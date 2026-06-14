Primul lider USR care spune ca Guvernul Veștea trebuie votat: "Cred că e momentul să ascultăm ce ni se propune"

Primarul USR al Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu. Foto: Hepta

Primarul USR al municipiului Bacău, Luician Daniel Stanciu Viziteu, s-a pronunțat, duminică, pentru "stabilitate" și pentru o evaluare "fără concluzii pripite" a noii propuneri de premier formulată de președintele Nicușor Dan, care l-a nominalizat în acest sens pe liberalul Adrian Veștea.

"Președintele României a făcut un apel la dialog și la găsirea unei soluții politice stabile pentru țară.

Cred că este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii. Să ascultăm pentru a înțelege, nu doar pentru a răspunde.

România are nevoie de stabilitate, de încredere și de decizii care să răspundă problemelor reale cu care oamenii se confruntă zi de zi. Fiecare perioadă de incertitudine se resimte în economie, în mediul de afaceri și, în cele din urmă, în viața fiecărei familii.

Primar USR, reacție la desemnarea lui Veștea: "Avem nevoie de calm, responsabilitate și dialog"

Ca primar, dar și ca om, văd în fiecare zi preocupările oamenilor. Văd cum costurile cresc, cum grijile sunt tot mai multe și cum mulți se întreabă ce va aduce ziua de mâine. Tocmai de aceea cred că avem nevoie de calm, responsabilitate și dialog.

Fără stabilitate politică este greu să construim stabilitate economică. Iar fără stabilitate economică este greu să oferim oamenilor siguranța și perspectivele pe care le merită.

Să rămânem uniți, să ne respectăm opiniile și să avem încredere că, prin dialog și înțelepciune, România poate găsi drumul cel bun", a scris primarul USR pe Facebook.