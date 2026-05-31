Publicat la 19:23 31 Mai 2026

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a participat la prima ediție a Aspen Ideas in Action Leadership Forum, eveniment care a avut ca temă centrală modul în care un lider din serviciul public poate produce un impact real pentru oameni.

Ivan a definit, într-o postare pe pagina sa de Facebook, ce înseamnă pentru el leadershipul public.

„Leadershipul public nu e despre funcții, titulaturi sau discursuri frumos împachetate. Un lider adevărat poartă pe umeri responsabilitatea de a lua decizii grele, de a construi echipe, de a livra rezultate și de a rămâne conectat la nevoile reale ale societății”, a scris acesta.

Fostul ministru a menționat că este Fellow al Aspen Public Service Leadership Program din 2022, experiență despre care a spus că i-a adus „mai multă motivație și inspirație într-un parcurs în care presiunea deciziilor este constantă”.

El a subliniat și dimensiunea colectivă a rolului de lider.

„Știu că leadershipul nu e un exercițiu individual, ci un serviciu față de fiecare român și de România”. În opinia sa, țara „are nevoie de lideri care ascultă și unesc oameni cu aspirații diferite în jurul unor obiective comune. Doar așa putem transforma ideile bune în acțiuni concrete”.