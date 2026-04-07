JD Vance a ajuns la Budapesta pentru a-l susține pe Viktor Orban înainte de alegerile de duminică

1 minut de citit Publicat la 14:13 07 Apr 2026 Modificat la 14:13 07 Apr 2026

JD și Usha Vance, primiți de Peter Szijjarto. Foto: Profimedia Images

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a ajuns la Budapesta pentru a-și arăta susținerea pentru Viktor Orban, cu câteva zile înainte de alegerile parlamantare de duminică, scrutin pe care prim-ministrul ungar ar putea să-l piardă după 16 ani la putere, relatează BBC.

Orban, un reacționar de tip MAGA, este un aliat-cheie al administrației Trump, iar actualul guvern SUA își dorește ca acesta să rămână la putere la Budapesta.

Vance urmează să participe la o conferință de presă comună cu Orban și să se adreseze participanților la un miting de campanie pe un stadion, marți după-amiază.

Alegerile din 12 aprilie sunt cele mai dificile de până acum pentru prim-ministrul Ungariei, care ar putea să piardă conducerea țării după 16 ani la putere. Sondajele arată o luptă strânsă între el și fostul său aliat, devenit rival între timp, Peter Magyar.

Vance și soția sa, Usha, au fost primiți la Budapesta de șeful diplomației ungare, Peter Sizjjarto, care le-a spus jurnaliștilor că prietenia Orban-Trump a creat o „nouă epocă de aur” în relațiile bilaterale SUA-Ungaria.

În majoritatea sondajelor independente, partidul Tisza al opoziției conduce cu 10-20%. Sondajele realizate de institute afiliate guvernului Orban arată un avans similar pentru Fidesz, ceea ce alimentează criticile față de metodologiile folosite.

Orban speră că vizita lui Vance îi va impresiona pe ungurii indeciși și că aceștia îl vor vota din nou.

„Abia aștept să-l văd pe bunul meu prieten Viktor, vom vorbi despre mai multe chestiuni legate de relația SUA-Ungaria”, a declarat Vance la sosirea în Ungaria.

Orban are legături adânci cu mișcarea MAGA. Trumă însuși și-a anunțat susținerea pentru Orban despre care a spus - „Sper să câștige, sper să câștige la scor mare”.

Relația apropiată dintre cei doi e veche și a început în 2016, când Orban a fost singurul șef de guvern european care l-a susținut pe Trump. El și-a continuat susținerea și în 2020, la alegerile pe care Trump le-a pierdut, și în 2024, la revenirea sa.