Familia care a inspirat filmul „Fjord”, mesaj pentru cele două surori românce separate de părinți: „Să fiţi curajoase!”

Ruth şi Marius Bodnariu au acum 7 copii. Fiica cea mare are 20 de ani, iar mezinul familiei are 5 ani. Ultimii doi copii sunt născuţi în România, după ce soţii Bodnariu s-au întors definitiv acasă. În urmă cu 11 ani trăiau în Norvegia. Ruth era însărcinată cu al cincilea copil, cel care avea 4 luni atunci când a fost smuls de la sânul mamei. Pe 16 noiembrie 2015, bebeluşul şi ceilalţi 4 au fost luaţi de serviciile sociale (Barnevernet ).

Acuzaţiile iniţiale de abuz asupra copiilor s-au transformat ulterior în acuzaţii de fanatism religios. Copiii familiei Bodnariu au fost ţinuţi 9 luni de Barnevernet pentru că mergeau cu părinţii la biserică. Uitându-se în urmă, Ruth şi Marius Bodnariu rememorează cele 9 luni de coşmar.

Ştiu că nu au fost singuri şi că presiunea publică a contat foarte mult. Românii s-au mobilizat şi nu numai. S-au organizat proteste în România şi în străinătate pentru reunirea familiei. Titus Corlăţean şi Ben-Oni Ardelean au făcut atunci mai multe demersuri diplomatice.

Antena 3 CNN a fost principala televiziune care a relatat abuzurile sistemului de stat norvegian. Ruth Bodnariu, născută în Norvegia, intra în 2016 în direct la Sinteza Zilei să ceară ajutor în România.

Drama familiei Bodnariu este punctul de plecare al filmului Fjord. Cristian Mungiu a câştigat Palme d’Or şi o nominalizare la Oscar. Pentru familiile ca familia Bodnariu pelicula este un strigăt de ajutor. Sara şi Tiana Samson sunt românce şi sunt separate de familia lor din decembrie 2022. Sara avea 11 ani, iar Tiana 10.

Acelaşi tipar: acuzaţii de abuz fizic neconfirmate. La fel, ca şi în cazul familiei Bodnariu, soţilor Bianca şi Daniel Samson li s-a pus eticheta de fanatici religioşi. Şi sunt la un pas de a-şi pierde definitiv fetele, care au acum 14 şi 13 ani.

Soţii Samson spun că se fac demersuri în Suedia pentru a li se schimba identitatea fetelor şi a le da spre adopţie la familii suedeze. Ruth şi Marius Bodnariu speră ca filmul Fjord să schimbe soarta multor copii luaţi abuziv de lângă părinţi şi le transmit un mesaj Sarei şi Tianei Samson.

Marius Bodnariu susține că e necesar ca subiectul să fie adus din nou în prim-plan.

„Este nevoie să fie adus subiectul în lumină pentru că se pare că abuzurile continuă, continuă în Norvegia și vedem că continuă și în alte state din zonă și ne gândim la Suedia. Nu știm foarte exact cum am fost portretizați în film, nu am văzut filmul, nu știm exact cât s-a materializat. Sunt într-adevăr în continuare părinți disperați care strigă și nu sunt ascultați”, a declarat acesta.

„Am citit multe reacţii pe internet. Mulţi aşteaptă şi speră ca asta să aibă impact şi să-i ajute şi pe alţii care chiar au nevoie”, a adăugat Ruth Bodnariu.

Marius Bodnariu a mai mărturisit că sunt multe alte cazuri care au foarte mare nevoie să fie aduse în public.

„Descoperim, de exemplu, în Suedia, unde nu a fost atâta mediatizare și că situația este foarte sumbră. Și atunci ce sperăm să facă filmul Fjord este să aducă, să readucă în discuție problema care a fost în Norvegia, într-un context în care imaginea Norvegiei era imaculată, așa cum în prezent imaginea Suediei, astăzi se pretinde a fi imaculată. Coincidenţa este că e vorba de biserică şi biserica se mobilizează.

Am vrea să le încurajăm! Sara şi Tiana, să fiţi curajoase! Părinţii voştri vă iubesc foarte mult şi ştim că ştiţi asta. Vrem să vă spunem și noi care i-am cunoscut. Acum încercăm să îi ajutăm și noi în eforturile lor ca să vă salveze, să vă aducă în familie, să vă aducă în România! O să fiți foarte bine primite aici. Ştim că sunteţi curajoase şi că v-aţi luptat atât de mult timp.

Vă rugăm să fiţi tari mai departe, să mai rezistaţi. Credem că mai este un pic şi ne vom bucura împreună. Noi ne bucurăm că suntem o poveste cu final fericit și copiii ne sunt lângă noi și se dezvoltă frumos și au crescut foarte frumos în acești 10-11 ani. Dar sunt multe alte cazuri care au foarte mare nevoie să fie aduse în public”, a declarat Marius Bodnariu.