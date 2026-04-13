Orbán a plecat, dar structura lui rămâne. Un analist român explică de ce victoria lui Magyar nu e deloc simplă

Victoria lui Péter Magyar în alegerile din Ungaria deschide o perioadă de tranziție dificilă pentru Budapest, avertizează Mihai Manea, doctor în Studii de Relații Internaționale, la Antena 3 CNN. Deși liderii europeni au salutat cu entuziasm înfrângerea lui Viktor Orbán după 16 ani la putere, specialistul atrage atenția că demontarea aparatului construit de fostul premier va fi un proces lung și complicat.

Proporțiile victoriei, un semnal important

Manea subliniază că magnitudinea victoriei lui Magyar contează la fel de mult ca victoria în sine.

„Numărul foarte mare de participanți la vot și mai ales al tinerilor” a dat rezultatului o legitimitate greu de contestat. În plus, faptul că Orbán și-a recunoscut înfrângerea „subțiază șansele unui atac în justiție asupra rezultatului alegerilor”, a explicat analistul.

Magyar a acționat rapid: în noaptea victoriei a cerut demisia câtorva lideri ai organizațiilor guvernamentale și, surprinzător, chiar a președintelui republicii. „Ceea ce arată foarte clar că se pornește activitatea de remodelare a unui sistem care, 16 ani, s-a născut ca un sistem eurosceptic”, a spus Manea.

Orbán a lăsat în urmă o structură solidă

Principala provocare pentru noul lider rămâne, în opinia expertului, tocmai moștenirea instituțională a regimului Orbán.

„16 ani s-a creat o structură destul de clară în instituții”, iar demontarea ei va lua timp. „E frumos să spui «ne-am reconectat Europei, ne-am luat țara înapoi», însă va dura, va dura mult”.

Manea notează și că Magyar însuși nu este lipsit de ambiguități: „Ca orice om politic maghiar, are o tentă puțin naționalistă" și s-a definit față de Zelenski ca un „om pragmatic” – deși speranța generală este că va abandona cursul ideologic al lui Orbán privind creștinătatea și rolul Ungariei în stoparea imigrației.

Trump a întors spatele, Fico și Babiš au rămas singuri

Reacțiile internaționale nu au trecut neobservate. Analistul a remarcat că Donald Trump, întrebat la scara avionului despre victoria lui Magyar, „a întors spatele și a plecat”, refuzând să comenteze – deși tocmai îl atacase dur pe Papa Leo. „Eu nu știu ce gândește astăzi domnul Fico la Bratislava sau domnul Babiš la Praga, pentru că au cam rămas singuri”, a spus Manea.

Relațiile cu Rusia și China, un semn de întrebare

În privința politicii externe, Manea se așteaptă ca pragmatismul să îl definească pe Magyar.

Acesta a declarat în campanie că va colabora cu Rusia „dacă vor fi îndeplinite cerințele necesare” și nu exclude nici un dialog cu China – în linie cu o tendință mai largă în UE, unde și premierul spaniol pregătește o vizită la Beijing.

Cât despre Ungaria ca stat, situația economică rămâne fragilă.

„S-a ales praful de planul economic miraculos pe care îl proclama Donald Trump dacă iese Orbán la alegeri”, crede analistul, menționând scăderea nivelului de trai și problema aprovizionării cu gaz rusesc drept dosare urgente pentru noul guvern. Magyar a câștigat, în opinia sa, tocmai pentru că „a apăsat pedala legată de aspectele economice și sociale”.

„Péter Magyar trebuie să pornească la drum ca să refacă un sistem politic care a fost viciat mai mult de un deceniu și jumătate”, a concluzionat Mihai Manea. „Cred că va câștiga mult pe plan extern” – dar drumul intern va fi, deocamdată, cel mai greu.