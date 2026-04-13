Peter Magyar îl cheamă pe Kelemen Hunor la Budapesta pentru „discuții”

Peter Magyar a anunțat luni că a avut o discuție telefonică cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, pe care l-a invitat la Budapesta săptămâna viitoare.

„Astăzi, după 10 lideri europeni, am vorbit la telefon cu Kelemen Hunor, președintele UDMR. Am convenit ca săptămâna viitoare să continuăm discuțiile personal la Budapesta”, a spus Peter Magyar, într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

Într-un comentariu la postare, Magyar le-a cerut apoi urmăritorilor săi să distribuie „postarea, astfel încât aceasta să ajungă la toți maghiarii”.

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a explicat luni, într-o conferință de presă, de ce l-a acuzat pe Viktor Orban că i-a trădat pe maghiarii din Transilvania, după ce l-a susținut în alegeri pe președintele AUR, George Simion. El a spus că Viktor Orban a susținut la alegerile prezidențiale un candidat care “dansa pe mormintele eroilor noștri”.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, și fostul ministru de Finanțe, Tanczos Barna, au felicitat Partidul Tisza şi pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile de duminică. Cei doi l-au susținut pe Viktor Orban la aceste alegeri.