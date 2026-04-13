Zeci de mii de oameni au sărbătorit în stradă, la Budapesta, înfrângerea lui Viktor Orban. "M-am rugat pentru asta timp de 16 ani"

Victoria partidului de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, a scos în stradă zeci de mii de oameni la Budapesta, marcând sfârșitul celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán, într-un scrutin desfășurat cu o prezență record de aproape 80%. "M-am rugat pentru asta timp de 16 ani, aşa că sunt foarte fericită", a spus o susţinătoare a partidului conservator pro-european, iar o altă tânără a declarat: "Sunt foarte fericită, pentru că aceasta a fost singura noastră şansă să facem o schimbare în această ţară şi ca tineri din Uniunea Europeană".

Cel mai longeviv premier din Uniunea Europeană şi lider al partidului de guvernământ Fidesz, Viktor Orban, a pierdut puterea după 16 ani, într-un scrutin istoric cu o prezență record la urne. Péter Magyar, fostul partener politic, devenit între timp rivalul lui Orbán a câștigat cele mai importante din ultimele decenii. Viktor Orbán şi-a recunoscut înfrângerea şi l-a sunat pe rivalul său pentru a-l felicita. "Am eliberat Ungaria, ne-am luat țara înapoi" a spus liderul partidului Tisza, Péter Magyar, în discursul de victorie.

Înfrângerea lui Orban a fost celebrată în stradă, la Budapesta, de zeci de mii de oameni. "Mă simt extraordinar! Chiar extraordinar! Adică, nu m-am gândit niciodată că asta se va întâmpla cu adevărat. M-am rugat pentru asta timp de 16 ani, aşa că sunt foarte fericită", a spus o susţinătoare a partidului Tisza, condus de Péter Magyar.

Presa internaţională a relatat că Budapesta s-a transformat într-o arenă de petrecere până în zori: celebrul Pod cu Lanţuri a fost iluminat în culorile naţionale, în timp ce pe malurile Dunării s-a ciocnit șampanie sub steagurile Ungariei și ale Uniunii Europene.

— Lili Bayer (@liliebayer) April 12, 2026

"Sunt foarte fericită, pentru că aceasta a fost singura noastră şansă să facem o schimbare în această ţară şi ca tineri din Uniunea Europeană, aceasta era singura noastră şansă de a fi fericiţi într-o ţară mai bună şi mai eficientă", a afirmat o tânără.

Every street in central Budapest looks like this right now, people are celebrating
— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) April 12, 2026

Strigătele "S-a terminat!" s-au auzit în metroul din Budapesta, iar în fața Parlamentului succesul a fost marcat printr-o petrecere de tip rave.

"Sper ca noul prim-ministru să fie al tuturor maghiarilor, așa cum a promis", a declarat Sandor Zoletnik, un susținător al partidului Tisza.

Atmosfera a fost electrizantă, în special în rândul tinerilor, care s-au îmbrățișat pe străzi: "Nu pot descrie ce simt! În sfârșit, după 16 ani, simțim că există speranță că Ungaria va merge în direcția corectă".

The energy in Budapest tonight is absolutely incredible. Unlike anything I've seen anywhere in the world. Every bridge, metro station and street is full of celebration. Literally the entire city.
— Caolan (@CaolanReports) April 12, 2026

Reacțiile lor sunt în concordanță cu rezultatele votului, care arată o scădere semnificativă a sprijinului pentru partidul lui Orban în rândul noii generații. Manifestările de bucurie au continuat până târziu în noapte, când oamenii au ocupat marile artere și podurile peste Dunăre, fluturând steaguri și sărbătorind cu claxoane.

Deși numărătoarea voturilor nu s-a încheiat oficial, datele de luni dimineață arată că 98,93% din sufragii au fost deja procesate, confirmând victoria clară a opoziției.

"Am câștigat nu puțin, ci mult, foarte, foarte mult. Împreună am schimbat regimul Orbán, împreună am eliberat Ungaria, ne-am recâștigat patria. Vă mulțumesc foarte mult fără voi nu ar fi fost posibil.

Victoria noastră nu se vede de pe Lună, ci de la fiecare fereastră din Ungaria. Voi servi cât timp națiunea mea are nevoie de mine, îmi voi face treaba cât pot. Dumnezeu să binecuvânteze Ungaria, Dumnezeu să binecuvânteze fiecare maghiar", a declarat Péter Magyar în timpul discursului de azi-noapte, susţinut în faţa unei mulțimi mari strânse în centrul Budapestei.

Cei peste 7,5 milioane de alegători din Ungaria, precum și cei 500 de mii înregistrați în străinătate au hotărât direcția țării pentru următorii ani. Peste o mie de observatori internaționali au monitorizat alegerile, după o campanie electorală tensionată.

Scrutinul a fost urmărit foarte atent de Statele Unite, Rusia și Uniunea Europeană.

Experţii avertizează că rezultatul ar putea fi contestat în instanţă. Înainte de primele rezultate, presa afiliată guvernului a anunțat că lunetiști ucraineni vor să declanșeze haosul în Ungaria. Chiar şi după ce discursul de victorie al lui Peter Magyar s-a încheiat, zeci de mii de susţinători au continuat să umple străzile din Budapesta.