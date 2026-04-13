Ce mesaj a transmis Volodimir Zelenski după ce rivalul său, Viktor Orban, a fost înlăturat de la putere

2 minute de citit Publicat la 00:06 13 Apr 2026 Modificat la 00:09 13 Apr 2026

Relația dintre Volodimir Zelenski și Viktor Orban a fost una extraordinar de proastă, iar tensiunile dintre cei doi lideri s-au întețit pe fondul campaniei electorale din Ungaria. Foto: Getty Images

Volodimir Zelenski a felicitat partidul Tisza și pe liderul formațiunii, Peter Magyar, pentru victoria „răsunătoare” din alegerile parlamentare care au avut loc duminică, 12 aprilie, în Ungaria. Numele președintelui ucrainean a fost invocat des în campania electorală de la Budapesta, mai ales de tabăra Fidesz și premierul Viktor Orban, adversar notoriu al lui Zelenski, care a blocat cel mai recent un împrumut al UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

La o oră după ce Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în aceste alegeri istorice din Ungaria, Volodimir Zelenski a salutat victoria partidului Tisza.

„Felicitări lui Peter Magyar și partidului TISZA pentru victoria lor categorică. Este important atunci când prevalează o abordare constructivă.

Ucraina a căutat întotdeauna relații de bună vecinătate cu toate țările din Europa și suntem pregătiți să dezvoltăm cooperarea cu Ungaria.

Europa și fiecare națiune europeană trebuie să devină mai puternice, iar milioane de europeni își doresc cooperare și stabilitate.

Suntem pregătiți pentru întâlniri și pentru o muncă comună constructivă în beneficiul ambelor națiuni, precum și pentru pace, securitate și stabilitate în Europa”, a scris Zelenski pe rețeaua socială X.

Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails.



Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026

Relația dintre Volodimir Zelenski și Viktor Orban a fost una extraordinar de proastă, iar tensiunile dintre cei doi lideri s-au întețit pe fondul campaniei electorale din Ungaria și după ce Orban a blocat prin drept de veto un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Tensiunile au atins un nivel atât de înalt încât presa proguvernamentală de la Budapesta a susținut, duminică, că Ucraina ar mobiliza lunetiști și operatori de drone pentru a provoca revolte sângeroase și haos după alegerile parlamentare.

După numărătoarea parțială a voturilor din Ungaria a indicat că Fidesz a pierdut alegerile parlamentare care au avut loc duminică, prima reacție europeană a venit de la președinta Comisiei Europene. Ursula von der Leyen a scris, pe rețeaua socială X, în limba engleză și în limba maghiară că inima Europei „bate mai puternic în Ungaria, în această seară”. La rândul lor, cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron l-au felicitat pe Magyar.

Un mesaj de felicitare pentru liderul Tisza a transmis și președintele Nicușor Dan.

Înfrângere după 16 ani la putere

Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în acest scrutin istoric înainte ca numărătoarea voturilor să se încheie. El l-a sunat pe Peter Magyar și l-a felicitat, înainte de a ieși în fața susținătorilor săi.

„Rezultatul e dureros, dar clar. Am felicitat partidul câștigător”, a spus premierul maghiar, într-un discurs, după închiderea urnelor și publicarea primelor rezultate oficiale.

În discursul adresat susținătorilor săi, Orban le-a spus acestora că sarcina sa și a Fidesz este „clară”.

„Nu mai avem povara guvernării țării, așa că va trebui acum să ne reclădim comunitățile”, a spus Orban, citat de BBC.

Premierul maghiar le-a mulțumit celor 2,5 milioane de alegători care au votat partidul Fidesz.