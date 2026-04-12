Disperare mare în tabăra lui Viktor Orban. Presa afiliată guvernului scrie că lunetiști ucraineni vor să declanșeze haosul în Ungaria

O amplă campanie de dezinformare se desfășoară în presa proguvernamentală din Ungaria, care susține că Ucraina ar mobiliza lunetiști și operatori de drone pentru a provoca revolte sângeroase și haos după alegerile parlamentare, relatează 444.hu.

Un mesaj similar a fost difuzat și de M1 News în urmă cu o lună, preluând un videoclip neverificat al unui blogger ucrainean. Informațiile au fost propagate rapid de presa apropiată partidului de guvernământ Fidesz, care a afirmat că „Volodimir Zelenski vrea să incite la revolte armate în Ungaria”. Un așa-zis expert a avertizat chiar că maghiarii „nu ar trebui să-și lase copiii să iasă pe străzi, deoarece ucrainenilor nu le pasă de vârsta lor”.

În ziua alegerilor, guvernul condus de Viktor Orban, aflat într-o luptă pentru supraviețuire politică, a acuzat deschis partidul Tisza că „vrea să declanșeze un război civil în Ungaria în această seară sau mâine”.

Péter Magyar a respins ferm acuzațiile: „Este o farsă și o minciună obișnuită a Fidesz că cineva s-ar pregăti pentru proteste violente sau ar pune la cale ocupări după vot. Această narațiune provine, cu siguranță, din mintea consilierilor ruși.”

Mesaje despre un presupus complot ucrainean au fost răspândite intens

Jurnalistul de investigații Panyi Szabolcs a scris că, pe 10 aprilie, Centrul ucrainean pentru Combaterea Dezinformării (CCD) a semnalat că pe rețelele sociale circulă un videoclip regizat, în care presupuşi soldați ucraineni discută despre pregătirea unor revolte violente de tip „Maidan” la Budapesta. Înregistrarea este prezentată ca fiind un material scurs de pe telefonul unui militar ucrainean – în realitate însă, videoclipul este fals și pune în scenă o situație fabricată.

Persoanele din filmare își acoperă fețele și, deși poartă uniforme, nu au niciun fel de însemne de identificare. Vorbesc în fața unei hărți pe care apare în mod demonstrativ numele Budapestei.

“Dialogul și întreaga scenă sunt însă forțate și artificiale, fiind complet neverosimil ca un complot secret de acest tip să fie filmat și făcut public chiar de participanți – ca într-un film cu James Bond, în care antagonistul îi dezvăluie în detaliu planul malefic agentului 007 capturat”, a scris Panyi Szabolcs.

Potrivit CCD, Rusia produce pe bandă rulantă astfel de videoclipuri pentru a discredita armata ucraineană. De altfel, și acest material a fost distribuit inițial de conturi de pe rețelele sociale care „propagă în mod sistematic narațiuni anti-ucrainene, în acord cu propaganda rusă”.

Între timp, și comunicarea guvernamentală din Ungaria a început să pregătească terenul pentru o narațiune similară în ultimele zile, sugerând că partidul Tisza s-ar afla în spatele acestor planuri. Această narațiune a fost împărtășită de Zoltán Kovács, secretar de stat responsabil pentru comunicare internațională.