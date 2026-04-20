Surse: Ce a plănuit PSD să facă, după votul anti-Bolojan: „Fritz și Kelemen se vor suci. Nu e exclus guvern PSD-UDMR-USR”

Premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, care vrea să-l înlăture de la conducerea guvernului. Foto: Hepta

Social democrații decid, începând cu ora 17:00, retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Decizia PSD va duce la o rupere a Coaliției în actuala sa formă și va fi debutul crizei politice și guvernamentale. Potrivit unor surse din conducerea partidului, liderii PSD se așteaptă la o implicare rapidă a președintelui Nicușor Dan și la repoziționarea unor lideri din actuala coaliție de guvernare pentru rezolvarea crizei politice astfel încât Ilie Bolojan sa fie schimbat și coaliția să continue cu un alt premier, dar în aceeași formulă.

Potrivit surselor citate, PSD va anunța la ora 19:00, după votul celor 5.000 de membri, retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, căruia îi va fi cerut să demisioneze și, la pachet că PSD își va retrage, joi, miniștrii din Guvern.

Următorul pas sunt consultările cu președintele Nicușor Dan. Acesta a anunțat deja că va convoca “una, două, trei, oricâte runde e necesar” până când se va găsi o rezolvare la actuala criză politică. Președintele a dat de înțeles că toate variantele sunt pe masă, cu excepția variantei în care AUR e adus la guvernare.

PSD se așteaptă ca până joi președintele să convoace deja consultări informale cu liderii actualei coaliții la Cotroceni. De asemenea, social democrații cred că cel puțin doi lideri din Coaliție, Dominic Fritz și Kelemen Hunor vor intra în jocul PSD și îi vor cere lui Bolojan să facă un pas în spate “când vor vedea cursul leu-euro și reacția piețelor financiare”.

Anterior, USR a anunțat că îl va susține pe Ilie Bolojan și că va rămâne în guvernul interimar după ieșirea PSD de la guvernare. UDMR a făcut apel la calm și a anunțat că nu va vota o moțiune împotriva guvernului. Liderii partidului au ieșit însă cu declarații în care critică atitudinea lui Ilie Bolojan.

„Bolojan ar fi putut să fie mai maleabil. Va aduceți aminte ce s-a întâmplat si la buget. Ar fi trebuit să fie mai maleabil. Nu e ușor să poți guverna cu 4 partide. Fără PSD, nu se poate face niciun guvern”, a declarat liderul UDMR, Csoma Botond.

Atât USR cât și PNL au adoptat rezoluții prin care se angajează să nu mai negocieze cu PSD dacă aceștia vor vota o moțiune cu AUR.

„Se pot suci”, spune un lider PSD, pentru antena3.ro.

Social democrații știu că rolul principal în actuala criză politică îi va reveni lui Nicușor Dan și mizează pe dorința președintelui de a nu avea o criză politică prelungită și speră că președintele nu va forța salvarea lui Ilie Bolojan, ci doar a USR.

„Nu excludem nici un guvern minoritar PSD-UDMR-USR, votat pentru învestire de unii parlamentari PNL, iar liberalii să rămână în opoziție. Asta ar însemna ca premierul să fie de la PSD”, spune un alt lider PSD.

În contextul în care plecarea premierului de la Palatul Victoria nu se va face prin demisie, Ilie Bolojan anunțând deja că nu va demisiona, îndepărtarea sa ar urma să fie făcută printr-o moțiune de cenzură.

„Nu vom aștepta termenul de 45 de zile de interimar”, spun surse din PSD.

Liderul AUR, George Simion a anunțat luni că partidul său va depune o moțiune abia în luna mai, iar o eventuală moțiune PSD ar fi votată de parlamentarii partidului doar dacă PSD negociază cu AUR.