Reacții la Moscova după ce Orban a pierdut puterea: ”Prăbuşirea UE se va accelera după alegerile din Ungaria. E furtuna ideală”

Rezultatul alegerilor din Ungaria a provocat reacții la Moscova. Emisarul prezidenţial rus, Kirill Dmitriev, susține că prăbuşirea UE se va accelera după alegerile de la Budapesta, în timp ce vicepreședintele Consiliului Federației din Rusia, Konstantin Kosachev, a vorbit despre „o furtună ideală” pentru UE.

Kirill Dmitriev, reprezentant special al președintelui Rusiei pentru investiții și cooperare economică și director general al Russian Direct Investment Fund, susține că acest deznodământ va accelera declinul Uniunii Europene, potrivit TASS.

„Acest lucru va accelera pur și simplu prăbușirea UE. Verificați peste patru luni dacă am dreptate”, a scris Dmitriev pe platforma X. El comenta astfel afirmațiile activistului britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, care a spus că Ungaria „a căzut” după rezultatul alegerilor.

La scrutinul parlamentar din 12 aprilie, partidul de opoziție Tisza a obținut 138 din cele 199 de locuri din Adunarea Națională a Ungariei, parlamentul unicameral al țării. Astfel s-a încheiat regimul de 16 ani al lui Viktor Orbán la Budapesta, după ce premierul și-a recunoscut înfrângerea în fața contracandidatului său, Péter Magyar. După numărarea aproape completă a voturilor, Magyar era creditat cu 138 de mandate în parlamentul de 199 de locuri, adică o majoritate calificată care îi oferă puteri largi pentru a reforma statul ungar, relatează Politico.

„Maghiarii au spus astăzi «da» Europei, au spus «da» unei Ungarii libere”, a declarat Péter Magyar în fața susținătorilor adunați pe malul Dunării. El le-a cerut totodată celor apropiați de Orbán din instituțiile statului să demisioneze.

Și vicepreședintele Consiliului Federației din Rusia, Konstantin Kosachev, a comentat rezultatul alegerilor, spunând că Uniunea Europeană se îndreaptă spre o perioadă dificilă.

Potrivit acestuia, politicile anti-ruse vor pune o presiune tot mai mare asupra UE și vor provoca probleme economice suplimentare. Kosachev a afirmat că Bruxelles-ul va trebui să găsească 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, bani care, în opinia sa, lipsesc atât instituțiilor europene, cât și capitalelor statelor membre.

Senatorul rus a mai spus că prețurile la carburanți și costurile utilităților vor continua să crească în Uniunea Europeană din cauza situației din Orientul Mijlociu, ceea ce va afecta atât populația, cât și liderii politici europeni.

În plus, susține el, Uniunea Europeană va fi obligată să răspundă presiunilor președintelui american Donald Trump prin creșterea cheltuielilor militare. În opinia lui Kosachev, o astfel de direcție economică, orientată spre interesele Statelor Unite, nu va face decât să agraveze dificultățile cu care se confruntă Europa.

Kosachev consideră că victoria Bruxelles-ului în cazul Ungariei este doar una de moment și că problemele Uniunii Europene vor continua să se adâncească. „Orbán pleacă, dar problemele rămân și se vor amplifica”, a concluzionat oficialul rus.