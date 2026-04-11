Totul despre alegerile din Ungaria. De ce Viktor Orban ar putea rămâne la putere chiar dacă pierde alegerile

Un avertisment: acest scrutin presupune ceva matematică complicată. Sondajele îl dau învingător pe Peter Magyar, însă Viktor Orban ar putea totuși să își păstreze majoritatea în parlament. Ungaria merge duminică la urne într-un scrutin care ar putea pune capăt celor 16 ani de putere ai premierului naționalist, dar sistemul electoral complicat, circumscripțiile redesenate în favoarea Fidesz și votul prin corespondență din străinătate fac ca procentele din sondaje să nu se traducă automat în mandate, scrie Politico.

Cursa este urmărită cu atenție în întreaga lume, datorită influenței disproporționate pe care Orban o are ca principal aliat din UE atât al președintelui american Donald Trump, cât și al președintelui rus Vladimir Putin.

Atât la Washington, cât și la Moscova, plecarea liderului ungar ar fi privită drept un eșec. De partea americană, el este susținut direct de Trump și de aliații MAGA, care îl văd ca pe un deschizător de drumuri pentru genul lor de naționalism cu rădăcini creștine. De partea rusă, Orbán s-a dovedit util, întârziind și blocând măsurile europene de sprijinire a Ucrainei.

Poll of Polls realizat de POLITICO sugerează că premierul este acum în dificultate, iar contracandidatul său Peter Magyar și partidul său de centru-dreapta, Tisza, se bucură de un avans confortabil.

Dar cifrele din sondaje nu se traduc neapărat în mandate parlamentare – în special într-un sistem electoral atât de complicat precum cel din Ungaria. Cei mai mulți alegători vor vota atât pentru un candidat în circumscripția lor, cât și pentru o listă de partid, iar circumscripțiile au fost redesenate în favoarea partidului de guvernământ. La toate acestea se adaugă voturile venite din străinătate.

Nu este cea mai ușoară cursă de înțeles, dar iată tot ce trebuie să știi înainte de primele rezultate.

Cum se votează

Secțiile de votare se deschid la ora 6:00 și se închid la ora 19:00 pe 12 aprilie. Alegătorii deja aflați la coadă în momentul închiderii secțiilor vor putea totuși să își exprime votul. Pot vota toți cetățenii unguri în vârstă de cel puțin 18 ani – și unii dintre cei peste 16 ani, dacă sunt căsătoriți.

Cei mai mulți vor exprima două voturi: unul pentru un candidat care poate câștiga un loc în cursa directă din propria circumscripție, al doilea pentru o listă de partid valabilă la nivel național. Alegătorii care aparțin unei minorități etnice înregistrate pot vota și pentru o listă pe criterii de naționalitate – deși numai minoritățile germană și romă au numărul necesar pentru a-și alege un reprezentant.

Ce spun sondajele

Sondajele din Ungaria diverg foarte mult în funcție de institutele care le realizează și de organizațiile care le-au comandat sau le-au efectuat.

Poll of Polls realizat de POLITICO agregă cifrele din sondajele mai multor institute, iar proiecțiile sale plasează partidul Tisza al lui Magyar la 49%, cu zece puncte înaintea Fidesz al lui Orban, cotat la 39%.

POLITICO a exclus o parte dintre institutele de sondare pentru că nu îndeplineau criteriile privind dimensiunea eșantionului, metodologia sau transparența legată de finanțare și de comanditari. Dacă acestea ar fi incluse, distanța dintre cele două partide s-ar micșora – dar nu s-ar inversa în favoarea lui Orban.

Cu toate acestea, sondajele de intenție de vot nu corespund aproape niciodată exact cu rezultatele finale, iar în condițiile sistemului electoral (extrem de complicat) din Ungaria și ale unei hărți a circumscripțiilor croite în favoarea partidului de guvernământ, procentele de vot nu echivalează cu greutatea politică finală.

Un caz relevant

În 2022, sondajele indicau o cursă strânsă între Orban și contracandidatul său de atunci, Peter Marki-Zay. Dar Fidesz a obținut, în cele din urmă, un procent uriaș de 54% din voturile pe liste de partid, comparativ cu doar 34% pentru opoziție, și a câștigat 87 din cele 106 mandate de circumscripție.

Acel rezultat i-a adus Fidesz 135 din cele 199 de locuri din parlament – adică 67,8%.

Și asta fără a-l socoti pe Imre Ritter, reprezentantul ungurilor germani și fost afiliat Fidesz, care a tins să sprijine coaliția de guvernământ.

O matematică complicată a numărării voturilor

Parlamentul ungar are 199 de locuri, dintre care 106 sunt acoperite prin curse pe circumscripții. Acele curse sunt ușor de urmărit: candidatul cu cele mai multe voturi câștigă locul.

Restul de 93 de locuri sunt distribuite prin liste de partid la nivel național – și aici lucrurile se complică.

Doar partidele care obțin cel puțin 5% din voturi sunt eligibile pentru a primi locuri prin liste. Dar calculul acelor locuri nu se bazează doar pe voturile pentru liste. Asta ar fi mult prea simplu.

În schimb, o parte din voturile care se duc spre cele 93 de locuri include și voturile exprimate în cele 106 curse pe circumscripții. Iar aici intră nu doar voturile care s-au dus către candidați perdanți, ci și voturile pe care candidații câștigători nu le-au folosit pentru a-și depăși cel mai apropiat contracandidat.

Este rezultatul unei reforme din 2011, care de atunci a fost acuzată că a introdus în sistem un element de tip „învingătorul ia totul”.

Locurile sunt distribuite proporțional, după sistemul d'Hondt, însă pragul de vot este mai mic pentru candidații de pe listele minorităților.

Când vin rezultatele

Rezultatele din cursele pe circumscripții vin de obicei primele, în timp ce procentele pe listele de partid rămân fluide pe parcursul nopții, din cauza calculelor complicate.

Biroul electoral din Ungaria a anunțat că numărarea voturilor va începe la ora 19:00, odată cu închiderea secțiilor, iar primele rezultate preliminare sunt așteptate de la ora 20:00.

Biroul a precizat că se așteaptă să fie numărate până duminică noaptea cel mult 95% din voturile pe liste de partid și până la 97% din voturile pe circumscripții, dar a avertizat că ar putea fi nevoie de până la o săptămână pentru ca 100% din voturi să fie numărate.

Primele proiecții privind noua repartizare a locurilor în parlament sunt așteptate în jurul miezului nopții.

Votul din străinătate

Ungurii care trăiesc în străinătate pot vota prin poștă, dar numai pentru listele la nivel național.

Acele voturi prin poștă au fost suficiente pentru a decide un loc în parlament în 2018 și două locuri în 2022. Iar acum, când analiștii estimează că votul prin corespondență ar putea decide din nou două locuri, acesta ar putea deveni esențial într-o cursă strânsă.

În precedentele două scrutine, votul prin corespondență l-a favorizat puternic pe Orban: Fidesz a primit peste 90% din voturile prin poștă în 2022 și peste 216.500 din cele aproximativ 225.000 de buletine prin corespondență în 2018 – o înclinare care a determinat în trecut partidele de opoziție să ceară eliminarea dreptului de vot pentru ungurii care nu au reședința în țară.

Anul acesta, aproape 500.000 de oameni s-au înscris pentru votul prin corespondență – un număr record – mulți dintre ei aflându-se în România și Serbia. Potrivit unui contor guvernamental, peste 230.000 dintre aceste voturi ajunseseră deja la destinație până joi, când a fost scris articolul.

Cel mai mare partid maghiar din România, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), îl sprijină în mod deschis pe Fidesz, iar liderul partidului, Hunor Kelemen, le-a cerut ungurilor din Transilvania să îl susțină pe premier.

Cu toate acestea, Magyar a încercat la începutul anului să se apropie de ungurii din Slovacia, criticând o nouă legislație slovacă legată de controversatele decrete Benes – un set de legi din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial prin care etnicilor unguri și germani li s-au retras cetățenia și proprietățile în ceea ce era atunci Cehoslovacia.

În același timp, cetățenii unguri care trăiesc în străinătate, dar și-au păstrat reședința în țară, își pot exprima votul la ambasade sau la consulate. Această categorie tinde să favorizeze mai mult partidele de opoziție, însă voturile lor sunt incluse în voturile interne, atât pentru listele de partid, cât și pentru circumscripții.

Anul acesta, un număr record de alegători a ales această variantă: 90.734 de persoane s-au înscris pentru a vota în străinătate. Tisza a lansat un site special destinat să-i atragă pe cei din această categorie la secțiile de votare.