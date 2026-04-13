"Astăzi, poporul ungar a spus 'da' Europei". Ce spune Peter Magyar după victoria uriașa care l-a dat jos de la putere pe Viktor Orban

Conservatorul proeuropean Peter Magyar a obținut o victorie categorică la alegerile legislative din Ungaria. FOTO: Profimedia Images

Conservatorul proeuropean Peter Magyar a obținut o victorie categorică la alegerile legislative din Ungaria duminică în faţa naţionalistului Viktor Orban, a cărui înfrângere constituie de asemenea un eşec al preşedintelui american Donald Trump care îi oferise sprijinul său.

"Am eliberat Ungaria!", a proclamat la sfârşitul serii Peter Magyar, de pe o estradă instalată pe malul Dunării, pe fundalul emblematicei clădiri a Pparlamentului ungar, în uralele a zeci de mii de susţinători, dintre care unii au lansat focuri de artificii. "Împreună am făcut să cadă regimul Orban!", a declarat el, după ce străbătuse mulţimea compactă, cu drapelul Ungariei în mână, scrie Agerpres, care citează France Presse..

Potrivit bilanţului oficial după numărarea a 98, 15% din voturi, formaţiunea sa Tisza a câştigat 138 din cele 199 de locuri ale parlamentului cu 53, 56% din voturi, faţă de 55 de locuri şi 37,86% din voturi pentru partidul Fidesz al lui Viktor Orban. Prezenţa la vot a înregistrat un record de 79,50%.

Puţin mai devreme, Viktor Orban îşi recunoscuse înfrângerea după 16 ani la putere, luând act de rezultatele "dureroase, dar lipsite de ambiguitate" şi adăugând că "a felicitat partidul câştigător".



Această înfrângere a lui Viktor Orban, care şi-a impus ţara cu 9,5 milioane de locuitori drept model de democraţie iliberală, înseamnă şi o lovitură pentru mişcările naţionaliste şi de extrema dreaptă din lume, pentru care devenise un model. Este vorba în special de tabăra "MAGA" a preşedintelui american Donald Trump, care nu şi-a precupeţit eforturile în a-l susţine, înmulţindu-şi mesajele şi trimiţându-l pe vicepreşedintele JD Vance săptămâna trecută la Budapesta, cu câteva zile înaintea alegerilor



"Aceasta este o înfrângere răsunătoare pentru autoritarism, al cărei ecou depăşeşte cu mult frontierele Ungariei", apreciază think tank-ul american Center for American Progress. "Aceasta este, de asemenea, o lovitură majoră pentru cei care au văzut modelul corupt al lui Viktor Orban drept un model de urmat, inclusiv pentru Donald Trump"



Mai mulţi lideri europeni l-au felicitat pe Peter Magyar, între care preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk, care a adăugat în limba ungară:"Ruşi, plecaţi acasă!", referindu-se la prietenia dintre Viktor Orban şi Vladimir Putin.



"Pentru UE, Regatul Unit şi Ucraina, va fi o seară bună: mai puţine blocaje în perspectivă şi o cooperare mai prietenoasă", chiar dacă aceasta nu marchează "începutul sfârşitului populismului în Europa", a subliniat Gregoire Roos, directorul pentru Europa şi Rusia la think tank-ul Chatham House.



Liderul naţionalist şi-a folosit în mod regulat dreptul de veto pentru a bloca politicile europene, inclusiv, la sfârşitul lunii martie, când a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Viktor Orban desemnase Ucraina drept inamic în timpul campaniei sale electorale, acuzându-l pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că ar dori să atragă Ungaria în război împotriva invadatorului rus.



Cu toate acestea, argumentul nu a reuşit să câştige teren în faţa stagnării economice, a inflaţiei şi a corupţiei devenite prea evidentă, potrivit analiştilor.



Peter Magyar, la rândul său, a promis că Ungaria va fi un membru loial UE, deşi, la fel ca Orban, refuză trimiterea de arme Ucrainei. "Astăzi, poporul ungar a spus 'da' Europei", a declarat el mulţimii venite să-l aclame duminică seara, înainte de a promite că va restabili echilibrul puterilor şi va garanta "funcţionarea democratică" a ţării, o sarcină "enormă".



Novice în politică, acest fost membru al partidului Fidesz, care a devenit ulterior principalul său critic, a reuşit în doi ani să construiască o mişcare de opoziţie capabilă să-l învingă pe Viktor Orban, care îşi modelase sistemul electoral în avantajul său şi pusese botniţă presei.



"Sunt aici să câştig", declarase Orban în dimineaţa de după votul său la Budapesta, subliniind prieteniile sale din întreaga lume, "de la Statele Unite până la China, trecând prin Rusia şi lumea turcă".



Însă "într-un context de tensiuni crescânde, a devenit mai dificil de a-l prezenta pe Trump drept un garant al stabilităţii, acesta fiind perceput de alţii drept un factor de incertitudine pe scena internaţională", subliniază Bulcsu Hunyadi, analist la Political Capital.



"Sunt foarte tristă, nu reuşesc să înţeleg cu adevărat ce s-a întâmplat, dar, aşa cum a spus şi Viktor Orban al nostru, accept rezultatul din toată inima", declară Hajnalka Gan Bozsokine, o profesoară în vârstă de 62 de ani, care poartă o şapcă de baseball portocalie în culorile partidului Fidesz.



"Mă simt fantastic de bine. În sfârşit am scăpat de sistemul ăsta, era şi timpul", se bucură, dimpotrivă, Zoltan Sziromi, un student de 20 de ani, care sărbătorea victoria în mijlocul mulţimii de susţinători ai lui Peter Magyar.