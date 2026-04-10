Băiatul care avea pe perete un poster cu Orban: cum a ajuns Peter Magyar cea mai mare amenințare la adresa premierului ungar

Când era copil, în Budapesta, Peter Magyar avea un poster cu Viktor Orban – pe atunci una dintre figurile de vârf ale mișcării pro-democrație – deasupra patului. Orban era unul dintre cei câțiva politicieni care îi decorau camera, a povestit Magyar într-un podcast anul trecut, lăsând să se înțeleagă entuziasmul pe care îl simțea față de schimbările care măturau țara după prăbușirea comunismului, scrie The Guardian.

Acum, la 45 de ani, Magyar este forța motrice din spatele a ceea ce ar putea fi o nouă schimbare politică de proporții în Ungaria: îndepărtarea de la putere a lui Orban, ai cărui 16 ani de guvernare au transformat țara într-un „laborator al iliberalismului”.

Puțini ar fi putut prezice ascensiunea fulgerătoare a lui Magyar și a partidului său Tisza.

„A construit o mișcare de opoziție cu o viteză uimitoare”, spune Gabor Gyori de la Policy Solutions, un institut de cercetare politică din Budapesta. „Niciodată, în istoria Ungariei post-tranziție, nu am văzut un partid care să crească atât de repede”.

Discuțiile cu cei care îl cunosc pe Magyar pendulează adesea între admirație și antipatie. Mulți laudă mișcarea extraordinară pe care a construit-o și disciplina de care a dat dovadă străbătând țara în lung și în lat, cu până la șase discursuri pe zi, dar îl descriu totodată ca pe un om cu fitilul scurt și un stil care poate fi abraziv uneori.

Alții îl văd ca omul potrivit pentru dimensiunea momentului. „Cred că, precum toți politicienii, poate fi un om dificil”, spune Tamas Topolanszky, un cineast care a făcut parte dintr-o echipă ce l-a urmărit pe Magyar timp de 18 luni pentru un film despre schimbarea mai largă care traversează societatea ungară.

Topolanszky îl descrie pe Magyar ca autentic și pasionat, dar și ca pe cineva care poate fi nerăbdător uneori. „Cred că asta e ceva de care noi, ungurii, ne dăm seama acum că a fost necesar pentru a ajunge în punctul ăsta”.

Din spatele obiectivului, Topolanszky l-a urmărit pe Magyar cum a început să apară în sate și orașe din toată Ungaria, erodând treptat apatia care caracterizase de mult timp politica ungară. „Energia de la aceste mitinguri a fost ceva ce nu mai experimentasem niciodată”, spune el.

La ascensiunea singulară a lui Magyar se adaugă și legăturile sale profunde cu partidul Fidesz al lui Orbán. O mare parte din viață și-a petrecut-o în cercurile de elită ale formațiunii. Printre prietenii apropiați s-a numărat Gergely Gulyas, șeful de cabinet al lui Orban, iar în 2006 Magyar s-a căsătorit cu Judit Varga, fostă ministră a Justiției din partea Fidesz. A fost diplomat ungar la Bruxelles și a ocupat funcții de conducere în entități de stat.

Magyar a intrat brusc în lumina reflectoarelor în 2024, după ce a ieșit la iveală că guvernul lui Orban – care ani la rând își construise brandul pe apărarea familiilor creștine și protecția copiilor – grațiase un bărbat condamnat pentru că ajutase la muşamalizarea unui scandal de abuz sexual într-un cămin de copii. Varga, care între timp devenise fosta soție a lui Magyar, a demisionat, alături de președinta Ungariei, Katalin Novak.

Magyar a reacționat cu un mesaj usturător pe rețelele sociale, în care acuza oficialii Fidesz că le transformau pe cele două femei în țapi ispășitori sau, în cuvintele lui, că „se ascundeau după fustele femeilor”.

A continuat apoi să vorbească, zguduind societatea ungară ca un insider de rang înalt care punea acum pe tapet mecanismele a ceea ce descria drept un sistem putred. În viziunea lui Magyar, Fidesz era un „produs politic” vândut cetățenilor, în timp ce oficialii își extindeau puterea și averile pe seama ungurilor de rând.

Mesajul a rezonat puternic, venind într-un moment în care mulți se confruntau cu creșterea galopantă a costului vieții, degradarea serviciilor publice și salarii stagnante de ani buni. După ce aproximativ 35.000 de oameni au participat la un protest condus de Magyar în martie 2024, acesta și-a lansat mișcarea.

Deși statutul de fost membru Fidesz a atras atenția publicului, acesta s-a dovedit complicat pentru noua sa viață politică. În documentarul lui Topolanszky, „Spring Wind”, Magyar a fost întrebat: „Cu cine mai ești prieten acum?” După o pauză, a răspuns: „E o întrebare bună. E greu de spus dacă mai ai prieteni adevărați într-o situație ca asta”.

Deși mulți din întreaga țară s-au raliat cu entuziasm în spatele lui Magyar și al partidului Tisza, o parte dintre proprii săi alegători continuă să îl privească cu scepticism.

„Magyar nu e un sfânt, dar Fidesz trebuie să plece”, spune Anita, 33 de ani, în timp ce își plimbă câinele într-un parc din Kecskemet, un oraș la aproximativ 80 de kilometri sud de Budapesta. Recunoaște fără ezitare că votul ei pentru Tisza este un pariu, unul născut din speranța disperată că Magyar se va dovedi fundamental diferit de ceilalți membri ai Fidesz.

Dar nu vedea altă variantă, spune ea, în condițiile corupției generalizate care a făcut din Ungaria cea mai coruptă țară din UE, absorbind fonduri destinate serviciilor publice și lăsând ungurii obișnuiți ca ea să se chinuie să iasă la capăt cu banii. „Orice e mai bun decât moartea asta lentă”, spune ea.

Topolanszky vede trecutul neobișnuit al lui Magyar ca pe un atu, pentru că îl face ușor de înțeles într-o țară în care influența profundă a guvernului asupra politicii locale, culturii și universităților i-a făcut pe mulți să se teamă să vorbească deschis. „E un om din interior care a renunțat la tot – la toate beneficiile – pe care le avea mergând în linie cu Fidesz”, spune cineastul.

În ciuda a peste doi ani de campanie și a unui program electoral de 240 de pagini, detaliile a ceea ce va face concret Magyar dacă ajunge la putere rămân vagi. În mare parte, aceasta e o alegere deliberată: a dus o campanie strânsă, rămânând pe mesaj și evitând să ofere muniție celor aproximativ 80% din mass-media ungară controlată de loialiști ai Fidesz.

„Este un cal negru, într-o mare măsură”, spune Gyori. „Nu știm foarte multe despre el”.

Cu excepția migrației, unde a promis o linie mai dură decât cea a lui Orban, prin eliminarea programului de muncitori invitați, Magyar s-a angajat să desființeze multe dintre cele mai problematice componente ale programului lui Orban.

A promis că va restaura mecanismele democratice de control, va repara relațiile cu UE pentru a debloca fondurile europene înghețate și va combate corupția. S-a angajat să pună capăt dependenței de energia rusă până în 2035, urmărind în același timp „relații pragmatice” cu Moscova.

În ceea ce privește Ucraina, Magyar ar continua opoziția lui Orbán față de trimiterea de arme și aderarea accelerată a Kievului la UE. Chiar și așa, nu ar fi nevoie de mult pentru a reseta relația Ungariei cu blocul european, spune Gyori. „Cred că ceea ce lumea subestimează este că, dacă Ungaria încetează să blocheze acțiuni vitale ale UE în Consiliul European, asta e deja o descoperire majoră. Nu e nevoie ca Péter Magyar să iasă și să spună: «Suntem entuziasmați să ajutăm Ucraina sau să susținem tot ce face UE»”.

Când vine vorba de alte teme-cheie, precum eforturile lui Orban și ale guvernului său de a interzice evenimentele Pride, Magyar s-a ferit de subiect. „Așadar, minoritățile de gen și sexuale – pur și simplu nu le adresează”, spune Győri. „Toată lumea presupune că va fi mult mai prietenos pe aceste teme decât guvernul Fidesz, și probabil e adevărat, dar pur și simplu nu vorbește despre ele. Deci rămâne în zona speculativă”.

Deasupra campaniei planează întrebarea ce ar putea face în mod realist un guvern condus de Tisza, în cazul în care ar câștiga alegerile. În cei 16 ani de putere, Fidesz a umplut statul, presa și justiția ungară cu loialiști; modul în care aceștia ar reacționa la o eventuală schimbare de guvern rămâne o necunoscută.

Apoi mai e și problema majorității de două treimi necesare pentru a modifica Constituția și legile-cheie, ceea ce înseamnă că, și dacă Tisza câștigă, capacitatea partidului de a schimba Ungaria ar putea fi limitată în absența unei supermajorități.

Cu toate acestea, ungurii s-au mobilizat în jurul lui Magyar în număr impresionant, spune Akos Hadhazy, parlamentar independent ungar și critic de lungă durată al lui Orban. Pentru mulți din țară, Magyar – cu tot cu defectele lui – reprezintă acum cea mai bună speranță de a demonta schimbările profunde făcute de Orban și de partidul său Fidesz.

„Când vine vorba de Peter Magyar, există atât semne de întrebare, cât și semne de exclamare”, spune Hadhazy. „Dar societatea ungară a acceptat asta”.