Un bărbat a comandat o revistă cu sfaturi pentru părinți și a primit-o după 19 ani: ”Copiii au plecat deja de acasă”

Revista a fost livrată împreună cu un mesaj de scuze din partea serviciului poștal. Sursa foto: Getty Images

Un britanic a avut parte de o surpriză neașteptată după ce a primit în cutia poștală o revistă comandată în urmă cu aproape două decenii. Publicația, destinată proaspeților părinți, fusese solicitată în 2007, însă a ajuns la destinatar abia acum, când copiii pentru care ar fi trebuit să fie utilă sunt deja studenți, potrivit The Guardian.

Paul Edwards, din orașul Chester, a comandat revista în perioada în care fiica sa avea un an și jumătate, iar soția era însărcinată cu al doilea copil. La momentul respectiv, spera să găsească în paginile publicației sfaturi și informații utile pentru viața de părinte.

După 19 ani, revista a fost livrată împreună cu un mesaj de scuze din partea serviciului poștal, în care era menționată „orice neplăcere cauzată”.

Bărbatul a publicat întâmplarea pe rețelele sociale, iar mesajul său a devenit rapid viral. Acesta a ironizat situația, spunând că livrarea a durat „doar” 19 ani și că între timp copiii au plecat deja de acasă.

Autor de literatură SF, Edwards a declarat că întâmplarea i s-a părut greu de crezut. El spune că nici măcar nu își amintea că revista nu ajunsese la timp, iar când a găsit pachetul deteriorat în cutia poștală a crezut inițial că este vorba despre altceva.

Reprezentanții serviciului poștal britanic au transmis că este puțin probabil ca revista să fi rămas blocată în sistemul lor atât de mult timp. Potrivit acestora, este posibil ca publicația să fi fost găsită de cineva după ani de zile și reintrodusă recent în circuitul poștal.

Cazul apare într-un moment delicat pentru operatorul poștal din Marea Britanie. Autoritatea de reglementare a comunicațiilor a deschis recent o nouă investigație privind întârzierile la livrarea corespondenței, după ce compania nu și-a atins țintele de performanță pentru încă un an consecutiv.

Datele oficiale arată că aproape un sfert dintre expedierile de clasa întâi nu au ajuns la timp la destinatari în ultimul an, performanță mai slabă decât în perioada precedentă. Compania susține că îmbunătățirea serviciilor reprezintă o prioritate și că derulează un amplu program de modernizare susținut de investiții de sute de milioane de lire sterline.