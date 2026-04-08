Detaliile neștiute din viața lui Peter Magyar, cel care are șanse să-l învingă pe Viktor Orban. De ce și-a înregistrat în secret soția

Foto: Getty Images

Puțini oameni din afara cercurilor politice de la Budapesta auziseră de Peter Magyar înainte ca acesta să se profileze ca rival al lui Orban printr-o critică dură a guvernului său, la pachet cu înregistrări realizate în secret ale propriei soții – Judit Varga, pe atunci ministră a justiției în guvernul lui Viktor Orban, scrie Politico, într-un articol amplu în care explorează trecutul celui care ar putea deveni, de săptămâna viitoare, noul premier al guvernului Ungariei.

Înregistrarea din 2023, făcută fără acordul lui Varga, a surprins-o în timp ce descria felul în care guvernul Orban se implica în dosare de corupție.

Acela a fost momentul când a erupt scandalul exploziv care l-a propulsat pe Magyar de la un simplu birocrat de nivel mediu la a fi principalul lider al opoziției și posibilul viitor prim-ministru.

Peter Magyar s-a urcat pe valul unui mare avans în sondajele dinaintea alegerilor din 12 aprilie și a reușit să adune sprijinul votanților supărați pe Orban din tot spectrul politic – astfel, partidul său, Tisza, s-a transformat în cel mai puternic vehicul al opoziției din toată epoca Orban.

O victorie a Tisza nu doar că ar sparge monopolul de 16 ani pe care Orban și Fidesz îl au pe puterea din Ungaria, dar ar putea și să remodeleze rolul țării în Europa – ameliorând scandalurile cu Uniunea Europeană pe tema statului de drept, reducând alinie cu Moscova și retransformând țara într-un partener credibil și predictibil pentru aliații UE.

Dar, chiar și printre cei care-i susțin lupta pentru putere și pentru dărâmarea regimului Orban, pe care-l numește autoritar și corupt, Magyar rămâne un personaj polarizant.

Deși a reușit să-și crească sprijinul mai mult decât oricare alt politician de opoziție, stilul său dur și legăturile din trecut cu sistemul de putere al Fidesz – inclusiv pe subiecte precum migrația și războiul din Ucraina, îi fac pe ceilalți politicieni de opoziție să nu aibă prea multă încredere în el.

Peter Marki-Zay, liderul opoziției din ciclul electoral trecut, l-a numit „arogant”, „egocentric” și „mitocan” – înainte de a adăuga că aceste caracteristici ar putea chiar să fie necesare pentru a putea rezista presiunii sistemului infernal al lui Orban.

„Nu ne vom căsători cu el. Dar avem nevoie de cineva să ne scape de Orban”, a adăugat Marki-Zay.

O chestiune de familie

Magyar a crescut ascultând discuții despre politică la masa din familie. Tatăl său era avocat, iar mama sa era oficial de rang înalt la Curtea Supremă. Familia sa extinsă îl includea pe Ferenc Madl, care a fost președinte între 2000 și 2005, și pe bunicul său, Pal Eross, un comentator de televiziune care dădea sfaturi juridice la televizor.

De la o vârstă fragedă, el a fost cufundat în mediul intelectual creștin-democrat postcomunist al țării, un fundal care i-a modelat ambiția pentru viața publică, a declarat Miklos Sukosd, politolog și cercetător la Universitatea din Copenhaga, care a scris despre ascensiunea politică a lui Magyar.

Pe măsură ce a crescut, Magyar s-a alăturat partidului de guvernământ al lui Orban și a devenit un insider bine conectat în cadrul acestuia, legând relații strânse cu personaje de rang înalt, inclusiv cu Gergely Gulyas, în timpul anilor lor de studii în Germania. Gulyas este acum șeful de cabinet al prim-ministrului.

„Am locuit împreună la Hamburg, așa că aveam o legătură foarte puternică”, declara Magyar într-un interviu din 2024.

Pe Judit Varga a cunoscut-o în 2005, la o petrecere organizată de Gulyas. S-au căsătorit un an mai târziu.

Pe măsură ce Varga a avansat în ierarhia Fidesz — de la asistentă de cabinet de europarlamentar la funcția de ministru al justiției, în 2019 — Magyar a rămas la periferie, mai întâi ca tată casnic la Bruxelles și ulterior în funcții de nivel mediu în reprezentanța Ungariei pe lângă UE și în alte organizații de stat.

Magyar a încercat în repetate rânduri să obțină funcții mai înalte în guvern, fără succes. „Miniștrii au spus mereu nu, pentru că era prea ambițios și independent”, a declarat Sukosd. „Astfel, ambiția lui a fost reprimată și a început să fiarbă”.

Dezechilibrul a generat frustrare, a adăugat Sukosd. „A fost oarecum resentimentar, timp de mulți ani, că Varga a fost aleasă direct”.

În interviul din 2024, Magyar a oferit o perspectivă asupra modului în care vedea relația.

„Erați căsătorit cu doamna Varga, iar asta a declanșat întregul proces”, a început cel care-i lua interviul, fiind întrerupt de Magyar: „Ea era căsătorită cu mine”.

Cuplul a divorțat în martie 2023, într-o despărțire pe care Magyar a descris-o ca fiind determinată, în parte, de conflicte politice. Varga l-a acuzat de abuz fizic și verbal, inclusiv că ar fi încuiat-o într-o cameră. Magyar respinge acuzațiile, pe care le numește „propagandă” orchestrată de cercul lui Orban. Un tribunal nu a emis încă o decizie în acest caz.

De la dezertor Fidesz la lider al opoziției

Magyar fusese de mult timp perceput în interiorul partidului ca având un limbaj tăios. În perioada în care a lucrat la reprezentanța UE, și-a câștigat o reputație de certăreț.

„Este foarte încăpățânat”, a declarat o sursă anonimă care a lucrat cu Magyar, comparându-l pe liderul opoziției cu fostul său șef de la reprezentanța Ungariei pe lângă UE, Oliver Varhelyi, despre care se spune că țipa la subalterni și îi înjura.

Pe măsură ce relația sa cu Varga s-a deteriorat, criticile s-au transformat într-o ruptură.

În ianuarie 2023, cu două luni înainte de divorț, Magyar a înregistrat-o în secret pe Varga descriind modul în care oficiali guvernamentali au intervenit într-un caz de corupție. Într-un documentar filmat ulterior, el a spus că a vrut să aibă o „poliță de asigurare” în cazul în care el și Varga ar fi intrat în conflict cu regimul Orban.

Timp de luni de zile, Magyar a păstrat tăcerea, fiind preocupat de impactul asupra celor trei copii ai lor. A plecat într-un pelerinaj la Santiago de Compostela, în Spania.

Apoi a apărut oportunitatea. În februarie 2024, un scandal le-a forțat pe Varga și pe președinta Katalin Novak să demisioneze, după grațierea unui complice al unui pedofil. Varga, până atunci principalul candidat al Fidesz pentru alegerile pentru Parlamentul European din acel an, a anunțat că își retrage candidatura.

Acuzând oficiali Fidesz că „se ascund în spatele fustelor femeilor”, Magyar a ieșit public, denunțând guvernul într-o postare virulentă pe Facebook, în februarie 2024. Credibilitatea lui Magyar provenea din profilul său: un insider Fidesz care acuza public sistemul de corupție.

El a trecut rapid de la rețelele sociale la publicațiile independente, devenind primul dezertor important din tabăra lui Orban care a atacat regimul din interior și atrăgând zeci de mii de alegători frustrați, pe fondul inflației ridicate și al crizei costului vieții.

După ce un protest din martie a atras aproximativ 50.000 de persoane, Magyar a început să construiască o echipă formată din oameni de afaceri și persoane publice pentru a lansa o mișcare.

Dezso Farkas, un antreprenor care s-a numărat printre primii invitați să se alăture, a spus că a văzut o oportunitate rară. „Aceea a fost prima întâlnire și am decis — să începem partidul”, a declarat el. În câteva săptămâni, se pregăteau să participe la alegerile pentru Parlamentul European din iunie.

Nașterea Tisza

Inițial, Magyar a avut dificultăți în a-și recruta aliați. „Peter nu putea invita niciunul dintre prietenii săi, pentru că toți erau din Fidesz”, a spus Farkas.

Șase persoane au renunțat după prima întâlnire. „Toată lumea era atât de speriată” de posibile represalii, a spus Farkas. „Unii dintre ei aveau companii mari” și se temeau că guvernul lui Orban va acționa dur împotriva lor, a adăugat el.

În timp ce Magyar era emblema și imaginea mișcării, Farkas coordona operațiunile din culise. El a descris partidul drept un „startup”, cu regizorul de teatru Mark Radnai ocupându-se de strategia media și actorul-influencer Ervin Nagy mobilizând mulțimile.

Au construit rapid infrastructura necesară pentru a concura — au pus la punct o rețea de donații și un sistem IT pentru a ajunge la susținători și au recrutat mii de voluntari. „Am primit 100.000 de emailuri în februarie-martie”, a spus Farkas, descriind o organizație care se străduia să țină pasul cu cererea în creștere.

Pentru a participa la alegerile pentru Parlamentul European din 2024, grupul a preluat un partid mic, puțin cunoscut, dezvoltând rapid prezența digitală și rețelele locale. Rezultatul a fost un progres major: Tisza a obținut 29,6% din voturi, în timp ce Fidesz a scăzut la 44,82% — cel mai slab rezultat din istoria sa.

Susținătorii lui Magyar îl văd „ca pe un insider care îi cunoștea pe acești oameni, care stătea în primul rând al sistemului lui Orban”, a spus Katalin Cseh, deputată neafiliată în parlamentul Ungariei.

Atractivitatea sa, a adăugat ea, constă în faptul că este perceput „ca cineva care înțelege sistemul și este capabil să-l învingă”.

Între timp, Magyar și-a intensificat campania. Pentru a depăși controlul strict pe care Fidesz îl exercită asupra unei mari părți a presei din țară, a început să străbată țara. În mai 2025, a parcurs pe jos 250 de kilometri de la Budapesta la Oradea, în nord-vestul României, pentru a câștiga sprijinul minorității etnice maghiare din țările vecine, care votează în majoritate Fidesz.

În același timp, a folosit Facebook pentru a reacționa rapid la evenimente și pentru a ajunge direct la alegători. Partidul a creat rețele, denumite „Insulele Tisza”, pentru a-i amplifica mesajul chiar și în bastioanele Fidesz.

„El are ceva foarte rar în politica de astăzi”, a declarat Marton Hajdu, responsabilul pentru afaceri europene al Tisza și candidat la parlament. „Vorbește limba algoritmului, dar construiește încredere în mod direct. Și poate ține pasul cu ritmul ciclului de știri fără să-și piardă claritatea strategică”.

Înaintea alegerilor din 12 aprilie, Magyar continuă să viziteze până la șase orașe pe zi.

„Nu există nicio îndoială că există un sprijin social semnificativ în spatele Tisza”, a spus Andras Cser-Palkovics, primarul orașului Szekesfehervar din centrul Ungariei și membru Fidesz, considerat una dintre puținele voci independente ale partidului. „Cred că această competiție va fi una foarte strânsă”.

Un temperament „dificil”

Dar, pe măsură ce Tisza a crescut, au apărut și întrebări despre omul aflat în centrul său.

Farkas, unul dintre fondatorii partidului, a plecat după alegerile europene din 2024, pe măsură ce etosul inițial de „startup” a fost înlocuit de lupte interne pentru putere. A revenit pentru scurt timp, doar pentru a pleca din nou, descriind cultura internă ca fiind din ce în ce mai „toxică” și asemănătoare cu sistemul Fidesz pe care Magyar l-a servit anterior.

„Cultura din interiorul partidului a devenit ceva similar — bazată pe loialitate, nu pe performanță”, a declarat Farkas pentru Politico.

Magyar conduce Tisza de sus în jos. În interviul din 2024, el și-a descris partidul drept un „one-man show”. Este singurul membru al partidului autorizat să acorde interviuri, deși câtorva persoane selectate li se permite să ofere comentarii scurte presei. Echipa de presă a Tisza le-a cerut jurnaliștilor să nu realizeze interviuri cu participanții la un protest din 15 martie, iar voluntari care au vorbit cu jurnaliștii Politico au spus că li s-a cerut acest lucru de către superiorii lor.

Susținătorii spun că această disciplină este necesară: un mesaj strict controlat este, spun ei, singura modalitate de a evita oferirea de muniție presei pro-guvernamentale și de a menține partidul concentrat asupra obiectivului său unic de a-l înlătura pe Orban. Observatorii laudă, de asemenea, retorica incisivă a lui Magyar, energia sa aparent inepuizabilă în campanie și capacitatea sa remarcabilă de a anticipa atacurile lui Orban.

„Nu au existat scandaluri reale care să-l afecteze serios”, a spus Peter Kreko, director la firma independentă de consultanță politică Political Capital. „Poate pentru că și-a avertizat constant baza de votanți din timp”.

Magyar a încercat, de asemenea, să-și consolideze credibilitatea înconjurându-se de executivi de top și profesioniști, prezentându-se ca o alternativă competentă la clasa politică a Fidesz.

Și totuși, Magyar e trădat de propriile sale impulsuri, de la ieșiri publice la adresa jurnaliștilor până la relatări despre o confruntare agresivă într-un club de noapte. El își asumă această imagine, prezentându-se ca un lider dur, masculin, pozând, de exemplu, într-o postare pe Facebook, purtând un hanorac cu inscripția „The Man”.

Face parte dintr-o personalitate pe care a integrat-o în brandul său, ca luptător pregătit să-l înfrunte pe Orban. Întrebat într-un documentar cum s-ar descrie, Magyar a răspuns: „Un tip dificil”, adăugând că „încearcă” să se îmbunătățească.

Pentru mulți dintre susținătorii săi, aceste defecte sunt irelevante. Magyar a ajuns să reprezinte ceva mai mare decât persoana lui: prima șansă plauzibilă, după ani de zile, de a-l îndepărta pe Orban de la putere.

„Nu votăm pentru Tisza, votăm împotriva Fidesz”, a declarat Tímea Szabo, membră a parlamentului ungar din partea Partidului Verde, care s-a retras pentru a face loc unui candidat Tisza. „Asta este ideea. În acest moment, ungurii ar vota și o capră dacă ar candida împotriva lui Orbán”.

Peter Marki-Zay, liderul opoziției unite din 2022, care nu a reușit să-l înlăture pe Orban și care este, de asemenea, conservator, a spus că Magyar va trebui să demonstreze că poate livra rezultate dacă va câștiga alegerile.

„Este o presiune enormă asupra lui”, a spus el. „Dar aceste valuri sunt, de asemenea, pregătite să-l zdrobească dacă nu își îndeplinește promisiunile”, care includ trimiterea lui Orban după gratii și restabilirea democrației și a statului de drept.

„Dacă nu face asta, cu siguranță nu îl vom mai tolera”, a spus el.