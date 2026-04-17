Ilie Bolojan spune că știe ce va vota PSD luni. „Zarurile au fost aruncate. În cămara cu șobolani am aprins becurile. Clar am deranjat”

Premierul Ilie Bolojan și viceprim-ministrul Oana Gheorghiu.

Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Radio România Actualități, că știe deja ce va vota PSD luni, în ședința în care membrii partidului vor decide dacă partidul îi va retrage sprijinul politic. ”Zarurile au fost aruncate”, a spus Bolojan. Premierul a lansat un atac dur la adresa liderilor PSD, precizând că nu vorbește despre întreg partidul, ci despre ”oameni care induc decizii în partide, care au motivații pe față sau ascunse”

Principalele declarații ale premierului:

Dacă ne-am lua după declarațiile de până acuma am putea spune că zarurile au fost aruncate și că PSD va vota luni că nu va mai colabora cu premierul Bolojan.

Dacă analizăm ce s-a întâmplat în ultimele luni, constatăm o serie de crittici din partea PSD care încălcau protocolul de guvernare și bunul simț. Asta contribuie la lipsa de performanță a Guvernului

România nu are nevoie de această criză politică. Aceste discuții au avut loc și în cadru privat, de la om la om, lucrurile sunt cunoscute.

Explicația pentru generarea acestei crize: fuga de răspunde. Această guvernare și-a asumat niște răspunderi importante

Am văzut acest joc dublu, acest joc mincinos al PSD, în care cădeam la o înțelegere în ședințele de guvern și apoi mergeau în tocșouri și spuneau altceva

Cei care dau tot felul de sfaturi, de ce nu și-au asumat răspunderea anul trecut?.

Aceste deficite le au facut tot guvernele României din care au făcut parte PSD și PNL

Al doilea motiv e politica de tip cinic, în care sacrifici problemele României pe o strategie de partid. Unii se comporta ca pe vremea lui Dragnea, s-ar dori sa existe un premier de tip marionetă

Dacă ar veni alt premier, mă întreb cât timp i-ar lua PSD să mai inventeze ceva

Am avut discuții cu domnul Președinte și am explicat care este perspectiva mea.

PSD şi-a dorit un PNL de tip obedient. Atunci când conducerea unui partid nu este decisă în partidul respectiv, când deciziile legate de conducere, într-un fel sau altul, nu se iau în birourile acelui partid, ci în birourile altui partid, înseamnă că există doar poziţia de partid anexă. S-au mai experimentat astfel de situaţii şi toţi cei care au ajuns în această situaţie n-au mai avut un viitor politic şi cel puţin cât timp voi fi preşedintele PNL, acest partid va rămâne un partid relevant, care va susţine valorile de modernizare ale României

În acest mandat am deranjat destul de multe. Am limitat prăduirea bugetului de stat. Dacă ai o bancă care dă credite neperformante înseamnă că banii aceia nu se mai recuperează. Exemplu EximBank. Înseamnă că ai limitat o prăduire a bugetului public.

Când vrei să ai energie ieftină pentru țară, dar permiți ca accesul în sistemul energetic să fie blocat de hârtii, nu te poți racorda astăzi la sistemul nostru pentru că am emis prea multe hârtii, de 10 ori peste capacitatea noastră

În companii de stat în a căror conduceri huzuresc și pui reflectoarele pe ei, deranjează destul de mult. Sunt conduceri cu filiere politice. La Apele Române am pierdut finanțarea barajelor. Cel de la Salrom s-a legat de calorifer și a rămas bine mersi acolo

În cămara cu șobolani am aprins becurile. Clar am deranjat

Eu nu arunc anateme pe partide. Tot ce am spus aici nu se referă la partide în general ci se referă la oameni care induc decizii în partide, care au motivații pe față sau ascunse

Am spus că nu voi demisiona, pentru că România are nevoie de guvern. Dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat deși toate deciziile au fost luate de comun acord și apoi încercăm să facem jocuri politice în dauna României, atunci asta s-ar întâmpla și mâine și poimâine, și atunci am obligativitatea să asugur continuarea Guvernului

Sigur, dacă trece o moțiune de cenzură și guvernul pierde sprijinul...

Dacă PSD își retrage miniștrii, vom vedea atunci care este situația. Nu am proiectat niște pași pentru perioada următoare pentru că nu eu am cauzat această criză, ci PSD

Va fi o activitate pe care trebuie să o derulăm și după retragerea PSD și vom lua apoi decizii

Îi va demite pe secretarii de stat PSD? Vom analiza de la caz la caz, dacă sunt unii care nu mai vor să facă parte din Guvernul Bolojan le vom reda demnitatea

Se bazează pe sprijinul întregului PNL? PNL s-a poziționat, în momentul de fașă există o poziție din care rezultă că PNL nu va mai fi într-o guvernare cu PSD. Până la o altă decizie, în funcție de ce se va vota la PSD, luni seara sau marți dimineața vom avea o reacție pe tema asta

La un moment dat m-am făcut că nu aud, ca să aplanăm conflictele, dar și PNL trebuie să reacționeze

Dacă se poate împăca cu PSD: Aritmetica parlamentară nu e foarte simplă și nu permite foarte multe mișcări, nu e ușor de făcut majorități, pe de altă parte este vorba de faptul că de 4 luni de zile asistăm doar la atacuri. În momentul în care încrederea este pierdută, este greu de4 crezut că poți reconstrui încrederea. E greu să faci alte înțelegeri

Crede că o moțiune de cenzură va trece? Rămâne de văzut, există suficiente voturi în Parlament ca să treacă

