Ioan Popa, primar PNL din Reșița: "Vom propune Biroului Politic al PNL excluderea lui Adrian Veștea din partid"

Primarul liberal Ioan Popa spune că Biroul Politic Național al PNL va propune excluderea lui Adrian Veștea din partid. Foto: Ioan Popa / Facebook

"Foarte probabil, în foarte scurt timp se va convoca Biroul Politic Național chiar astăzi și vom propune excluderea lui Adrian Veștea din partid", a declarat la Antena 3 CNN primarul liberal din Reșița, Ioan Popa, după desemnarea acestuia de către Nicușor Dan să formeze noul guvern.

Precizările sale vin după ce, în prime reacții la noul premier desemnat, președintele PNL Ilie Bolojan și prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu au calificat nominalizarea președintelui drept "complot, trădare, act de agresiune la adresa Partidului Național Liberal și tentativă de a rupe partidul".

"Foarte probabil, în foarte scurt timp se va convoca Biroul Politic Național chiar astăzi și vom propune excluderea lui Adrian Veștea din partid. (Desemnarea acestuia ca premier) e o chestiune șocantă...

Noi vom propune, ca Birou Politic Național, excluderea, conform statutului. În prima fază, este necesară o propunere a Biroului Politic Național (excluderea urmând să fie decisă de Congres, n.r.).

Lăsând la o parte această chestiune, care este mai degrabă tehnică, aș spune că ceea ce a făcut Adrian Veștea astăzi intră în registrul pe care noi, românii, îl cunoaștem de un an, de 10, poate chiar de o mie de ani.

Primar PNL: "Desemnarea lui Veștea e un atac abject la PNL"

Trădători au existat întotdeauna în această țară.

Noi am intuit că în interiorul Biroului Politic Național există voci, nu sunt multe... Am văzut mai devreme că ar exista 'aripi': aripa Bolojan... Nu există aripa Bolojan. Este 'corpul' Bolojan Există niște aripioare, vreo cinci-șase aripioare frânte cu de culoare roșie, aș spune eu, sub cele galbene, care încearcă acum, cu mâna lui Nicușor Dan, să facă o chestie mizerabilă.

Este un atac abject la adresa Partidului Național Liberal și este șocant, pentru că toți am stat în spatele lui Nicușor Dan.

Este practic o chestiune care șochează pe toți votanții lui Nicușor Dan, care se pare că se transformă, se transformă în 'roșu' astăzi. Nicio problemă. Deciziile se vor lua rapid.

E o anomalie să propui o persoană, și nu oricare membru, ci un membru marcant al Partidului Național Liberal, să preia funcția de premier, fără să ai o discuție în prealabil.

Eu sunt convins că așa va fi (se va aproba excluderea lui Veștea, n.r.), pentru că la ultima ședință care a avut loc joi, un coleg de-al nostru chiar a propus să votăm în cadrul Biroului Politic Național că vom exclude din partid pe oricine ar accepta .... E la fel ca și cum am votat astăzi să excludem persoana direct", a spus Ioan Popa la Antena 3 CNN.