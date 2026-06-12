Un sudor a primit niște acțiuni când a lucrat pentru SpaceX. Acum este pe cale să devină un om extrem de bogat

Participația pe care o deține este estimată la aproximativ 880.000 de dolari, iar valoarea ar putea crește. Foto: Getty Images

Un sudor care a emigrat din Mexic în Statele Unite este pe cale să devină milionar datorită acțiunilor primite și cumpărate în perioada în care a lucrat la compania spațială SpaceX, potrivit Wall Street Journal.

Juan Hernandez avea 31 de ani când a aflat de o oportunitate de angajare la compania fondată de Elon Musk. La acea vreme nu știa aproape nimic despre firmă, însă salariul i s-a părut atractiv și a acceptat oferta.

A început ca subcontractor, plătit cu 28 de dolari pe oră, iar ulterior a devenit angajat permanent. Odată cu noul contract a primit și un pachet de acțiuni evaluat atunci la aproximativ 10.000 de dolari.

Hernandez a cumpărat acțiuni suplimentare din propriul salariu

Ca mulți dintre colegii săi, Hernandez a ales să investească în continuare în companie, cumpărând acțiuni suplimentare din propriul salariu. Decizia s-a dovedit inspirată.

Pe măsură ce SpaceX a crescut și a devenit una dintre cele mai valoroase companii private din lume, valoarea participației sale a urcat spectaculos. Începând din 2020, el a vândut o parte dintre acțiuni și a folosit banii pentru a cumpăra proprietăți în Texas și pentru a dezvolta o afacere imobiliară împreună cu soția sa.

„Mi-a oferit o situație financiară confortabilă pentru tot restul vieții”

Chiar și după aceste vânzări, participația pe care o mai deține este estimată la aproximativ 880.000 de dolari, iar valoarea ar putea crește odată cu listarea la bursă a companiei.

„Mi-a oferit o situație financiară confortabilă pentru tot restul vieții”, a declarat fostul angajat.

Hernandez a părăsit SpaceX anul trecut, însă continuă să lucreze în industria aerospațială, fiind în prezent sudor la Blue Origin.

Povestea sa nu este singulară. Mii de actuali și foști angajați SpaceX, de la ingineri și tehnicieni până la personal administrativ, dețin acțiuni care ar putea valora milioane de dolari după listarea companiei, unul dintre cele mai așteptate evenimente de pe piața financiară.