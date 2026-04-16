PSD îl acuză pe Bolojan că vrea să vândă companiile de stat fără acordul Coaliției: „E un motiv suficient pentru demitere”

Noi reproșuri în Coaliție. După ce Guvernul, prin vocea Oanei Gheorghiu, a prezentat joi reorganizarea companiilor de stat, PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că vrea să le vândă fără să se fi consultat în prealabil și cu celelalte partide.

PSD: E un act de sfidare

PSD spune că nu a existat nicio discuție în coaliția de guvernare pe tema vânzării unor pachete de acțiuni din companiile de stat. Social democrații acuză că Bolojan pune în pericol „siguranța națională a statului român”.

„PSD se opune demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan și de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al țării. Inițierea unui astfel de demers de la cel mai înalt nivel guvernamental reprezintă un act de sfidare la adresa românilor!

PSD nu a fost consultat pe tema vânzării unor pachete de acțiuni din companiile strategice. Nu a existat nicio discuție în Coaliție pe acest subiect, iar reprezentanții PSD din Guvern s-au opus explicit inițiativei prim-ministrului și viceprim-ministrului. Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică și financiară, reprezintă un atentat la siguranța națională a statului român.

Este cu atât mai grav cu cât tendința generală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este de naționalizare sau de răscumpărare a activelor unor companii de stat, pentru a-și consolida securitatea energetică și economică.

Invocarea PNRR pentru justificarea acestei inițiative reprezintă un act de dezinformare publică. Nu există vreo obligație a României de a vinde, în plină criză energetică și financiară, companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanța sau Compania de Aeroporturi București. Singura companie la care se face referire este Hidroelectrica, pentru care România s-a angajat, la momentul redactării PNRR, să listeze la bursă un pachet de 15%, nu 20%, cum propune vicepremierul Oana Gheorghiu.

Chiar și în acest caz, având în vedere conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, care pun o presiune uriașă asupra securității energetice a României, premierul, vicepremierul și ministrul Fondurilor Europene ar fi trebuit să fi renegociat jalonul respectiv (122), nu să scoată la vânzare cea mai profitabilă companie din sistemul energetic național.

PSD susține nevoia de restructurare a unor companii de stat, dar se opune categoric vânzării lor, mai ales în situația în care acestea realizează profituri consistente și au un rol strategic pentru economia națională”, a transmis PSD, într-un comunicat de presă.

Fifor: Bolojan sfidează Coaliția

Social-democratul Mihai Fifor a scris, într-o postare pe Facebook, că listarea unor companii „nu trebuia să existe fără o discuție clară și onestă în Coaliție”.

„Bolojan sfidează încă o dată Coaliția de guvernare și ia decizii majore fără consultarea prealabilă a partenerilor. Anunțul vicepremierului Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat, făcut cu girul prim-ministrului Ilie Bolojan, nu trebuia să existe fără o discuție clară și onestă în Coaliție.

Scoaterea la vânzare a unor companii profitabile de stat, în plină criză energetică și financiară, nu este doar o eroare. Este o decizie gravă, care lovește direct în siguranța economică și energetică a României”, a transmis liderul PSD.

Potrivit acestuia, anunțul făcut astăzi de Guvern este „un motiv puternic și suficient pentru demiterea premierului Ilie Bolojan și a celor care au girat acest demers”.

„Cum era și firesc, reprezentanții PSD din Guvern s-au opus și vor face tot ce ține de ei pentru a bloca punerea lui în practică. Toate marile state europene – Germania, Franța, Italia, Spania, Ungaria, Polonia, Cehia – merg în direcția exact opusă: își consolidează controlul asupra companiilor strategice, mai ales în energie. Într-un context global tensionat și imprevizibil, securitatea energetică nu se negociază. Se apără.

Tocmai de aceea, anunțurile vicepremierului Gheorghiu sunt în răspăr cu această realitate și vulnerabilizează direct România într-un moment geopolitic extrem de complicat, în care fiecare stat responsabil își protejează resursele, nu le scoate la vânzare. Toate principiile economice spun același lucru: nu îți vinzi activele cele mai valoroase în mijlocul unei crize. Este genul de decizie pe care o iei fie din incompetență, fie cu deplină nepăsare față de interesul național. Grecia a făcut această greșeală și o plătește și astăzi.

(...) Domnule Bolojan! Nu există reziliență fără control asupra resurselor esențiale. Dar dumneavoastră știți foarte bine acest lucru și ați dovedit în toate aceste luni că efectiv nu vă pasă de România și de binele românilor. Sub masca „reformei”, a PNRR și a luptei cu deficitul, Bolojan nu face decât să împingă România într-o zonă de vulnerabilitate strategică, exact când ar trebui să o consolideze. Cine slăbește deliberat controlul statului asupra resurselor strategice, într-un context geopolitic complicat, nu guvernează. Vulnerabilizează România. ”, a mai scris acesta.

Zamfir: Ne propune să începem să vindem ce mai avem prin casă

În aceeași linie, senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir susține, tot pe Facebook, că planul Guvernului ar însemna, în realitate, vânzarea unor active importante ale statului, chiar dacă este prezentat sub forma listării la bursă.

„Propune să începem să vindem ce mai avem prin casă. Concret, să vindem acțiuni la cele mai profitabile societăți unde statul este acționar”, a scris acesta.

Zamfir pune sub semnul întrebării momentul ales pentru astfel de măsuri: „De ce să vindem acum acțiuni când contextul e defavorabil?”.

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a prezentat Guvernului, joi, un raport amplu privind situația a 22 de companii de stat, document care arată un tablou financiar îngrijorător și propune măsuri drastice de reorganizare, inclusiv închideri, listări la bursă și parteneriate strategice.

Potrivit raportului, consultat de Antena 3 CNN, datoriile bugetare cumulate ale companiilor analizate se ridică la aproximativ 4,2 miliarde de lei, iar pierderile nete din ultimul an raportat ajung la circa 1,12 miliarde de lei.

Cele mai mari datorii sunt înregistrate de CFR Marfă (1,26 miliarde lei), SNCFR RA (1,28 miliarde lei), Romaero (556 milioane lei) și CFR IRLU (213 milioane lei). În același timp, cele mai mari pierderi sunt raportate de CFR SA (432 milioane lei), CFR Marfă (329 milioane lei), TAROM (186 milioane lei) și Metrorex (57 milioane lei, estimat pentru 2025).