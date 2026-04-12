Nicușor Dan l-a felicitat pe Peter Magyar. „Aștept cu nerăbdare să construim un nou capitol al relațiilor româno-ungare”

<1 minut de citit Publicat la 23:48 12 Apr 2026 Modificat la 00:00 13 Apr 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, l-a felicitat duminică seara Peter Magyar, liderul partidului Tisza, pentru victoria sa la alegerile parlamentare din Ungaria, care a dus la pierderea puterii, după 16 ani, de către premierul Viktor Orban.

„Felicitări Magyar Peter și partidului Tisza pentru victoria voastră de referință. Poporul maghiar și-a spus cuvântul, cu o voce foarte clară și puternică”, a declarat Nicușor Dan, într-o postare publicată pe contul său de X.

???? Congratulations @magyarpeterMP and @tiszapart on your landmark victory! The Hungarian people have spoken with a clear and powerful voice.



Romania and Hungary are neighbours, partners and fellow EU and NATO members. I look forward to building a new chapter in… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 12, 2026

„România și Ungaria sunt vecini, parteneri și membri ai UE și NATO. Aștept cu nerăbdare să construim un nou capitol al relațiilor româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul comun la valorile euroatlantice”, a adăugat președintele român.

Nicușor Dan a precizat că „sunt mari oportunități de colaborare în privința securității regionale, cooperării economice, pentru bunăstarea popoarelor noastre.

„Felicitări! Gratulálok!”, și-a încheiat Nicușor Dan mesajul de felicitare la adresa lui Peter Magyar.