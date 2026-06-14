Senator USR: "Desemnarea lui Adrian Veștea schimbă total lucrurile. Dă o notă de neseriozitate demersurilor de până acum"

1 minut de citit Publicat la 10:15 14 Iun 2026 Modificat la 10:15 14 Iun 2026

Senatorul USR Ștefan Pălărie spune că formațiunea sa trebuie să se lămurească "cine este Adrian Veștea". Foto: Hepta

Senatorul USR Ștefan Pălărie a calificat drept "o mare surpriză" desemnarea, de către președintele Nicușor Dan, a liberalului Adrian Veștea să formeze noul Guvern, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, dumiică dimineață.

"Cu siguranță pot să vă spun că la nivel personal este o mare surpriză.

În calitate de parlamentar, încercând să analizăm programul săptămânii care începe mâine (luni) dimineață, ne puneam problema procesului de audieri (de candidați la portofoliile de miniștri, n.r.) în comisiile de specialitate și apoi o procedură de vot în cadrul plenului reunit.

Acum, această veste de duminică dimineață schimbă, evident, și calendarul acesta procedural, dar schimbările mult mai mari cred că sunt la nivel politic.

Această veste schimbă total situația, dă o notă de neseriozitate asupra acțiunilor din săptămâna trecută și mută cumva miza politică.

Senator USR: Trebuie să înțelegem cine este domnul Veștea

E prea devreme să discutăm despre absolut orice decizie (privind o eventuală susținere a noului premier desemnat, n.r.)

Să nu uităm că doar cu o zi mai devreme USR a avut devotat în Comitetul Politic Național (să nu susțină guvernul lui Eugen Tomac, n.r.).

Acum, așa cum spuneam, această surpriză reia procesul de la capăt. Trebuie să discutăm, să înțelegem cine este domnul Veștea, dacă rămâne sau nu cu aceleași nominalizări.

Vă dați seama, vor avea loc discuții între domnul Veștea și partidele politice, în urma cărora se vor scoate sau se vor trage niște concluzii, apoi, din nou vom vedea cum se poziționează partidele în continuare.

În momentul de față chiar sunt curios care este poziția partidului PNL vizavi de această propunere.

Să nu uităm că avem o altă decizie statutară votată, și anume de a ne alinia în această perioadă cu președintele PNL", a spus Ștefan Pălărie la Antena 3 CNN.