Sorin Grindeanu îi răspunde lui Nicușor Dan: PSD nu va face guvern cu AUR. Însă ar prelua guvernarea, chiar și minoritar

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, exclude formarea unei majorităţi parlamentare cu AUR. El a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Sighetu Marmaţiei, că PSD nu va susţine la guvernare partide anti-europene şi nici nu va vota un guvern minoritar. Pe de altă parte, liderul PSD a subliniat că partidul său este pregătit să preia guvernarea, chiar și în cazul în care ar fi vorba despre un guvern minoritar, adică dacă ar fi susținut în Parlament de alte partide.



"Am spus în nenumărate rânduri că PSD nu îşi doreşte, şi am şi dovedit acest lucru, să facă o majoritate cu partide să spunem anti-europene şi nu vom vota niciodată guverne minoritare. Dacă soluţia care se va degaja va fi una care să îndeplinească cerinţele PSD care vor rezulta după consultarea de luni şi care vor duce inclusiv la o soluţie de acest tip, evident PSD este pregătit să preia guvernul", a afirmat liderul social democrat, citat de Agerpres.

Însă, după ce joi seara Nicușor Dan a declarat, la Europa FM, că nu va nominaliza niciodată un premier propus de PSD care să facă un guvern cu AUR, Sorin Grindeanu a ținut să precizeze că toate calculele parlamentare trebuie să țină seama de PSD și AUR. ”Nu poate nimeni să facă majoritate fără PSD și fără AUR. Ori faci o majoritate care să includă PSD, ori faci o majoritate care să includă AUR”, a spus el.



El a mai declarat că PSD este dispus să soluţioneze în scurt timp o eventuală criză politică, dacă membrii partidului vor decide, luni, retragerea de la guvernare.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că nu va accepta "niciodată" să numească un premier PSD într-un guvern PSD - AUR.



"Aici (...) pot să vă dau un răspuns foarte ferm, pentru că, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, ar trebui ca preşedinte, adică eu, să numesc un premier PSD care să îmi spună că va avea o susţinere PSD - AUR şi asta eu nu voi face niciodată", a afirmat Nicuşor Dan, la Europa FM, întrebat dacă ar accepta un guvern PSD - AUR.



PSD organizează luni o ”consultare” cu membrii de partid, care trebuie să voteze dacă partidul îi retrage lui Ilie Bolojan sprijinul politic. Rezultatul votului este deja cunoscut, la fel ca și strategia PSD, care, în cazul în care Ilie Bolojan nu va demisiona din funcție până joi, își va retrage din Guvern miniștrii.

Ilie Bolojan a declarat și vineri, din nou, că nu demisionează.