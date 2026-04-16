Bolojan le-a spus colegilor din PNL ce va face după ce PSD îi va cere să demisioneze: „Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”

3 minute de citit Publicat la 09:19 16 Apr 2026 Modificat la 09:55 16 Apr 2026

Ilie Bolojan s-a dus la sediul PNL București. Foto: Sebastian Burduja / Facebook

Premierul Ilie Bolojan s-a dus, miercuri seară, la reuniunea de Paşti a PNL Bucureşti.

Momentul a fost semnala pe Facebook de preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, care a postat fotografii cu Bolojan la sediul partidului.

Premierul este și președintele PNL.

"Sunt momente care nu se planifică, se simt. În seara asta am fost parte la unul dintre ele. Colegi din echipa PNL Bucuresti s-au strâns la Modrogan 22 pentru tradiționala noastră reuniune de Paște. Ne-am salutat cu 'Hristos a Înviat', am ciocnit ouă, am fost din nou în familie. Așa cum suntem în fiecare an, indiferent de cât de agitată e politica în jurul nostru.

Și când credeam că seara e completă, a apărut Ilie Bolojan. Premierul României și președintele Partidul Naţional Liberal a venit între noi spontan: fără protocol, fără discurs pregătit.

Sebastian Burduja, după vizita lui Bolojan: Nu suntem aici pentru funcții trecătoare

A vorbit așa cum îi place întotdeauna: pe șleau, din suflet, privind oamenii în ochi. Ne-a vorbit despre responsabilitate, despre caracter, despre curajul de a alege ce e corect în loc de ce e ușor. Despre faptul că politica adevărată se face cu spatele drept, nu cu capul plecat.

Cine îl cunoaște știe: nu spune ce vrei să auzi. Spune adevărul și face ceea ce spune.

A fost o seară care ne-a reamintit de ce suntem aici. Nu pentru funcții sau glorie trecătoare. Pentru oameni. Pentru România.

Mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Paște fericit!", a scris Burduja.

› Vezi galeria foto ‹

Consilier PNL: Bolojan ne-a spus că nu își dă demisia

Și consilierul municipal PNL Silviu Feroiu a scris pe Facebook despre vizita prim-ministrului la sediul organizației București a Partidului Național Liberal.

Feroiu a precizat că Bolojan le-a transmis liberalilor că nu intenționează să își dea demisia.

"Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia, iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face.

Întrebat cum reușește să reziste în fața valului de critici, inclusiv din partea unor colegi din guvern, a răspuns simplu și memorabil: 'Când te înjură unii, e ca o binecuvântare.'

Un mesaj care spune multe despre determinare. Un lucru este sigur: reformele vor continua, pe toate palierele", a scris consilierul liberal.

Vizita lui Bolojan la sediul formațiunii pe care o conduce are loc în contextul în care PSD, pe de o parte, și opoziția AUR - PACE își intensifică demersurile pentru îndepărtarea din funcție a actualului șef de Guvern.

Surse social-democrate au declarat pentru Antena 3 CNN că liderii PSD au pregătit strategia pentru ieșirea de la guvernare, urmând să îl anunțe pe Ilie Bolojan că, dacă nu demisionează din funcția de prim-ministru până în 23 aprilie, miniștrii partidului își vor depune, ei înșiși, demisiile și partidul va pleca de la guvernare.

Ilie Bolojan este la curent cu operațiunea pregătită de PSD.

El a avut, miercuri, timp de mai bine de două ore, o discuție între patru ochi cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Liderul liberalilor a încercat ă îl convingă pe șeful statului să intervină, ca mediator, în conflictul cu social-democrații.

PSD ar intenționa să voteze moțiunea de cenzură inițiată de PACE - Întâi România și AUR

PSD organizează luni, 20 aprilie, votul pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

Demersul este prezentat public drept ”consultare”, dar rezultatul este deja cunoscut, având în vedere starea de spirit în interiorul partidului.

Rezultatele votului intern din PSD vor fi anunțate luni seara, laolaltă cu ultimatumul adresat lui Ilie Bolojan. Dacă acesta nu va demisiona, miniștrii PSD își vor prezenta demisiile.

Nu vor demisiona și secretarii de stat din ministere, nici prefecții PSD și nici președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Într-un astfel de scenariu, Ilie Bolojan are apoi la dispoziție 45 de zile în care poate să ceară Parlamentului un vot de încredere, și poate rămâne șeful unui guvern minoritar.

PSD ar intenționa să voteze moțiunea de cenzură pe care AUR și PACE au anunțat că o vor depune.