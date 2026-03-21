Europarlamentarii PPE l-au înfuriat pe Friedrich Merz după ce au intrat într-un grup de WhatsApp cu membrii extremei drepte din PE

Un europarlamentar suedez de extremă dreapta a declarat, marți, că a deschis un grup de WhatsApp în care i-a inclus pe membrii principalului grup conservator (PPE) din Parlamentul European, iar asta l-a supărat pe cancelarul german, Friedrich Merz, relatează Politico.

Agenția germană de presă a relatat că PPE, cel mai mare partid din PE, din care fac parte și Merz și Ursula von der Leyen, folosește astfel de grupuri pe rețeaua de mesagerie pentru a se coordona cu alte grupuri politice din PE – inclusiv cu cele de extremă dreapta, înaintea unui vot crucial în domeniul legilor migrației – o nouă legislație menită să înăsprească regulile de imigrare, va fi supusă la vot.

Anul trecut, PPE și-a trecut peste principii și a început să voteze alături de extrema dreaptă. Astfel a fost distrus așa-zisul „cordon sanitar”, pactul informal făcut între partidele moderate din PE pentru marginalizarea extremiștilor.

PPE susține că nu negociază în mod activ cu extremiștii și că doar își împărtășește pozițiile în speranța că va obține susținere mai largă.

Relatările despre acest grup l-au iritat pe Friedrich Merz, care le-a spus reporterilor, luni: „Vreau să fie cât se poate de clar – nu cooperăm cu extrema dreaptă în Parlamentul European”.

El a adăugat că liderul PPE știe și el că Germania nu dorește această cooperare.

„Asta se va opri și vor fi și niște consecința, dacă va fi necesar. Manfred Weber poartă responsabilitate pentru asta”, a adăugat Merz.

Weber a declarat, ulterior, că nu știa despre acest grup de WhatsApp și că nu a autorizat crearea lui.

Cordonul sanitar e în descompunere

Marți, Charlie Weimers, europarlamentarul suedez a scris pe rețelele sociale – „Grupul de WhatsApp a fost deschis de cei de la biroul meu de europarlamentar. Ca negociator din partea ECR, am cerut ca toate grupurile de la dreapta să fie incluse în negocieri și să discutăm textele de lege de compromis înainte ca poziția finală să devină publică”.

El a adăugat că „lucrând împreună, ECR, Patrioții pentru Europa, Europa Națiunilor Suverane și PPE au obținut o propunere care oferă statelor membre instrumente pentru a crește ratele de returnare: centre în afara Uniunii, extinderea detenției migranților ilegali la 24 de luni, inclusiv detenție nelimitată pentru cei care prezintă un risc de securitate, recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare și sancțiuni mai stricte.”

Grupul Europa Națiunilor Suverane include Alternativa pentru Germania (AfD), partidul de extremă dreapta din Germania.

Weimers a declarat că „toate cele patru grupuri au avut un rol în aceste negocieri”, adăugând că „mă așteptam ca acest lucru să fie considerat un exemplu pozitiv de cooperare de centru-dreapta, care să ducă la triloguri fără probleme, deoarece acesta este rezultatul real al tuturor acestor lucruri”.

El a spus că „stânga din Berlin” a folosit acest lucru „ca pe o oportunitate de a pune presiune pe Friedrich Merz” și că PPE „știe foarte bine că acest cordon sanitar produce politici inferioare. În acest caz, știau că S&D nu le-ar fi oferit niciodată voturi pentru returnări, așa că au fost nevoiți să lucreze cu noi și cu alții pentru a obține schimbări reale în domeniul migrației”.

„Vreau mai multe grupuri de discuții, cred că este nevoie”, a spus Weimers.

În noiembrie anul trecut, grupurile de centru-dreapta, dreapta și extremă dreapta s-au aliat pentru a adopta primul pachet omnibus de simplificare al UE, scutind mai multe companii de la regulile de raportare privind mediul.

Negociatoarea Verzilor pentru proiectul privind expulzările migranților, Melissa Camara, a spus că aceste dezvăluiri arată de ce eurodeputații ar trebui „să își vină în fire și să revoce” mandatul Parlamentului. Grupurile de stânga au contestat poziția Parlamentului în negocierile viitoare cu Consiliul, care va fi supusă la vot în plen săptămâna viitoare.

„Aceste scurgeri de informații sunt absolut șocante, dar nu surprinzătoare”, deoarece amendamentele propuse de PPE și de grupurile de extremă dreapta în negocierile din Parlament „mergeau în aceeași direcție”, a spus Camara.

Este „o dovadă suplimentară că s-a terminat cu cordonul sanitar”, a adăugat ea.