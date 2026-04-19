Bolojan: Nu voi demisiona. Dacă PSD iese de la guvernare, miniștrii vor fi înlocuiți cu interimari din cabinet

Sorin Grindeanu l-a amenințat pe Ilie Bolojan cu demiterea în repetate rânduri. Sursa foto: Profimedia Images

Ilie Bolojan spune, duminică seară, că nu are de gând să demisioneze, în condițiile în care PSD ar urma voteze ieșirea de la guvernare mâine, la ședința de „evaluare” a coaliției. Prim-ministrul spune că președintele României nu i-a cerut demisia și a precizat că în cazul ieșirii PSD de la guvernare, se va acționa pe baza Constituției și vor fi înlocuiți miniștrii demisionari cu alți membri ai cabinetului.

„Mi-am asumat mandatul de prim-ministru cu susținerea actualei coaliții anul trecut, într-o situație dificilă pentru România, cu deficite enorme, cu notificări explicite de la Comisia Europeană, toți cei care azi explică cum trebuie rezolvat deficitul nu și-au asumat atunci răspunderea. Toate partidele împreună am convenit un protocol și un plan de guvernare care prevede ce trebuie făcut. Nu puteam merge să mai cheltuim mai mult decâ ne putem permite pentru că intram într-o fundătură și în fiecare an în care datoria externă crește înseamnă mai puțini bani și o marjă mai mică pentru orice guvern va veni. Nu există altă soluție decât creșteri de taxe sau scăderi de cheltuieli.

E o situație de conjunctură pentru că ne reașezăm cheltuielile. Încheind reformele, din vara acestui an ar trebui să vedem primelesemne că lucrurile se îndreaptă. Până în toamna anului trecut, PSD și toate partidele din coaliție au acționat unitar. După care, a apărut o tendință a PSD prin comunicatorii lor de a se promova ca opoziție din coaliție, criticând măsuri, fugind de orice fel de răspundere, mințind că nu au participat la odecizie sau alta deși din stenograme, toate deciziile au fost luate cu partidele la masă. Ce s-a întâmplat și accelarat în această perioadă, a fost crearea unui climat de instabilitate politică, de a încerca să arunce vina pe premier, asta a fost o tehnică pe care au folosit-o și ce s-a întâmplat, culminând cu instabilitatea e de natură să aibă efecte negative pentru această țară. Dacă aparattul guvernamental nu are direcție își reduce turația motoarelor. Ce se pote întâmpla de mâine, declanșarea unei crize politice care se suprapune peste criza economică globală ca urmare a războiului din Golf, peste deficite nu avem nevoie de oastfel de criză. Nu știu dacă toți miniștrii PSD știu aceste realități și neluând în calcul efectele posibile și ceea ce se poate întâmpla neprevăzut când declanșezi o criză fără cap și fără coadă și din calcule de interes politic.

După cum ați văzut, nu există niște critici legate de anumite lucruri din programul de guvernare. Dacă aș vedea că există o soluție care să îndrepte lucrurile, dacă premierul Bolojan ar fi ținut banii strânși într-o anumită zonă și nu-i eliberează, dacă ar fi niște soluții, atunci credeți-mă că n-ar fi fost nicio problemă să mă retrag. Nu există soluții, nu s-au prezentat, și am responsabilitatea să asigur funcționarea guvernului, orice ar decide PSD, nu voi demisiona.

Domnul președinte am discutat cu dânsul, l-am informat cu privire la perspectivă și vom vorbi despre această criză care se prefigurează. Noi trebuie să ne absorbim fondurile din PNRR până în august, dacă guvernul nu funcționează, există o probabilitate să pierdem sume importante și veți vedea că nimeni nu răspunde în august când e posibil să pierdem niște sume.

Am avut o discuție clarificatoare legat de ce se întâmplă, care-s perspectivele fiecăruia. Președintele nu mi-a cerut demisia.

În condițiile în care s-ar întâmpla o asemenea situație, vom proceda conform constituției, alți membri ai cabinetului vor prelua portofoliile care se vacantează. E important ca guvernul să funcționeze”, a declarat prim-ministrul guvernului.

„Nu mai colaborăm cu PSD dacă generează o criză politică”

Întrebat dacă crede că există în PNL un grup care ar putea să se alinieze cu PSD-ul, Bolojan a spus că are încredere în colegii săi liberali și că PNL are o rezoluție care spune că nu va mai colabora cu un PSD care generează o criză politică

„Eu am încredere în colegii mei și PNL are o rezoluție care prevede că dacă PSD generează o criză politică, PNL nu va mai colabora cu PSD după aceea. Când vom avea ședință, în funcție de ce se întâmplă mâine, vom avea niște decizii. Gândiți-vă că în condițiile în care un alt partid stabilește premierul altui partid, înseamnă că acel partid devine o anexă. Să presupunem că vine un premier, cât timp va dura până când PSD va face același lucru. Dacă va veni un premier de tip marionetă, credem că ar fi bine pentru România, ar fi bine ceva și pentru PNL? Nu ar fi bine nici pentru țară, nici pentru PNL, deci pentru mine, lucrurile sunt cât se poate de clare.

În condițiile în care un guvern pe care îl reprezint eu astăzi nu mai re susținere în Parlament, deci cade prin moțiune, în mod cert președintele face consultări și poate să propună un nou premier, dar acel premier se bazează pe o majoritate și pe sprijinul partidului lui, dar nu se pune problema”, a spus Ilie Bolojan.

Întrebat cu privire la poziția UDMR în această situație, Bolojan a răspuns:

„Cred că UDMR a avut o atitudine de a evita poziționările și de a purta un dialog cu toate forțele. Au fost un factor de echilibru și cred că asta vor fi în continuare”.

Ce spune despre poziția președintelui Nicușor Dan:

„Cred că domnul președinte a dialogat cu partidele, a văzut care sunt perspectivele și în funcție de ele va acționa ca mediator.

Aici, când ești pe o funcție sau pe alta, nu e vorba de a fi plăcut ci de a colabora și am avut o colaborare bună cu președintele României. E o situație complicată, cu un parlament fragmentat, așa cum îl știm, avem nevoie de coaliții de cel puțin trei partide ca să ai voturi pentru o majoritate. E greu de spus că avem acum un partid care să aibă un premier care să țină exclusiv de acel partid, e nevoie de discuții și dialog.

Nu mi s-a oferit nicio funcție și nu acționez pentru a obține o altă funcție, gândiți-vă că în vara anului trecut aș fi putut să stau comod la președinția Senatului, dar văzând că nu e înghesuială, mi-am asumat. Nu am o problemă să achit o notă de plată, dar fac ce trebuie pentru România și nu pentru PSD. Am făcut tot ce e posibil, respectând toate partidele. Sunt două partide care au o responsabilitate pentru ce s-a întâmplat în România – unul e PNL și altul e PSD.

Noi avem responsabilitatea să reparăm ce am stricat, sigur, alături de celelalte partide. Ce s-a întâmplat nu e de natură să crească încrederea românilor în partide și dacă vom continua tot așa, că nu mai pot lucrurile să meargă ca înainte – că trebuie să cheltuim transparent banii țării, să eliminăm privilegii – dacă nu înțelegem, e evident că din 2028 riscul să avem un val anti-sistem în care oamenii votează orice altceva fără să-i mai intereseze”.