin OUG dacă nu se plătește amenda de circulație se comunică către autoritatea locală, aceasta emite somație de plată prin care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspendării în cazul în care nu va plăti amenda de circulație. Dacă la finalizarea acestei ultime perioade nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autoritățile locale și MAI”.

Ministrul Dezvoltării a mai spus că suspendarea va intra în vigoare automat, după expirarea intervalului în care șoferii au posibilitatea să plătească amenzile: “Cetățeanul despre al cărui permis vorbim nu va trebui să vină la Poliția Rutieră, nu trebuie să predea permisul, pur și simplu, după trecerea celor 90 de zile, după cele 15 zile inițiale de plată se va suspenda dreptul de a conduce”.

Mecanismul prevede ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare:

“Propunerea colegilor de la MAI cu care am fost de acord este aceea ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare și acest mecanism este propus a intra în vigoare peste 6 luni de zile, până când pregătim aceste platforme digitale care vor fi interconectate. Normele de aplicare se vor propune de MAI împreună cu Ministerul dezvoltării prin HG”.