Kelemen Hunor: Nimeni nu mi-a cerut demisia. Comunitatea maghiară din România nu poate fi manipulată

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, la Parlament, că a avut luni seara ”o discuție scurtă” cu Peter Magyar și că din această discuție a înțeles că nu vor fi schimbări în relația guvernului Ungariei cu comunitatea maghiarilor din România. Cei doi urmează să stabilească o întâlnire la Budapesta, pentru a stabili detaliile acestei relații, a spus liderul UDMR. Acestuia i s-a reproșat de către viitorul premier al Ungariei sprijinul acordat lui Viktor Orban în alegerile care au avut loc duminică. Însă, a precizat liderul UDMR, nimeni nu i-a cerut demisia din funcție: ”Nimeni nu a cerut așa ceva”.

Kelemen Hunor a spus că nu trebuie să explice de ce maghiarii din România au votat masiv pentru FIDESZ, partidul lui Viktor Orban. Peter Magyar cunoaște comunitatea din Transilvania. Eu am o părere foarte bună despre comunitatea maghiară din România și sunt convins că este o cumunitate care nu poate fi manipulată de nimeni, nici anul trecut când a votat cu Nicușor Dan în proporție de 92% nu a fost manipulată. Sunt oameni responsabili, maturi, și care fac diferență între ce spune unul și ce spune altul”, a spus el.

”Aseară am avut o discuție scurtă cu Peter Magyar și am stabilit m-a rugat când pot să ajung la Budapesta ca să avem o discuție față în față, și am spus că săptămâna viitoare pot să ajung, nu am stabilit ziua, ora, a rămas să vorbim luni, marți, în funcție de programul lui”, a explicat Kelemen.

Întrebat dacă vede o problemă faptul că politica de la Budapesta s-a schimbat radical, președintele UDMR a spus că ”trebuie să așteptăm programul de guvernare și direcția care va fi stabilită de noul premier, de noul guvern”. ”Până atunci e greu de spus, și în prumul rând vorbim de politicile naționale față de comunitățile de maghiari care trăiesc dincolo de granițe, nu știm exact care va fi direcția, dar din discuția mea de aseară nu cred că vor fi schimbări importante, în ceea ce privește principiile. În ceea ce privește sprijinul financiar, acolo s-ar putea, de fiecare dată când a venit un nou guvern au fost schimbări”, a declarat președintele UDMR.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că votul dat duminică la alegerile parlamentare din Ungaria, câștigate de partidul Tisza, condus de Peter Magyar, „deschide o nouă eră în politica maghiară”. Hunor a adăugat că decizia UDMR de a sprijini partidul Fidesz și pe premierul Viktor Orban a fost „logică și de înțeles” și că nu are ce să-și reproșeze în acest sens.

„Nu avem niciun motiv să ne turnăm cenușă în cap. Politica națională pe care Fidesz a implementat-o în ultimul deceniu și jumătate, al cărei conținut simbolic a fost mult mai important decât partea sa materială, a stârnit simpatie și identificare în rândul marelui număr de maghiari transilvăneni. UDMR a făcut ceea ce a făcut și a spus în concordanță cu marea majoritate a maghiarilor transilvăneni. Acum, ca și în trecut, dacă ne uităm la rezultatele alegerilor, am fi avut probleme dacă s-ar fi dovedit că gândim și reprezentăm ceva diferit față de marea majoritate a maghiarilor din Transilvania. Evident, mă refer la faptul că și-au exprimat votul, dar îndrăznesc să spun că acest lucru ar fi însemnat aceleași proporții în întreaga noastră societate dacă toată lumea ar fi votat, dacă toată lumea ar fi avut cetățenie. Cred că am făcut ceea ce trebuia, decizia noastră a fost logică și de înțeles”, a spus Kelemen Hunor, într-un interviu acordat pentru maszol.ro.

Hunoar a adăugat că Peter Magyar și liderii Tisza - partid care a obținut două treimi din numărul de mandate din parlamentul de la Budapesta, au o responsabilitate față de minoritatea maghiară din România.

„Trebuie să pornim întotdeauna din perspectiva atitudinii guvernului maghiar față de maghiarii dincolo de granițe și ce fel de politică națională urmărește. Din aceasta se vor putea trage concluzii despre cum se vor dezvolta relațiile ungaro-ungare. Așa a fost mereu în ultimii treizeci și șase de ani, de la József Antall la Viktor Orbán. Guvernul maghiar este întotdeauna în poziția de a determina politica națională și cadrul de cooperare cu comunitățile dincolo de granițe, împreună cu organizațiile legitime de advocacy maghiare din străinătate. Va trebui să așteptăm să vedem ce fel de politică națională vor după inaugurarea noului guvern. Au o responsabilitate în această privință. Este bine ca relațiile maghiaro-maghiare să fie corecte, bazate pe respect reciproc și să țină cont de interesele comunităților maghiare care trăiesc în afara granițelor Ungariei în diferite situații”, a spus Hunor.