AUR își declară sprijinul pentru Viktor Orban în alegerile din Ungaria: "Ar trebui să fim văzuți ca parteneri, nu ținuți la distanță”

Presa maghiară semnalează că partidul condus de George Simion îl susține deschis pe premierul maghiar, Viktor Orban, la alegerile parlamentare din Ungaria. Publicația Daily News Hungary scrie că AUR consideră că premierul ungar este “alegerea corectă”, la scrutinul din aprilie, citând un interviu acordat de europarlamentarul Gheorghe Piperea pentru TransTelex.



În acest interviu, europarlamentarul AUR spune că “nu există obiecții serioase” față de Orba0n, deși a avertizat cu privire la menținerea la putere a liderilor politici prea mult timp. Cu toate acestea, el a subliniat că Orban este “în mod clar o alegere mai bună” decât partidul de opoziție condus de Péter Magyar.

Piperea a subliniat că atât partidul de guvernământ Fidesz din Ungaria, cât și AUR împărtășesc un fundament ideologic comun ca „suveraniști conservatori”, în special în ceea ce privește migrația, politica familială și poziția lor critică față de Uniunea Europeană. Politicianul AUR a subliniat o aliniere largă între cele două partide pe teme politice majore.

Acestea includ opoziția față de migrația ilegală, sprijinul pentru politicile familiale tradiționale și scepticismul față de instituțiile UE. De asemenea, el a reiterat poziția guvernului ungar cu privire la războiul din Ucraina, exprimându-și simpatia pentru Orban în legătură cu disputele energetice legate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Piperea a criticat acțiunile Kievului care afectează tranzitul petrolului prin conducta Drujba și a susținut măsuri mai stricte de aplicare a legii împotriva presupuselor transferuri financiare neregulamentare.

„Cred că noi, suveraniștii conservatori: Fidesz și AUR, din România, ne aflăm pe o poziție similară. Faptul că domnul Orban – din când în când – pune la încercare relațiile de bună vecinătate prin reînvierea unor povești seculare este cu totul altceva. Dar în multe privințe – migrație, sprijin familial, Ucraina și Zelenski – ne aflăm pe aceeași poziție. Și dacă domnul Orban câștigă alegerile, va fi obligat să coopereze cu noi, pentru că AUR este următorul partid de guvernământ din România”, a declarat Gheorghe Piperea în interviu.

Relațiile dintre Fidesz și AUR par din ce în ce mai complicate, potrivit jurnaliștilor maghiari

Jurnaliștii maghiari scriu că în ciuda acestei proximități ideologice, relațiile dintre Fidesz și AUR par din ce în ce mai complicate. Un moment cheie de apropiere a avut loc în mai 2025, când Orban și-a semnalat sprijinul pentru liderul AUR, George Simion, în timpul campaniei prezidențiale a României. Într-un discurs susținut la Tihany, Orban și-a declarat sprijinul pentru viziunea lui Simion asupra unei „Europe a națiunilor” și a unei „Europe creștine”.

Cu toate acestea, evoluțiile recente sugerează o răcire a legăturilor. Politicienii AUR au lipsit în mod notabil de la principalele adunări de dreapta găzduite la Budapesta, inclusiv CPAC Ungaria și mitingul Patrioți pentru Europa. Aceste evenimente au reunit o gamă largă de personalități de extremă dreaptă și conservatoare din întreaga Europă și din afara ei, însă reprezentanții români au fost excluși.

Piperea a descris lipsa invitației drept o „greșeală strategică” a lui Orban, argumentând că partidul AUR ar trebui tratat ca un partener natural, mai degrabă decât să fie marginalizat. „În circumstanțe normale, ar trebui să fim văzuți ca parteneri, nu ținuți la distanță”, a spus el, adăugând că multe dintre politicile lui Orban se reflectă deja în propriul program politic al AUR.

În ciuda tensiunilor actuale, Piperea consideră că, în cele din urmă, cooperarea dintre forțele „suverane” maghiare și române este inevitabilă. Potrivit lui Piperea, ambele țări ar beneficia mai mult de pe urma consolidării cooperării economice și sociale, decât de pe urma alimentării disputelor istorice.