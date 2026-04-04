“Câmpul minat” pregătit de Viktor Orban dacă pierde alegerile: De ce lui Peter Magyar îi va fi aproape imposibil să conducă Ungaria

Introducerea „legilor cardinale” în sistemul judiciar și mass-media a fost o caracteristică cheie a revizuirii constituționale din 2011. Foto: Profimedia Images

Chiar dacă liderul opoziției maghiare, Peter Magyar, câștigă alegerile din Ungaria în această lună, el se va confrunta cu provocări uriașe în încercarea de a conduce țara eficient, din cauza unui câmp minat juridic și politic, creat în ultimii ani de prim-ministrul Viktor Orban, potrivit unei analize Politico.

Orban și-a asigurat un control strict asupra instituțiilor publice esențiale în cei 16 ani de putere, ceea ce înseamnă că loialiștii săi vor avea în continuare puteri decisive pentru a zădărnici planurile bugetare și a anula legislația prin intermediul unei curți constituționale politizate.

Pentru actuala opoziție, provocarea va fi găsirea unei modalități de a guverna cu succes fără a fi forțată să organizeze alegeri anticipate într-un sistem conceput să o facă să eșueze.

Pe lângă influența continuă a lui Orban asupra bugetelor, multe aspecte cheie ale vieții publice - inclusiv „legile cardinale” care guvernează sistemul judiciar, mass-media, sistemul electoral, finanțele publice, politica familială și biserica - pot fi schimbate doar dacă Peter Magyar și partidul său Tisza pot obține o super majoritate improbabilă de două treimi.

Guvernul lui Orban și partidul de guvernământ Fidesz pariază că Tisza - un partid tânăr care se bucură de sprijin din întreg spectrul politic - va eșua din cauza lipsei de experiență și nu va putea conduce.

„Pentru ca Tisza să poată guverna, ar trebui să aibă un fel de viziune coerentă pentru țară și ar avea nevoie de ceva care să semene cu o comunitate politică coerentă în spatele lor. Există o singură problemă care îi unește, vor să ne dea afară de la putere”, a declarat ministrul ungar pentru afaceri europene, János Bóka, pentru Politico.

De ce Peter Magyar va avea o misiune imposibilă dacă va câștiga

„Acest lucru ar puea fi suficient pentru a ne înlătura de la putere, dar cu siguranță nu este suficient pentru a guverna țara”, a adăugat el.

Magyar se pregătește pentru un început dificil dacă va câștiga, deoarece sondajele sugerează că ar putea obține doar o majoritate simplă. De asemenea, va trebui să se confrunte cu ostilitatea loialiștilor Fidesz care dețin funcții importante în birocrație, deoarece și aceștia pot fi înlăturați doar dacă două treimi dintre parlamentari votează pentru a-i demite.

„Cu siguranță va fi o luptă dificilă și sunt destul de sigură că Orban nu-i va ușura viața succesorului său dacă pierde”, a declarat pentru Politico Katalin Cseh, fost europarlamentar liberal și actual deputat de opoziție.

„Știți, distrugerea democrației și a instituțiilor este mult mai ușoară decât reconstrucția”, a adăugat ea.

Prima provocare a lui Magyar va fi să elaboreze un buget capabil să finanțeze promisiunile sale costisitoare din campanie, care includ creșterea cheltuielilor publice, cum ar fi cele pentru sănătate, după ani de investiții insuficiente.

Problema este că Fidesz a epuizat vistieria, atingând 50% din obiectivul de deficit pentru întregul an 2026 până în februarie, după ce a implementat subvenții masive preelectorale pentru a câștiga sprijin electoral.

Ca și cum echilibrarea conturilor nu ar fi fost suficient de grea, Orban își poate face viața și mai dificilă prin intermediul uneia dintre cele mai letale capcane ale sale: consiliul bugetar. Organismul este format din trei loiali Fidesz, numiți recent pentru mandate între 6 și 12 ani, care pot respinge bugetul.

Președintele ungar Tamás Sulyok, apropiat de Fidesz și care va fi în funcție până în 2029, poate convoca alegeri anticipate dacă guvernul nu poate adopta un buget. Consiliul bugetar și președintele pot fi demiși doar cu o majoritate parlamentară de două treimi.

Magyar se va confrunta cu probleme similare încercând să deblocheze 18 miliarde de euro din fondurile UE înghețate, deoarece va trebui să adopte reformele cerute de Bruxelles înainte de termenul limită din august.

În campania electorală, Magyar a părut încrezător că va putea accesa cel puțin o parte din acest fond înghețat demonstrând eforturi anticorupție credibile. „Totuși, nu ar putea schimba legile care necesită o supermajoritate... iar succesul său ar depinde parțial de abilitățile sale de negociere, în mare parte neverificate, și de o oarecare flexibilitate din partea UE”, a declarat Orsolya Ráczová de la firma de consultanță Eurasia Group.

Blocajul de două treimi

Necesitatea unei majorități de două treimi pentru atât de multe dintre aceste schimbări cruciale se transformă în cel mai mare obstacol în calea succesului oricărui nou guvern.

Introducerea „legilor cardinale” asupra tuturor aspectelor, de la sistemul judiciar la mass-media, a fost o caracteristică cheie a revizuirii constituționale din 2011 a lui Orban, care a trecut în doar nouă zile - asigurând că multe politici de bază ar fi extrem de dificil de schimbat pentru orice viitor guvern.

Comisia de la Veneția, compusă din experți independenți în drept constituțional, și-a exprimat îngrijorarea la momentul respectiv, semnalând pragul de două treimi pentru amendamente ca fiind excesiv, în special pentru „chestiuni care ar trebui lăsate în seama procesului politic obișnuit”. Comisia a dezaprobat, de asemenea, puterile excesive acordate consiliului bugetar și „impactul acestora asupra funcționării democrației”.

Curtea Constituțională este un alt exemplu al modului în care Orban poate îngreuna viața opozantului său, deoarece Fidesz i-a numit pe toți cei 15 judecători ai săi, inclusiv pe un fost ministru al apărării din partid. Curia, instanța supremă a Ungariei, este condusă de András Varga, care a fost numit de parlamentul controlat de Fidesz.

Orice lege pe care un guvern maghiar încearcă să o adopte ar putea intra în conflict cu instanțele superioare. „Din cauza parțialității Curții Supreme sau cel puțin a președintelui acesteia și a curții constituționale, aceasta va fi o bătălie foarte dificilă pentru Tisza”, a spus Adrienn Laczó, un fost judecător care a demisionat în noiembrie 2024 în semn de protest față de lipsa de independență a sistemului judiciar.

În plus, parlamentarii lui Orbán au consolidat în decembrie puterea de veto a președintelui Sulyok, care a fost numit în 2024 peatru un mandat de cinci ani.

„Orban a planificat cel mai rău scenariu în cazul în care va fi învins”, a declarat Kim Lane Scheppele, profesor de drept constituțional și alegeri la Universitatea Princeton. Ea a subliniat că amendamentul la constituție adoptat în decembrie „ar face aproape imposibilă depunerea sub acuzare sau demiterea președintelui de către un nou parlament”.