Vreme schimbătoare în București, în următoarele zile. Prognoza specială pentru Capitală

<1 minut de citit Publicat la 10:53 10 Iun 2026 Modificat la 10:53 10 Iun 2026

Vremea se schimbă brusc în București / sursă foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, prognoza meteo specială pentru București. Potrivit meteorologilor, vremea se menține instabilă, cu temperaturi ridicate în prima parte a zilei de miercuri, urmând ca spre seară să intre în vigoare un Cod galben de ploi. Joi, vremea se anunță în general plăcută.

Astfel potrivit ANM, pe parcursul zilei de miercuri, cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi averse (în medie 10...15 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 35...40 km/h) și grindină de mici dimensiuni.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 15...18 grade.

Joi, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări seara.

Temperatura maximă va fi de 29...31 de grade.

În intervalul 10 iunie, ora 12 - 10 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.