Nicușor Dan își anunță neutralitatea în războiul PSD-Bolojan. Dar avertizează că nu va numi un premier pentru un guvern PSD-AUR

Preşedintele României, Nicuşor Dan. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că nu ține partea nici PSD, nici premierului Ilie Bolojan în conflictul care arde în Coaliție și că încearcă să medieze situația. În același timp, transmite clar că există o linie pe care nu o va trece: nu va numi niciodată un premier pentru un eventual guvern PSD-AUR.

Într-un interviu la Europa FM, șeful statului a descris situația politică actuală ca fiind rezultatul unei divizări profunde în societate după alegerile parlamentare din 2024:

„Aș vrea să spun un lucru mai general, care mă preocupă cel mai tare, dincolo de lideri politici și jocul politic. Noi avem o societate după alegerile parlamentare din 2024 care s-a grupat în 3 mari categorii. 30% PNL-USR să-i spunem reformist, 30% PSD conservator și 40% o direcție anti-occidentală. Speranța mea, ce cred eu că e rezonabil, forțele pro-occidentale să coopereze pentru a-i da României sustenabilitate financiară, pentru a progresa”.

Întrebat cine a declanșat actuala criză, președintele a evitat să indice direct un responsabil și a pus accentul pe tensiunile din societate și din spațiul public.

„Exact, asta e întrebarea. Nu e vorba despre lideri politici. Mă preocupă că după ce fiecare am trecut de șocul alegerilor, ne-am întors la o luptă de uzură în care și societate, și influenceri incită pe aceste război între aceste două tabere pro-occidentale și liderul politic încearcă să satisfacă această dorință. În loc de colaborare, ne-am întors la lupta veche stânga-dreapta”.

Întrebat dacă PSD este principalul responsabil pentru tensionarea situației, în contextul referendumului anunțat de social-democrați, Nicușor Dan a vorbit despre resentimente de ambele părți: „Eu văd foarte mult resentiment dintr-o parte și din alta, vorbesc de susținători, văd în aceeași cheie și contestarea de la numirea procurorilor, care văd într-un mod resentimentar dizolvarea PSD”.

Nicușor Dan își anunță neutralitatea în războiul PSD-Bolojan

În ceea ce privește poziționarea față de premierul Ilie Bolojan, președintele a spus că nu vrea să țină partea niciuneia dintre tabere:

„Încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Încerc să mediez această situație socială pentru că tot o coaliție între aceleași partide trebuie să rezulte. Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta. Totuși trebuie să ducem înainte țara asta, să avem un dialog”.

Despre soluțiile pentru depășirea crizei, Nicușor Dan a spus că acestea trebuie să vină de la partidele implicate: „Răspunsul la criză va veni de la cele două partide mari implicate, PSD și PNL. O să vedem mișcările fiecăruia în săptămânile care urmează. Îmi voi păstra rolul de mediator, voi invita la calm”.

Întrebat ce se întâmplă dacă PSD merge mai departe cu o moțiune de cenzură, președintele a subliniat că nu are atribuții directe în acest conflict politic.

„Evident, mă uit la toate scenariile posibile pentru săptămânile viitoare. Dar nu am un atribut constituțional pentru a interveni. E o dispută între partide, nu depinde de mine. Când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată. O soluție care să realizeze ce am spus că trebuie să facem, o coaliție pro-occidentală care să ducă România înainte”.

Întrebat de ce nu îl mai susține pe Ilie Bolojan, Nicușor Dan a reiterat că nu vrea să se poziționeze de o parte sau de alta: „Nu vreau să fiu de o parte sau de alta. Sunbtem într-o situație în care fiecare din aceste partide, într-un mod oarecum legitim față de membrii lor, își va exprima democratic acțiunea politică. Voi încerca să îi aduc la masă”.

Cu toate acestea, președintele a recunoscut că există o problemă în respectarea acordului din coaliție: „Eu ce văd e o neîncredere, o lipsă de susținere a PSD față de un premier a unei coaliții”.

Întrebat direct dacă PSD încalcă protocolul semnat pentru menținerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier până în 2027, Nicușor Dan a răspuns clar: „E un acord pe care PSD îl încalcă”.

Totuși, șeful statului a subliniat că fiecare parte are propria explicație pentru conflict.

„Dacă îi întrebați pe ei, ei vor spune că nu mai există o situație de colegialitate care să permită continuarea coaliției. Văd că e un conflict între cele două partide. Ne așteptăm cu toții ca PSD să anunțe, ca PNL să respecte ce a votat în comitetul politic, va fi o perioadă în care sper că vom avea un acord politic pe niște acțiuni parlamentare pe PNRR. Mai departe va exista un dialog politic între partide care se va soluționa cu un acord”.

Președintele nu exclude scenariul unui guvern minoritar

„E posibil, dar el va avea nevoie la un moment dat să aibă nevoie de susținere parlamentară. Dl Bolojan a spus public că nu va demisiona, e un om serios, ce spune face”, a declarat Dan.

Întrebat când a aflat despre planurile PSD de a-l înlătura pe premier, Nicușor Dan spune că tensiunile sunt mai vechi: „Nu mai țin minte, dar nemulțumiri reciproce de multe luni aud”.

De asemenea, acetsa a subliniat că nu se implică în deciziile interne ale partidelor: „Nu e treaba mea. Eu sunt un mediator, nu e treaba mea să dau sfaturi”, a spus el, referindu-se la ideea unui referendum intern în PSD.

În ceea ce privește viitorul său politic, Nicușor Dan a declarat că nu este preocupat în acest moment de alegerile prezidențiale din 2030: „General vorbind, aș dori un al doilea mandat, pentru că am văzut la Primărie cum e cu un singur mandat, dar nu e adevărată obsesia pentru al doilea mandat”.

Nicușor Dan respinge categoric varianta unui guvern PSD-AUR

„Aici pot să vă dau un răspuns foarte ferm: ar trebui să numesc un premier PSD. Eu nu o voi face niciodată”, a declarat președintele, întrebat dacă ar accepta un guvern format din PSD și AUR.

Întrebat, de asemenea, dacă mai există varianta rotativei în 2027, Nicușor Dan a răspuns: „Toate variantele sunt pe masă. În decembrie m-a întrebat un premier european la Consiliu ce se întâmplă în România și i-am spus că încep să apară probleme personale în coaliție. Eu văd dorința celor 4 partide de a participa la guvernare”.